Hàng ngàn người đánh thức làn da căng bóng cùng d’Alba tại sự kiện “Glow in the Spotlight”

Không đơn thuần là một gian hàng trưng bày, đây là nơi d’Alba hiện thực hóa triết lý về vẻ đẹp chuẩn "Glow" – một làn da không chỉ đẹp bên ngoài mà còn rạng rỡ từ sâu bên trong.

Không gian sang trọng tại sự kiện d’Alba "Glow in the Spotlight"

Tọa lạc tại khu vực rạp chiếu phim CGV Sư Vạn Hạnh, sự kiện tạo sự thu hút bởi ngôn ngữ thiết kế sang trọng với tông màu vàng Gold đặc trưng của d’Alba. Màu sắc này không chỉ gợi nhắc đến sự sang trọng mà còn là biểu tượng của tinh chất nấm Truffle trắng được mệnh danh là "kim cương đến từ lòng đất" đến từ vùng đất Piedmont Ý, cũng là thành phần chính trong tất cả các sản phẩm của d’Alba. Sự kiện nhanh chóng trở thành tọa độ check-in hàng đầu khi quy tụ những gương mặt đình đám trong cộng đồng làm đẹp. Sự hiện diện của dàn KOLs và Beauty Influencers không chỉ làm tăng sức nóng cho chương trình mà còn mang đến những câu chuyện thực tế về hành trình chinh phục làn da căng bóng chuẩn Hàn.

KOL Khánh Huyền check-in tại sự kiện

Tại pop-up của d’Alba bạn có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, check in và tham gia mini game nhận quà và những đóa hoa xinh xắn đầy cảm xúc. Một điểm hẹn làm đẹp chuẩn Hàn, nơi bạn vừa khám phá làn da căng bóng vừa tận hưởng không khí thật đặc biệt.

Điểm chạm tinh hoa: Khách hàng được trực tiếp trải nghiệm những dòng sản phẩm best seller không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn trên thế giới như dòng Xịt dưỡng Spray Serum, Tone Up Suncream Line, Vita Toning Line của hãng. Ngoài ra còn có cơ hội là một trong những người đầu tiên trải nghiệm các sản phẩm mới sắp được ra mắt từ thương hiệu d’Alba, đặc biệt là Xịt khoáng căng bóng quốc dân" trứ danh First Spray Serum mang đến cảm giác cấp ẩm tức thì cùng mùi hương thanh lịch, đánh thức mọi giác quan ngay lần chạm đầu tiên. Và sản phẩm Kem chống nắng nâng tone Hồng và Tím làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam thời gian gần đây.

KOL Huyền Nguyễn cùng các dòng sản phẩm đa dạng từ d’Alba

Săn ưu đãi và quà tặng giới hạn: Sức hút của sự kiện còn đến từ các chương trình ưu đãi độc quyền chỉ có tại pop-up. Những set quà tặng tinh tế và mức giá hấp dẫn đã khiến khu vực mua sắm luôn trong tình trạng nhộn nhịp khách hàng xếp hàng trải nghiệm.

Khách tham quan check-in nhận quà tại event d’Alba

Chia sẻ về tầm nhìn thương hiệu, đại diện d’Alba Việt Nam cho biết: "Chúng tôi tin rằng mỗi người phụ nữ đều sở hữu một hào quang riêng. ‘Glow in the Spotlight’ là nhịp cầu để d’Alba đồng hành cùng phụ nữ Việt trên hành trình khám phá vẻ đẹp và sức mạnh của làn da, tiếp thêm sự tự tin để họ tỏa sáng rực rỡ theo cách của riêng mình."

Sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 02/04/2026. Đây hứa hẹn là điểm hẹn không thể bỏ lỡ cho những ai đang tìm kiếm một chuẩn mực mới trong việc chăm sóc da cao cấp và mong muốn sở hữu vẻ đẹp "chuẩn Glow Hàn Quốc" không tì vết.

Đơn vị phân phối: CÔNG TY TNHH C-STORE VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Văn Thành, số 602/27 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam