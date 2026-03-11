G-Dragon nghiện đeo một mẫu đồng hồ nữ từ Piaget

Mẫu đồng hồ Sixtie vàng hồng thường xuyên xuất hiện trên các tài khoản MXH của G-Dragon trong thời gian gần đây thuộc dòng sản phẩm hồi sinh tinh thần kỷ nguyên "Swinging Sixties" rực rỡ, thời điểm thương hiệu Thụy Sĩ bắt đầu khai phá những giới hạn mới của đồng hồ trang sức cao cấp.

Điểm nhận diện đặc trưng nhất của tạo tác nằm ở mặt số chế tác từ đá ngọc lam nguyên khối, mang sắc xanh thiên thanh thuần khiết với những vân đá tự nhiên không chiếc nào lặp lại chiếc nào. Trong lịch sử, đá Turquoise được yêu thích vì màu xanh lam rực rỡ - nó gợi lên cảm giác về bờ biển Riviera nước Pháp mà Piaget say mê.

G-Dragon có cổ tay thanh mảnh và không ngần ngại chọn một mẫu đồng hồ nữ có kích cỡ chỉ 29cm. Là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng phong cách đáng nể nhất lịch sử Kpop, G-Dragon thường xuyên diện trang sức và đồng hồ theo lối ‘stacking’ - lý do anh thường xuyên chọn những chiếc đồng hồ có mặt số nhỏ nhắn.

Bao quanh mặt số oval thanh mảnh là đai kính vàng hồng với các rãnh trang trí đặc trưng làm nên tên tuổi của dòng Sixtie. G-Dragon không thường chọn các mẫu đồng hồ đính quá nhiều đá quý, anh yêu thích những chiếc đồng hồ vàng hồng với dây tích hợp vỏ hoặc dây da lịch lãm.

Mẫu đồng hồ theo chân sao nam đi khắp nơi. Sức hút của chiếc Sixtie còn đến từ dây đeo gồm các mắt nối hình thang liên kết, tạo hiệu ứng mềm mại và ánh sáng thay đổi đặc trưng của Piaget. Từng đường khắc tay trực tiếp trên bề mặt vàng hồng được thực hiện với độ chính xác tuyệt đối, khiến bộ dây không còn cảm giác của kim loại thô cứng mà linh hoạt như lụa mềm.

Phía sau bộ vỏ mang ngôn ngữ thiết kế retro hiện đại, kế thừa tinh thần tiên phong của Piaget cuối thập niên 60 là bộ máy pin 57P bền bỉ và đáng tin cậy. Máy thạch anh là lựa chọn hàng đầu cho những người có cuộc sống bận rộn như ông hoàng Kpop, cũng như đảm bảo độ nhỏ gọn tinh tế cho thiết kế duy mỹ.

Giống như G-Dragon, nhiều sao nam cá tính cũng chọn đeo những chiếc đồng hồ nữ của Piaget - miễn là họ thích. The Weeknd trước đó cũng khiến nhiều nhà sưu tầm trầm trồ trước gu chọn đồng hồ tinh tế với mẫu Limelight được chế tác từ vàng trắng 18 carat đính kim cương và sapphire vàng.

Tại Việt Nam, thương hiệu Piaget được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

