"Nữ hoàng váy cưới" 76 tuổi trẻ không kém Dương Lệ Bình: 40 tuổi khởi nghiệp đế chế 7000 tỷ, cứ làm việc của mình ắt sẽ trẻ ra

Những ngày qua, nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình trở thành tâm điểm bàn luận của MXH Việt Nam khi công chúng liên tục tranh cãi về bí thuật giúp bà giữ được vẻ ngoài gần như bất lão trước thời gian. Người nói đó là chế độ ăn uống kỷ luật, người lại cho rằng việc sống độc thân và không sinh con mới là nguyên nhân. Nhưng vượt lên trên mọi câu chuyện trà dư tửu hậu ấy, điều thật sự giữ cho Dương Lệ Bình duy trì thanh xuân chính là niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật.

Bản thân nữ nghệ sĩ cũng từng thừa nhận bà không phải thần tiên thoát khỏi quy luật của đời người. Cơ thể rồi sẽ già đi, sẽ héo úa theo vòng sinh lão bệnh tử. Nhưng mỗi khi được múa, linh hồn bà lại trở nên nhẹ bẫng, tự do.

Thật thú vị khi triết lý ấy lại có nhiều điểm tương đồng với một người phụ nữ ở phía bên kia bán cầu: Vera Wang - "nữ hoàng váy cưới" của nước Mỹ.

Dương Lệ Bình - Vera Wang đều là những người phụ nữ trong độ tuổi 70 duy trì được vẻ ngoài trẻ trung nhờ niềm đam mê công việc.

Người đàn bà 76 tuổi sống với thời trang và tư duy của phụ nữ 35

Từ nhiều năm qua, ngoại hình của Vera Wang thường xuyên nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Ở tuổi 76, thân xác đã có nhiều dấu hiệu lão hóa, nhưng thời trang "mình dây" như một cô gái U35 vẫn được bà trung thành tuyệt đối. Điều đó minh chứng qua việc Vera Wang thường mặc kệ các ý kiến nhận xét để tận hưởng thế giới thời trang của riêng mình. Những outfit cut-out hay "trễ nải" càng nhiều càng được Vera ưa chuộng. Tuổi tác dường như chỉ là con số so với tinh thần của nhà thiết kế gốc Hoa.

Truyền thông quốc tế từng trêu chọc gọi bà là "người bất tử" hay "ma cà rồng", nhưng Vera Wang vẫn tỉnh táo. Giống như Dương Lệ Bình, bà không cho rằng mình có thể trẻ mãi. Bà chỉ đơn giản sống theo cách khiến linh hồn mình luôn tươi trẻ - đó là tiếp tục làm việc và sáng tạo.

Vóc dáng của bà Vera Wang ở tuổi 76.

Người phụ nữ U80 sẵn sàng nghĩ mình mới 26?

Đón Valentine trong chiếc váy cocktail đỏ.

Bí quyết chống lão hóa không dành cho người lười, khối tài sản 7.000 tỷ ở tuổi 70

Trên trang cá nhân, Vera Wang vẫn thường xuyên cập nhật ảnh OOTD chất lừ cùng các hoạt động cuộc sống và công việc bận rộn của một nhà thiết kế. Chia sẻ với báo chí nước ngoài, bà cho biết mình chưa có kế hoạch nghỉ hưu, bởi công việc là một trong những yếu tố giúp duy trì sự tươi trẻ.

Người phụ nữ U80 từng chia sẻ với người hâm mộ trên Instagram rằng bí quyết chống lão hóa của bà bao gồm: "work, sleep, a vodka cocktail, and not much sun" (làm việc, ngủ, một ly cocktail vodka, và không tắm nắng nhiều). Nghe có vẻ "dị" nhưng triết lý của bà rất đơn giản: Hãy làm việc mà bạn yêu thích đến mức bạn quên đi tuổi tác của mình. Khi bạn nỗ lực với một tâm thế vui vẻ và đam mê, thành công sẽ không còn là một cái đích mà là một hành trình tận hưởng.

Nữ hoàng váy cưới liên tục xuất hiện trên các thảm đỏ thời trang, trả lời báo chí...

...ra mắt campaign mới cho thương hiệu.

Nữ hoàng của những chiếc váy cưới ở tuổi này vẫn đang cặm cụi xây dựng chuỗi boutique nổi tiếng trải khắp New York, London, Tokyo và Sydney. Thương hiệu mang tên bà cũng mở rộng sang nhiều lĩnh vực như thời trang may sẵn, trang sức, kính mắt, giày dép, nước hoa và cả rượu.

Theo ước tính của Forbes, tài sản của Vera Wang đã đạt khoảng 270 triệu USD vào năm 2020 (tương đương gần 7.100 tỷ VND). Đến tháng 12/2024, sau khi bán thương hiệu cho WHP Global, khối tài sản của bà được cho là đã tăng lên khoảng 630-650 triệu USD (hơn 17 nghìn tỷ), trong khi vẫn giữ vai trò Founder và Chief Creative Officer (Giám đốc Sáng tạo). Một con số siêu ấn tượng nhưng câu chuyện đằng sau đó về một người phụ nữ khởi nghiệp ở tuổi 40 sau hai lần thất bại lớn, còn đáng chú ý hơn.

