Nam thần 1m9 bị đì gắt vì chê Đông Nam Á, loạt ảnh mặt nhăn kém sắc bị tung lên khiến fan vỡ mộng

Trương Lăng Hách là một trong những gương mặt nam thần nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ những năm gần đây. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m9 cùng gương mặt điển trai, đường nét sắc sảo chuẩn mỹ nam, anh nhanh chóng gây chú ý với khán giả ngay từ những vai diễn đầu tiên. Nhờ ngoại hình nổi bật và khí chất thư sinh, Trương Lăng Hách thường xuyên lọt top những mỹ nam Cbiz được quan tâm nhất, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo khắp châu Á.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, ngôi sao sinh năm 1997 vướng vào làn sóng tranh cãi khi một phát ngôn của anh bị cho là có ý hạ thấp nhan sắc người Đông Nam Á. Sự việc nhanh chóng gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng, đặc biệt là tại nhiều quốc gia trong khu vực. Dù Trương Lăng Hách đã lên tiếng xin lỗi và giải thích sau đó, làn sóng chỉ trích vẫn chưa hạ nhiệt. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn “đào” lại loạt khoảnh khắc chân thật hoặc hình ảnh hậu trường, cho rằng nhan sắc ngoài đời của nam diễn viên không thực sự hoàn hảo và long lanh như trên phim ảnh.

Những hình ảnh đẹp muốn "phong thần" giúp Trương Lăng Hách nổi tiếng. (Ảnh: Weibo)

Cụ thể, trong các đoạn video hậu trường hay ảnh chụp chân thật, gương mặt nam diễn viên bị nhận xét kém hoàn hảo hơn hẳn so với khi lên phim. Không còn lớp filter, ánh sáng và góc quay “nịnh mắt”, nhiều đường nét trên gương mặt anh lộ rõ hơn, gương mặt nhăn nhúm, để lộ nhiều "góc chết. Việc từng giảm cân trong thời gian ngắn khiến gương mặt Trương Lăng Hách lộ rõ sự gầy gò, phần gò má cao khiến tổng thể trông thiếu sức sống. Khi cười, các đường nét trên gương mặt co lại khá nhiều, làm hình ảnh nam thần lạnh lùng trước đây phần nào mất đi độ cuốn hút.

Gương mặt nhăn nhúm khiến nhiều người vỡ mộng của Trương Lăng Hách. (Nguồn: TikTok)

Nhờ lớp filter được xử lý kỹ lưỡng, gương mặt của nam diễn viên gần như được “làm mịn” hoàn toàn khi lên phim, che đi nhiều khuyết điểm vì mang đến làn da mượt mà như bước ra từ tranh vẽ. (Ảnh: Weibo)

Bức hình từ Getty Images cũng phần nào phản ánh chân thực nhất nhan sắc của Trương Lăng Hách, nhiều chi tiết trên gương mặt nam diễn viên hiện lên kém lung linh khi thiếu đi những lớp filter "cà mịn da". Ở bức ảnh cận mặt, làn da của anh không còn hoàn hảo mà lộ rõ bề mặt sần nhẹ cùng các lỗ chân lông khá rõ. Vùng má và khu vực quanh mũi xuất hiện nhiều texture da, khiến tổng thể gương mặt trông kém mượt mà hơn so với hình ảnh “da sứ” thường thấy trong phim hay ảnh đã chỉnh sửa. Có lẽ cũng vì vậy mà nam thần xứ Trung sử dụng lớp makeup đậm để bề mặt da trở nên mướt mịn hơn, nhưng qua ống kính Getty càng như phản chủ.

Bức hình lộ rõ làn da sần sùi, rãnh nhăn râu rồng lộ rõ của Trương Lăng Hách. (Nguồn: Getty Images)