Phụ nữ Pháp có 4 mẫu sandal mùa hè rất sang xịn mịn

Phong cách mùa hè của phụ nữ Pháp thường khiến nhiều người ấn tượng bởi sự đơn giản nhưng vẫn toát lên nét thanh lịch đặc trưng. Họ hiếm khi chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ. Thay vào đó, phụ nữ Pháp ưu tiên các món đồ cơ bản, dễ phối và có tính ứng dụng cao. Chỉ cần vài lựa chọn phù hợp, họ đã có thể tạo nên những set đồ tinh tế mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Với giày dép mùa hè cũng vậy. Thay vì sắm quá nhiều kiểu khác nhau, phụ nữ Pháp thường trung thành với một vài thiết kế sandal kinh điển. Những đôi sandal này vừa mang lại cảm giác thoải mái trong thời tiết nóng, vừa giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng và sang trọng hơn.

Dép xỏ ngón

Dép xỏ ngón từng được xem là kiểu dép khá đơn giản, thường gắn với trang phục đi biển. Tuy nhiên trong những năm gần đây, kiểu dép này đã trở thành một phần quen thuộc trong phong cách mùa hè của phụ nữ Pháp.

Điểm khác biệt nằm ở thiết kế. Thay vì chọn những đôi dép cao su phổ biến, phụ nữ Pháp thường ưu tiên dép xỏ ngón làm từ chất liệu da hoặc giả da, với phom dáng gọn gàng và tinh giản. Các gam màu trung tính như đen, nâu hoặc be được lựa chọn nhiều vì dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục.

Dép xỏ ngón có thể đi cùng quần jeans ống đứng, quần linen ống rộng hay váy midi nhẹ nhàng. Sự đơn giản của đôi dép giúp tổng thể trang phục trông tự nhiên, thoải mái nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Đây cũng là lý do kiểu dép này ngày càng xuất hiện nhiều trong những outfit dạo phố mùa hè.

Sandal cao gót quai mảnh

Nếu muốn tạo vẻ ngoài nữ tính và thanh lịch hơn, sandal cao gót quai mảnh là lựa chọn quen thuộc của nhiều phụ nữ Pháp.

Thiết kế của kiểu sandal này khá tối giản, với phần quai mảnh ôm nhẹ bàn chân và gót giày thanh. Chiều cao gót thường vừa phải, đủ để tạo dáng cho đôi chân nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển.

Sandal cao gót quai mảnh thường được kết hợp với các trang phục như váy lụa, váy slip dress, chân váy midi hoặc quần jeans và áo sơ mi. Nhờ thiết kế tinh giản, đôi giày có thể phù hợp với cả phong cách thường ngày lẫn những buổi gặp gỡ buổi tối.

Phụ nữ Pháp thường chọn các gam màu cơ bản như đen, be hoặc ánh kim nhẹ. Những màu sắc này giúp đôi sandal dễ dàng hòa hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau mà không khiến tổng thể trở nên rườm rà.

Sandal dáng mule

Sandal dáng mule, tức kiểu giày hở gót và dễ xỏ vào, cũng là một trong những lựa chọn phổ biến trong mùa hè. Kiểu sandal này đặc biệt được phụ nữ Pháp yêu thích vì sự tiện lợi nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu.

Thiết kế mule thường khá gọn gàng, với phần mũi mở hoặc mũi vuông nhẹ, phần gót thấp hoặc gót khối nhỏ. Nhờ vậy, đôi giày mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển nhưng vẫn đủ thanh lịch để kết hợp với nhiều kiểu trang phục.

Trong các outfit thường ngày, sandal mule thường được phối cùng quần jeans ống thẳng, chân váy midi hoặc váy cotton đơn giản. Tổng thể trang phục trông rất tự nhiên, đúng tinh thần thời trang Pháp: không quá cầu kỳ nhưng vẫn tinh tế.

Một ưu điểm khác của sandal mule là khả năng giúp set đồ trông gọn gàng hơn. Chỉ cần một đôi giày đơn giản, trang phục mùa hè cũng trở nên chỉn chu và có điểm nhấn hơn.

Sandal màu nâu

Bên cạnh kiểu dáng, màu sắc của sandal cũng được phụ nữ Pháp chú ý khi lựa chọn. Trong mùa hè, sandal màu nâu là một trong những gam màu được sử dụng khá nhiều.

Màu nâu mang lại cảm giác ấm áp và tự nhiên, rất phù hợp với các chất liệu phổ biến của trang phục mùa hè như linen, cotton hay denim. So với màu đen, sandal nâu tạo cảm giác mềm mại và nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn giữ được vẻ tinh tế.

Các tông nâu phổ biến thường là nâu caramel, nâu da bò hoặc nâu chocolate. Những gam màu này đặc biệt dễ phối với bảng màu trung tính như trắng, be, kem hoặc xanh denim – vốn là những màu sắc quen thuộc trong phong cách của phụ nữ Pháp.

Một chiếc váy trắng, quần linen màu be hay quần jeans xanh khi đi cùng sandal nâu thường tạo nên tổng thể hài hòa và thanh lịch. Chính vì vậy, nhiều phụ nữ Pháp xem sandal màu nâu là món đồ rất đáng có trong tủ giày mùa hè.

Ảnh: Instagram