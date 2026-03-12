Quần jeans ống rộng là item được các mỹ nhân Việt mặc nhiều nhất, cách mix đồ cũng vô cùng xuất sắc

Quần jeans ống rộng đang trở lại mạnh mẽ trong vài năm gần đây và nhanh chóng trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của nhiều nàng. Không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, kiểu quần này còn giúp tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng, trẻ trung và dễ dàng biến hóa với nhiều phong cách khác nhau. Các mỹ nhân Việt cũng không đứng ngoài xu hướng này khi liên tục xuất hiện với những cách phối đồ đa dạng cùng quần jeans ống rộng.

Dưới đây là 4 cách mặc quần jeans ống rộng được nhiều sao nữ Việt ưa chuộng:

Quần jeans ống rộng và áo blouse

Sự kết hợp giữa quần jeans ống rộng và áo blouse là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích phong cách nữ tính nhưng vẫn muốn giữ nét trẻ trung. Áo blouse thường có thiết kế mềm mại với các chi tiết như tay phồng, bèo nhún hoặc cổ nơ, giúp tổng thể trang phục trở nên duyên dáng hơn.

Các mỹ nhân Việt thường chọn những mẫu blouse có chất liệu nhẹ như voan hoặc lụa để tạo sự tương phản thú vị với chất denim có phần cứng cáp của quần jeans. Khi sơ vin nhẹ nhàng, phần eo được tôn lên rõ rệt, giúp tổng thể trông gọn gàng và cân đối hơn dù chiếc quần có form rộng.

Quần jeans ống rộng và áo màu pastel

Những gam màu pastel nhẹ nhàng luôn có sức hút đặc biệt trong thời trang vì mang lại cảm giác tươi mới và tinh tế. Khi kết hợp với quần jeans ống rộng, áo màu pastel tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa trẻ trung vừa thời thượng.

Nhiều sao nữ Việt thường lựa chọn các gam màu như hồng phấn, xanh mint, vàng nhạt hoặc tím lavender để làm nổi bật set đồ. Quần jeans xanh cơ bản đóng vai trò là nền trung tính, giúp màu pastel trở nên nổi bật mà không hề bị rối mắt.

Phong cách này đặc biệt phù hợp với những ngày thời tiết ấm áp hoặc khi bạn muốn có diện mạo nhẹ nhàng, dễ chịu. Một chiếc áo cardigan mỏng khoác ngoài áo pastel hoặc một chiếc túi xách nhỏ xinh sẽ giúp bộ trang phục thêm phần hoàn chỉnh.

Quần jeans ống rộng và áo thun

Nếu yêu thích phong cách năng động và thoải mái, sự kết hợp giữa quần jeans ống rộng và áo thun chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua. Đây cũng là công thức phối đồ được nhiều sao nữ Việt áp dụng trong những khoảnh khắc đời thường như đi cà phê, dạo phố hoặc du lịch.

Áo thun với thiết kế đơn giản giúp cân bằng lại phom dáng rộng rãi của quần jeans, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung và gần gũi. Các mỹ nhân Việt thường chọn áo thun trơn, áo in chữ hoặc áo graphic để tăng thêm điểm nhấn cho set đồ.

Set đồ này có thể kết hợp linh hoạt với nhiều loại giày khác nhau. Sneakers mang đến phong cách năng động, trong khi giày loafer hoặc sandal lại giúp tổng thể trông thời trang và cá tính hơn. Chỉ cần thêm một chiếc kính râm hoặc túi đeo chéo, bạn đã có ngay một outfit đậm chất street style.

Quần jeans ống rộng và áo hai dây

Áo hai dây là món đồ thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của các mỹ nhân Việt mỗi khi thời tiết trở nên nóng bức. Khi kết hợp với quần jeans ống rộng, bộ trang phục vừa mang nét gợi cảm vừa giữ được sự cân bằng nhờ phom dáng thoải mái của chiếc quần.

Các sao nữ thường chọn áo hai dây với chất liệu satin, lụa hoặc cotton để tạo cảm giác nhẹ nhàng và mát mẻ. Thiết kế ôm vừa phải giúp tôn lên phần vai và xương quai xanh, tạo điểm nhấn quyến rũ nhưng vẫn tinh tế.

Một bí quyết được nhiều mỹ nhân Việt áp dụng là phối thêm áo khoác mỏng như blazer, cardigan hoặc sơ mi khoác ngoài. Cách layering này không chỉ giúp set đồ thêm phong cách mà còn phù hợp hơn trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Bên cạnh đó, phụ kiện cũng đóng vai trò quan trọng. Những chiếc vòng cổ mảnh, khuyên tai nhỏ hoặc túi xách mini thường được lựa chọn để hoàn thiện vẻ ngoài. Khi đi cùng sandal cao gót hoặc giày mule, bộ trang phục trở nên hiện đại và đầy cuốn hút.

