5 kiểu trang phục kết hợp một cách hoàn hảo với dép sandal

Sandal từ lâu đã là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa nóng. Nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn đủ tinh tế, sandal có thể kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau để tạo nên phong cách đa dạng, từ năng động đến nữ tính. Chỉ cần chọn đúng kiểu đồ đi cùng, một đôi sandal đơn giản cũng có thể trở thành điểm nhấn cho cả bộ trang phục. Dưới đây là 5 kiểu trang phục dễ phối nhất với sandal mà bạn có thể áp dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Quần ống rộng

Quần ống rộng là một trong những item hợp nhất khi kết hợp với sandal. Kiểu quần này tạo cảm giác thoải mái, bay bổng và rất phù hợp với thời tiết nóng. Khi đi cùng sandal, tổng thể trang phục trở nên nhẹ nhàng và phóng khoáng hơn.

Một chiếc quần ống rộng vải linen hoặc cotton kết hợp cùng áo sơ mi mỏng hoặc áo thun basic sẽ tạo nên phong cách casual rất dễ mặc. Sandal bản mảnh hoặc sandal quai ngang đơn giản là lựa chọn lý tưởng để giữ sự thanh thoát cho bộ đồ.

Nếu muốn trông cao ráo hơn, bạn có thể chọn sandal đế thấp nhưng có phần đế dày nhẹ. Kiểu kết hợp này đặc biệt phù hợp cho những buổi dạo phố, đi cà phê hoặc du lịch vì vừa thoải mái vừa thời trang.

Váy liền dáng dài

Váy liền dáng dài khi đi cùng sandal luôn mang lại cảm giác nữ tính và thanh lịch. Đây là công thức phối đồ rất phổ biến trong mùa hè bởi sự nhẹ nhàng và dễ chịu.

Những chiếc váy maxi hoặc váy midi chất liệu mềm mại như voan, cotton hoặc lụa khi kết hợp với sandal quai mảnh sẽ tạo nên vẻ ngoài dịu dàng và tinh tế. Bộ trang phục này đặc biệt phù hợp cho những buổi đi chơi, đi biển hoặc những ngày muốn ăn mặc nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật.

Nếu chiếc váy có họa tiết nổi bật, bạn nên chọn sandal đơn giản để tổng thể hài hòa hơn. Ngược lại, với váy trơn màu, sandal có chi tiết như dây buộc hoặc khóa kim loại nhỏ sẽ giúp bộ trang phục có điểm nhấn thú vị.

Chân váy ngắn

Chân váy ngắn kết hợp với sandal mang lại phong cách trẻ trung và năng động. Đây là lựa chọn rất phổ biến với những ai thích phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn cá tính.

Một chiếc chân váy chữ A hoặc chân váy denim khi đi cùng áo thun, áo hai dây hoặc áo croptop sẽ tạo nên set đồ đơn giản nhưng vẫn rất thu hút. Sandal quai ngang hoặc sandal buộc dây sẽ giúp đôi chân trông dài và thanh thoát hơn.

Kiểu phối này phù hợp với nhiều hoàn cảnh như đi dạo phố, đi mua sắm hoặc gặp gỡ bạn bè. Bạn cũng có thể kết hợp thêm túi đeo vai nhỏ hoặc kính râm để tăng thêm nét thời trang cho bộ trang phục.

Quần ống đứng

Quần ống đứng mang đến vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại. Khi kết hợp với sandal, bộ trang phục sẽ trở nên thanh lịch nhưng vẫn giữ được sự thoải mái.

Một chiếc quần ống đứng màu trung tính như đen, be hoặc xám khi đi cùng áo sơ mi hoặc áo blouse sẽ tạo nên phong cách tối giản nhưng tinh tế. Sandal quai mảnh hoặc sandal da tối giản sẽ giúp bộ trang phục trông hài hòa và thanh lịch hơn.

Đây là kiểu phối đồ phù hợp cho môi trường công sở không quá nghiêm ngặt hoặc những buổi gặp gỡ cần vẻ ngoài chỉn chu. Nếu muốn tăng thêm sự cá tính, bạn có thể chọn sandal có thiết kế độc đáo hơn một chút nhưng vẫn giữ tông màu trung tính.

Chân váy dài

Chân váy dài là item mang lại vẻ ngoài nữ tính và thanh lịch, đặc biệt khi kết hợp với sandal. Kiểu trang phục này rất linh hoạt và có thể phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Một chiếc chân váy dài dáng suông hoặc dáng xếp ly khi đi cùng áo thun ôm hoặc áo sơ mi mỏng sẽ tạo nên tổng thể cân đối. Sandal quai mảnh hoặc sandal đế bệt sẽ giúp bộ trang phục giữ được sự nhẹ nhàng và thanh thoát.

Nếu muốn tạo phong cách thời trang hơn, bạn có thể chọn chân váy dài chất liệu satin hoặc lụa. Khi kết hợp với sandal đơn giản, bộ trang phục sẽ mang lại vẻ ngoài tinh tế mà không cần quá nhiều phụ kiện.

