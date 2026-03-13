Jeon Ji Hyun vs Thư Kỳ: Cặp kỳ phùng địch thủ U50 ầm ĩ nhất lúc này, chỉ ngắm thôi chứ không thể lựa chọn

Hậu tuần lễ thời trang Thu Đông 2026, dư âm vẫn còn vang. Những màn xuất hiện lũ lượt của các ngôi sao đình đám đổ về những kinh đô thời trang châu Âu đã tạo nên một mùa fashion week đáng nhớ. Như những cơn sóng ngầm âm thầm mà mạnh mẽ - có thể là cách miêu tả về những đại minh tinh đã bước vào tuổi trung niên như Jeon Ji Hyun và Thư Kỳ.

Thư Kỳ với Bottega Veneta và Jun Ji Hyun tại show Louis Vuitton trong khuôn khổ 2 tuần lễ thời trang Fall/Winter 26 Milan và Paris.

Mùa này, "mợ chảnh" vẫn cùng Lisa và Felix đại diện dàn đại sứ Hàn Quốc đến Paris, xuất hiện tại show Louis Vuitton Fall/Winter 2026 ngày 10/3 tại Bảo tàng Louvre. Trong khi Milan là "sân nhà" của Thư Kỳ với hai lần xuất hiện cùng Bottega Veneta (28/2) và Fila (1/3) - cả hai đều là những show đóng màn tuần lễ thời trang Milan đầy ấn tượng.

Ảnh X

Ảnh @mintmag_th

Trên mạng xã hội, những video 360 độ soi, những khoảnh khắc cận cảnh nhanh chóng trở thành "nguyên liệu" để cư dân mạng quốc tế so sánh cao thấp giữa các ngôi sao, kể cả đại minh tinh như Jeon Ji Hyun hay Thư Kỳ cũng không là ngoại lệ. Từ một vài đoạn hội thoại trong phần bình luận của khán giả quốc tế mới thấy rõ đây quả thật là một cặp kỳ phùng địch thủ, cân tài cân sức mà cũng rất giống nhau từ khí chất cho đến sức ảnh hưởng trong làng thời trang.

Cả Jeon Ji Hyun lẫn Thư Kỳ đều không phải kiểu phụ nữ được nhắc đến nhờ gương mặt baby hay nét ngọt ngào khoả lấp được tuổi tác. Ngược lại, những dấu vết thời gian, một vài nếp nhăn nhẹ, ánh nhìn điềm tĩnh, phong thái chậm rãi, nụ cười ôn hoà lại càng làm nổi bật vẻ quyến rũ từ sự chín muồi của họ.

Nhắc đến Jeon Ji Hyun hay Thư Kỳ là nhắc đến khí chất, thứ không thể luyện tập trong vài mùa quảng bá, mà là kết quả bồi đắp của hàng chục năm đứng trước ống kính và ánh đèn sân khấu, từ sự từng trải của những người phụ nữ lộng lẫy và thành công.

Ảnh X

Ảnh IGNV

Ở ngưỡng cửa của tuổi 50, họ không còn là những cái tên sẽ chạy đua trên các bảng xếp hạng share of voice của tuần lễ, cạnh tranh cùng những hậu bối sung sức tuổi đôi mươi, nhưng ảnh hưởng lại nằm ở một tầng sâu khác.

Trong thời trang có một khái niệm gọi là mature sophistication: sự tinh tế trưởng thành. Jeon Ji Hyun cùng Thư Kỳ gần như là định nghĩa sống của khái niệm này. Họ không cố giấu đi nếp nhăn, không cố ăn mặc như những cô gái trẻ và cũng không chạy theo xu hướng một cách vội vàng. Bởi điều họ mang lại cho thời trang không phải là một khoảnh khắc viral thoáng qua, mà là những ấn tượng bền lâu.

Ảnh X

Ảnh IGNV

Khi nhìn vào Louis Vuitton hay Bottega Veneta qua hình ảnh của Jeon Ji Hyun hay Thư Kỳ, người ta không chỉ thấy một bộ trang phục đẹp mà thấy chân dung một mẫu hình lý tưởng. Những người phụ nữ trưởng thành, có chiều sâu, sang trọng và khiêm tốn đang sống trọn vẹn, đầy tự tin với chính mình và cũng đang già đi một cách đẹp đẽ. Đó mới chính là đỉnh cao của phong cách.

Ảnh WChina