Được Minh Hằng tặng quà đắt tiền kèm cử chỉ chiều chuộng, Tóc Tiên: "Chưa người đàn ông nào từng làm điều này cho tôi"

Sau màn kết hợp nhân đôi visual trong ca khúc Hoa Hồng Ai Vun Trồng, người hâm mộ tiếp tục có thêm một khoảnh khắc hậu trường đáng chú ý giữa hai "đỉnh lưu visual" Vpop là Minh Hằng và Tóc Tiên. Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng đã chia sẻ câu chuyện thú vị khi cô vào vai "phú bà" tặng Tóc Tiên một món quà giá trị, đến mức nữ ca sĩ phải thốt lên: "Chưa có người đàn ông nào từng làm điều này cho tôi."

Bộ đôi nhan sắc "Hằng Nga Tiên Tử" một lần nữa gây ấn tượng mạnh với visual nét căng trong ảnh đời thường (Ảnh IGNV).

Màn trao quà của Minh Hằng và Tóc Tiên (Nguồn TikTok nhân vật).

Trong video, Minh Hằng cho thấy cô đã dành khá nhiều tâm huyết cho món quà đặc biệt này khi phải mất đến hai ngày cân nhắc, liên tục tự hỏi nên chọn món trang sức với phong cách nào để vừa tinh tế vừa hợp gu của Tóc Tiên.

Minh Hằng cân nhắc từ các thương hiệu như Christian Louboutin đến Van Cleef & Arpels khi chọn quà cho người em thân thiết (Ảnh chụp màn hình).

Khoảnh khắc được nhận quà trực tiếp, Tóc Tiên gần như không giấu nổi sự bất ngờ và thích thú. Món quà mà Minh Hằng lựa chọn là một chiếc vòng cổ Van Cleef & Arpels dòng Vintage Alhambra pendant với mặt đá đen Black Onyx, một trong những thiết kế kinh điển của nhà kim hoàn nước Pháp. Trong số nhiều phiên bản của dòng Alhambra, mặt đá onyx đen luôn nằm trong nhóm được yêu thích nhất nhờ vẻ đẹp tối giản nhưng sang trọng. Hiện mẫu vòng này có giá khoảng 84 triệu đồng trên website chính thức của hãng.

Tóc Tiên không giấu được vui sướng trước món quà giá trị của Minh Hằng (Ảnh chụp màn hình).

Nhận được món quà đúng ý làm Tóc Tiên vô cùng phấn khích (Ảnh chụp màn hình).

Cận cảnh chiếc vòng cổ Van Cleef & Arpels dòng Vintage Alhambra Black Onyx pendant (Ảnh chụp màn hình).

Mẫu vòng cổ ăn khách của Van Cleef & Arpels có dấu hiệu tăng giá gần 10 triệu đồng chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây. Tháng 2/2025 thiết kế này từng được niêm yết giá 76 triệu đồng (Ảnh chụp màn hình).

Không dừng lại ở việc trao quà, Minh Hằng còn tự tay đeo vòng cổ cho Tóc Tiên ngay tại chỗ. Chính khoảnh khắc này đã khiến nữ ca sĩ buột miệng thừa nhận đầy hài hước: "Chưa có người đàn ông nào từng làm điều này với tôi, mà hôm nay lại là một cô nàng."

Cử chỉ ân cần cùng món quà giá trị nhanh chóng khiến người hâm mộ thích thú. Không chỉ gây chú ý bởi màn kết hợp visual trong sản phẩm âm nhạc mới, Minh Hằng và Tóc Tiên còn khiến khán giả "quắn quéo" bởi sự thân thiết và tương tác đầy duyên dáng phía sau hậu trường.