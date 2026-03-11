2 lần xuất hiện liên tiếp khi hở bạo gây bão của IT girl thế hệ mới Tyla

Show diễn Miu Miu Fall/Winter 2024 tại Paris Fashion Week tiếp tục thể hiện góc nhìn độc đáo của Miuccia Prada về thời trang và bản sắc cá nhân, được lấy cảm hứng từ hành trình trưởng thành của con người. Bên cạnh những thiết kế ấn tượng, sự xuất hiện của "biệt đội gái xinh" cũng như 1 đặc sản không thể thiếu của nhà mốt Pháp. Tyla chính là một trong những gương mặt trở thành tâm điểm với outfit gây tranh cãi.



Tyla xuất hiện tại show diễn Miu Miu FW26.

Tyla được truyền thông săn đón ngay từ khi xuất hiện tại show diễn với bộ trang phục theo xu hướng “visible underwear”. Nữ ca sĩ diện áo cổ V ôm sát, kết hợp cùng quần jeans cạp trễ để lộ phần cạp nội y phía trên, đi kèm thắt lưng da nâu và giày cao gót mũi. Tổng thể được hoàn thiện bằng chiếc túi da màu nâu dáng bowling – một item quen thuộc của Miu Miu, tạo điểm nhấn mang hơi hướng retro.

Phần tóc của Tyla cũng khá nổi bật khi được búi cao theo kiểu messy, quấn thêm một dải băng lụa dài buông xuống phía sau, mang cảm giác phóng khoáng và hơi ngẫu hứng. Tuy nhiên, việc styling táo bạo “cố tình lộ nội y” lại khiến outfit nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng tổng thể outfit của giọng ca Water trông hơi luộm thuộm, thậm chí giống như nữ ca sĩ “quên mặc đủ đồ” khi bước ra ngoài. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng nữ ca sĩ nên sớm thuê stylist để có định hướng hình ảnh tốt hơn.

Outfit nhận nhiều ý kiến trái chiều của Tyla. (Nguồn: Instagr

Nhiều ý kiến còn nghĩ rằng ngôi sao sinh năm 2002 nên thuê đội ngũ stylist riêng.

Hậu show diễn, Tyla còn phủ sóng cõi mạng với outfit táo bạo mang hiệu ứng thị giác đặc biệt. Nữ ca sĩ thay thế áo bằng một hình xăm tạm thời phủ khắp phần thân trên, tạo cảm giác như đang mặc một chiếc áo ôm sát cơ thể. Thiết kế hình xăm mang họa tiết giống da rắn, trải dài từ ngực xuống thân và kéo dài đến cánh tay, mô phỏng phom dáng của một chiếc áo dài tay ôm sát. Trong khi đó, phần lưng phía sau lại để trống hoàn toàn, khiến tổng thể trang phục trở nên gợi cảm và nổi bật hơn. Hiệu ứng bóng nhẹ trên bề mặt trang phục càng làm nổi bật vóc dáng "chiến đét" của nữ ca sĩ. Nhiều nguồn tin cho rằng đây là sản phẩm của Simon Carle - một nghệ sĩ trang điểm và body paint (vẽ cơ thể) nổi tiếng người Pháp. Anh từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ, stylist và thương hiệu trong các dự án chụp ảnh, video thời trang cũng như biểu diễn nghệ thuật.

Tyla kết hợp “chiếc áo đặc biệt” này với quần jeans xanh cạp thấp, tạo nên phong cách street style cá tính. Cô hoàn thiện outfit bằng một chiếc túi xách nhỏ, giày cao gót dây mảnh cùng mái tóc đen buông dài. Sự lựa chọn táo bạo này ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn khi nữ ca sĩ bước ra khỏi khách sạn ở Paris, giữa bầu không khí náo nhiệt của tuần lễ thời trang.

Tyla thu hút sự chú ý với chiếc áo xăm đầy độc đáo. (Nguồn: taieb_gedeon)





Tyla tiếp tục khiến cõi mạng dậy sóng với outfit cực cháy, khoe trọn vóc dáng "chuẩn từng centimet".