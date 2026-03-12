Hè này chị em đừng mặc đồ rộng nữa, hãy ưu tiên 5 item gọn dáng và hack chiều cao

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để thử nghiệm những bản phối nhẹ nhàng, gọn gàng nhưng vẫn giúp vóc dáng trông cao ráo hơn. Chỉ cần lựa chọn đúng phom dáng trang phục, tổng thể cơ thể có thể trông thanh thoát và cân đối hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Những thiết kế có khả năng định hình vòng eo, kéo dài đôi chân luôn là một phần quan trọng trong tủ đồ mùa nóng. Dưới đây là 5 item đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để giúp bạn "hack" chiều cao trong mùa hè này.

Áo nhấn eo

Áo nhấn eo là một trong những món đồ dễ mặc nhưng lại có khả năng thay đổi tỷ lệ cơ thể rõ rệt. Điểm đặc trưng của kiểu áo này nằm ở phần eo được chiết nhẹ hoặc có dây thắt, giúp định hình vòng hai rõ ràng hơn.

Khi vòng eo được nhấn đúng vị trí, phần thân dưới sẽ trông dài hơn, tạo cảm giác tổng thể cao ráo hơn so với chiều cao thực. Áo nhấn eo cũng rất dễ phối đồ trong mùa hè. Bạn có thể kết hợp với quần jeans, chân váy midi hoặc quần short cạp cao. Những gam màu sáng như trắng, be, xanh pastel hay họa tiết hoa nhỏ giúp tổng thể trông nhẹ nhàng và phù hợp với thời tiết nóng.

Áo thun ôm nhẹ

Áo thun luôn là món đồ cơ bản của mùa hè, nhưng không phải kiểu áo nào cũng giúp tôn dáng. Áo thun ôm nhẹ, vừa vặn với cơ thể nhưng không bó sát, là lựa chọn lý tưởng để tạo cảm giác gọn gàng và cao ráo.

Những chiếc áo thun rộng thùng thình thường khiến phần thân trên trông ngắn lại, làm tổng thể cơ thể bị thấp đi. Trong khi đó, áo thun ôm nhẹ giúp đường vai và eo được định hình rõ hơn, khiến vóc dáng trở nên cân đối.

Item này đặc biệt hợp với các kiểu quần cạp cao như quần jeans, quần tây hoặc chân váy chữ A. Khi sơ vin gọn gàng, phần eo được nâng lên, tạo hiệu ứng chân dài hơn.

Chân váy suông

Chân váy suông là một trong những kiểu váy giúp kéo dài vóc dáng hiệu quả nhất. Với thiết kế rơi thẳng từ hông xuống, item này tạo ra đường thẳng liền mạch cho cơ thể, khiến tổng thể trông cao hơn.

Không giống các kiểu váy xòe nhiều tầng dễ khiến cơ thể bị "lùng bùng", mất cân đối, chân váy suông mang lại cảm giác gọn gàng và thanh lịch hơn. Đây cũng là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày hè cần sự thoải mái nhưng vẫn muốn giữ vẻ ngoài chỉn chu.

Chân váy suông midi kết hợp với áo ôm hoặc áo nhấn eo là công thức phổ biến giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể. Nếu muốn tăng hiệu ứng kéo dài chân, bạn có thể chọn váy cạp cao và sơ vin áo.

Về chất liệu, các loại vải nhẹ như linen, cotton hoặc denim mỏng thường được ưa chuộng trong mùa hè vì vừa thoáng mát vừa giữ được phom dáng đẹp.

Quần ống loe

Quần ống loe là item quen thuộc của thời trang thập niên 70 nhưng vẫn luôn được yêu thích vì khả năng tôn dáng. Thiết kế ôm ở phần đùi và loe dần từ đầu gối xuống giúp đôi chân trông dài và thon hơn.

Khi kết hợp với giày cao gót hoặc sandal đế cao, quần ống loe gần như "giấu" phần giày bên dưới, tạo cảm giác chân dài hơn đáng kể. Đây là mẹo phối đồ rất phổ biến của các quý cô sành điệu. Quần ống loe cạp cao đặc biệt phù hợp với áo thun ôm nhẹ hoặc áo croptop. Bộ đôi này giúp nâng phần eo lên cao, từ đó kéo dài tỷ lệ phần chân.

Trong mùa hè, những chất liệu denim mỏng, vải thun co giãn hoặc vải tây nhẹ sẽ mang lại sự thoải mái hơn so với denim dày truyền thống.

Váy nhấn eo

Váy nhấn eo là lựa chọn "an toàn" cho những ai muốn vừa nữ tính vừa tôn dáng. Kiểu váy này thường có phần thân trên gọn gàng và điểm nhấn ở eo, sau đó rơi nhẹ xuống phần chân váy.

Cấu trúc này giúp tạo đường cong rõ ràng cho cơ thể, đồng thời làm nổi bật phần eo – yếu tố quan trọng để tạo hiệu ứng chân dài.

Trong mùa hè, váy nhấn eo thường xuất hiện dưới nhiều biến tấu như váy wrap, váy babydoll nhấn eo cao hoặc váy midi thắt dây. Những thiết kế này không chỉ dễ mặc mà còn phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi làm đến đi dạo phố.

Ảnh: Instagram