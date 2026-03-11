Cư dân mạng rần rần xin đừng bắt táo đỏ, kỷ tử "gánh nghiệp" cho nhan sắc nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình trẻ mãi không già ở tuổi U70

Những ngày đầu tháng 3 vừa qua, việc nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình mang vở diễn "Khổng tước" đến nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) đã tạo nên một cơn sốt thực sự. Ở tuổi 68, bà vẫn uyển chuyển, thon thả và đầy khí chất trên sân khấu như một hệ tư tưởng về cái đẹp vượt thời gian. Ngay lập tức, hội chị em rần rần thi nhau mổ xẻ "bí kíp" trẻ lâu của nghệ sĩ múa nổi tiếng bậc nhất xứ Trung. Nhiều người bán hàng online tranh thủ dịp này tung hô trà táo đỏ, kỷ tử như tiên đan trường sinh. Thế nhưng, những "bà hoàng vạch lá tìm sâu" trên mạng xã hội đã nhanh chóng lên tiếng, xin mọi người tỉnh táo lại và ngừng bắt mấy nguyên liệu thảo mộc hiền lành kia phải "gánh nghiệp" cho sự trẻ trung của "Chim công làng múa".

Đừng bắt táo đỏ, kỷ tử "gánh nghiệp" nữa các bà ơi!

Chuyện là dạo này lướt mạng, cứ thấy bài nào khen ngợi sắc vóc U70 của Dương Lệ Bình là y như rằng bên dưới sẽ có loạt bình luận: "Chắc bà uống trà táo đỏ mỗi ngày", "Chắc bà chưng yến với kỷ tử", "Chắc có công thức bí truyền cung đình"... Thậm chí nhiều người còn bán luôn "combo trà dưỡng nhan" Dương Lệ Bình.

Đúng là táo đỏ, kỷ tử có tác dụng bổ máu, dưỡng nhan thật, nhưng nó chỉ là thực phẩm bổ trợ chứ không phải cỗ máy xóa sổ thời gian. Cứ thử tưởng tượng xem, lấy chồng xong đẻ liền vài lứa, đêm thức trắng dỗ con khóc, sáng tất bật lo cơm nước, lo tiền học cho con, lo đối nội đối ngoại, rồi còn sống chung với một ông chồng "ngáy như công nông" hoặc "không biết quần áo của anh cất ở đâu"... thì lúc đó có ăn táo đỏ thay cơm, uống kỷ tử thay nước lọc cũng chả thể nào vớt vát lại được thanh xuân.

Thế nên, làm ơn đừng thần thánh hóa mấy bình trà dưỡng nhan nữa, tội nghiệp cả người bán lẫn người mua, người ta bán nước ngâm chứ có bán lại được tuổi trẻ đâu.

Cư dân mạng đưa điều kiện đầy cay đắng: Không chồng, không con và kỷ luật thép

Nói đi cũng phải nói lại, muốn có giao diện mảnh mai, thanh thoát ở cái tuổi gần 70 như Dương Lệ Bình thì điều kiện nền tảng, điều kiện gốc rễ, cái "chìa khóa" mở ra hệ thống trẻ hóa tự nhiên chính là: Không sinh con! Cư dân mạng nói thô nhưng mà thật, phụ nữ mà không lấy chồng, không sinh con thì đã né được phân nửa áp lực của cuộc đời rồi.

Chẳng bị vướng bận chuyện bỉm sữa, chẳng phải hao mòn tâm trí vì gia đình chồng, tinh thần lúc nào cũng tự do tự tại thì uống nước lọc, nước giếng hay nước ao cũng tự nhiên mà trẻ ra. Hơn thế nữa, bên cạnh việc giảm thiểu stress từ hôn nhân, sự thật phũ phàng là Dương Lệ Bình sống với một kỷ luật thép mà người bình thường nghe thôi đã thấy sợ.

Bà ăn uống kiêng khem cực đoan, tập luyện nghiêm ngặt đến mức "thừa một lạng thịt cũng không kéo nổi khóa áo diễn". Không có chuyện vừa nhai bánh tráng trộn, uống trà sữa vừa mong có dáng thon như Khổng Tước.

Trên thực tế, trên thế giới có được mấy người sẵn sàng theo đuổi nghệ thuật như nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình? Phần lớn phụ nữ đều sống cuộc đời bình thường, trưởng thành, kết hôn và sinh con như bao thế hệ. Và sự thật phũ phàng hơn rằng, dù bạn không kết hôn, không sinh con thì cũng không thể sở hữu được nhan sắc trẻ trung hay thân hình thon gọn ở tuổi 68 như Dương Lệ Bình. Cơ địa bẩm sinh, chế độ ăn uống và nghề nghiệp theo đuổi của mỗi người khác nhau nên việc đổ cho một thức uống nào đó có thể "trẻ mãi không già" hay thon gọn bất chấp thời gian là một việc bất khả thi.

Cảnh giới cao nhất của việc chống lão hóa: Sống trọn vẹn với đam mê

Và vượt lên trên cả những câu chuyện trà nước hay chuyện sinh nở, thứ giữ cho Dương Lệ Bình ngọn lửa thanh xuân chính là đam mê rực cháy với nghệ thuật. Vừa qua, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3 năm 2026, khi mang vở diễn "Khổng tước" đến Hà Nội, bà đã khiến hàng trăm khán giả Việt Nam rơi nước mắt vì vẻ đẹp và sự rung động lột tả qua từng nhịp thở, từng cái vươn tay.

Bản thân nghệ sĩ cũng thừa nhận, bà không phải là thần tiên không vướng bụi trần. Thể xác rồi sẽ già đi, sẽ héo úa theo quy luật sinh lão bệnh tử, nhưng khi được hòa mình vào điệu múa, hóa thân thành tiếng vỗ cánh của thiên nhiên, linh hồn bà luôn bay bổng. Thay vì lo sợ sự già nua hay cố bấu víu vào những lời đồn thổi về các phương thuốc níu kéo tuổi xuân, bà chọn cách đối diện với nó bằng một tâm thái rạng rỡ và trân trọng từng khoảnh khắc được sống, được múa.

Vậy nên, chị em phụ nữ thay vì mua cả tạ táo đỏ về hì hục nấu, hãy cứ bắt đầu bằng việc yêu thương lấy bản thân mình, bớt ôm rơm rặm bụng, ăn uống lành mạnh, chăm tập thể dục và tìm cho mình một niềm vui để theo đuổi, thế là tự khắc thanh xuân sẽ nán lại lâu hơn một chút rồi!