Bà cũng trực tiếp là người mẫu quảng bá cho dòng eyewear mới của Vera Wang.

Có sở thích uống rượu, bà sẵn sàng ra mắt Vera Wang Wine với phong cách tiệc tùng, trẻ trung.

Mất Olympic, trượt Vogue rồi khởi nghiệp thời trang ở tuổi 40

Thời trẻ, Vera Wang từng là vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp. Bà đã nỗ lực hết mình để giành một suất trong đội tuyển Olympic Mỹ năm 1968 nhưng không thành công. Sau cú sốc đầu đời, bà đến Paris để học nghệ thuật, làm việc tại Saint Laurent và dành 17 năm làm biên tập viên cấp cao ở Vogue Mỹ. Với tài năng và nỗ lực không ngừng, Vera Wang từng đặt mục tiêu cho chức Tổng Biên Tập nhưng khi thất bại trước Anna Wintour, bà quyết định rời Vogue để theo đuổi những cơ hội khác.

Olympic từng dành bài đăng để tri ân niềm đam mê của Vera Wang (Ảnh Olympic).

Năm 1988, thất bại trước Anna Wintour trong cuộc đua lên chức Tổng biên tập, Vera Wang rời Vogue Mỹ quay lại làm việc ở nhà mốt.

Hai thất bại lớn trên con đường sự nghiệp với nhiều người có thể là dấu chấm hết cho tham vọng cá nhân. Nhưng Vera Wang lại nhìn mọi thứ theo một cách khác. Trong một cuộc phỏng vấn, Vera cho biết chính những lần không đạt được mục tiêu đã giúp bà rèn luyện sự bền bỉ và khả năng chịu áp lực. Nhờ vậy, khi cơ hội xuất hiện, bà đủ tỉnh táo để nắm lấy.

Sau khi rời Vogue, Vera Wang gia nhập đội ngũ thiết kế của Ralph Lauren trong vòng 2 năm. Kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn thời trang lớn đã ảnh hưởng đến tư duy thiết kế sang trọng và tinh tế của bà sau này.

Hình ảnh Vera Wang đại diện cho thương hiệu quảng bá chiến dịch trên đường phố.

Chiếc váy cưới tự thiết kế khởi đầu cho một đế chế

Năm 1989, khi chuẩn bị kết hôn ở tuổi 40, Vera Wang chợt nhận ra rằng thị trường váy cưới lúc bấy giờ vô cùng đơn điệu và thiếu tính cá nhân hóa. Bà không tìm được chiếc váy nào phản chiếu được tâm hồn và phong cách của mình. Thay vì chấp nhận thực tế là chọn một chiếc váy cưới "vô hồn" - Vera Wang đã tự thiết kế chiếc váy cho chính mình. Và từ đây, bà nhận ra một thị trường tiềm năng chưa ai khai phá thật sự.

Năm 1990, ở tuổi 40, Vera Wang mở cửa hàng Vera Wang Bridal House đầu tiên tại Carlyle Hotel, Madison Avenue, New York. Chính sự tích lũy về thẩm mỹ và kiến thức xã hội trong suốt gần 20 năm tuổi trẻ đã giúp bà nhận diện được "khoảng trống" của thị trường, thứ mà những người trẻ tuổi chưa đủ trải nghiệm để thấy.

Từ biên tập viên trẻ nhất ở Vogue lúc 23 tuổi, khởi nghiệp thương hiệu cá nhân năm 40 tuổi. Vera Wang đã làm việc liên tục hơn 50 năm qua không ngừng nghỉ.

Vera Wang cũng thừa nhận rằng việc thành lập công ty riêng ở tuổi 40 là một điều "vô cùng đáng sợ". Bà lo lắng về tài chính, về danh tiếng và cả sự hoài nghi của những người xung quanh. Tuy nhiên, sự khác biệt của bà là có thể biến nỗi sợ thành động lực. Bà không khởi nghiệp một cách mù quáng mà tận dụng mạng lưới quan hệ đã xây dựng tại Vogue và Ralph Lauren, kết hợp với sự hiểu biết sâu sắc về cấu trúc trang phục. Với bà, tuổi trung niên là lợi thế vì bạn đã có "vốn", không chỉ là tiền bạc, mà là sự tự tin được xây dựng từ thực tế.

Giống như Dương Lệ Bình ở tuổi 68 vẫn múa như đôi mươi, Vera Wang ở tuổi 76 vẫn thiết kế, vẫn làm việc, vẫn mặc những bộ váy cut-out táo bạo, không phải vì họ muốn chống lại tuổi tác, mà đơn giản rằng họ chỉ đang sống với điều khiến tâm hồn mình luôn tươi trẻ.

