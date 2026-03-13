Cả MXH vùi dập Dương Tử: Mặt đơ như tượng sáp, outfit sến ngang “Hồng tỷ”

Chuyện Dương Tử mặc xấu dường như không còn là điều xa lạ với những khán giả theo dõi làng giải trí Hoa ngữ. Trong nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện lớn, nữ diễn viên thường gây tranh cãi vì lựa chọn trang phục lỗi thời, kém sang hoặc mang hơi hướng sến súa, chưa tôn được vóc dáng, nhan sắc ngày càng khác lạ của cô cũng nhiều lần trở thành tâm điểm. Mới đây, minh tinh xứ Trung tiếp tục khiến cõi mạng xôn xao khi xuất hiện tại show diễn Valentino Fall/Winter 2026 được diễn ra ở Ý. Dù tham dự với cương vị đại sứ của nhà mốt, diện mạo của người đẹp vẫn khiến cộng đồng mạng khó mà khen nổi.

Dương Tử tại show diễn Valentino. (Nguồn: Instagram)

Xuất hiện tại show diễn, Dương Tử lựa chọn một bộ trang phục mang tông hồng san hô pastel chủ đạo. Thiết kế gồm váy dáng suông dài tay, phần cổ được đính chi tiết nơ lấp lánh, kết hợp cùng lớp chân váy xuyên thấu viền ren bên dưới. Bên cạnh đó, cách phối đồ của nữ diễn viên cũng chưa thực sự thuyết phục, tạo nên tổng thể rườm rà. Chiếc túi xách da đen bản lớn cùng đôi giày cao gót Valentino Garavani Rockstud cũng rời rạc, không hòa hợp với vẻ nhẹ nhàng của bộ váy. Đặc biệt, khả năng "cân đồ" cùng khí chất của Dương Tử càng khiến bộ cánh này thêm phần mất điểm, kém sang và cũng không thời trang.

Tông màu hồng dường như còn khiến Dương Tử thêm phần quê hơn. (Ảnh: Instagram)

Không chỉ trang phục, diện mạo của Dương Tử cũng gây tranh cãi. Lớp trang điểm được đánh khá đậm với nền trắng và son môi nổi bật khiến gương mặt cô trông cứng và thiếu tự nhiên. Dù đã "F5 diện mạo" với mái tóc đỏ mới mẻ nhưng cũng không giúp tạo hình của Dương Tử khá khẩm hơn là bao. Thậm chí, khi kết hợp cùng gương mặt trắng bệch, nhiều cộng đồng mạng còn ví Dương Tử khiến họ liên tưởng đến... "Hồng tỷ". Qua những bức hình của Getty Images, minh tinh đình đám Cbiz còn trông như tượng sáp vì cơ mặt quá đơ, càng làm dấy lên nghi vấn cô đã lạm dụng thẩm mỹ.

Gương mặt cứng đơ, trông như tượng sáp của Dương Tử qua ống kính Getty Images. (Ảnh: Getty Images)

Rất nhiều bình luận dưới bài đăng của Dương Tử, nhưng dĩ nhiên không một lời khen.