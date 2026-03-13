Lisa sắp bán quần áo ở hội chợ

Chiều ngày 13/3, trang fanpage chính thức của ComplexCon Hong Kong cùng công ty quản lý LLOUD đã khiến cộng đồng người hâm mộ "dậy sóng" khi thông báo về sự xuất hiện của Lisa (BLACKPINK) tại sự kiện văn hóa đình đám này. Không phải với tư cách ca sĩ trình diễn, Lisa sẽ lần đầu tiên trình làng bộ sưu tập Ready-to-wear đầu tiên của LLOUD tại AsiaWorld-Expo (Hồng Kong, Trung Quốc) từ ngày 21-22/3 sắp tới đây.

Ảnh @complexchinese

Theo thông tin từ LLOUD, bộ sưu tập Ready-to-wear lần này được lấy cảm hứng trực tiếp từ những khoảnh khắc "off-the-record" (phía sau ống kính) đầy chân thực của nhà sáng lập Lisa. Những hình ảnh hé lộ đầu tiên đã cho thấy sự xuất hiện của các thiết kế mang tính ứng dụng cao như t-shirt, hoodie, và sport jacket, ngoài ra còn có vật phẩm trưng bày bắt mắt như găng tay boxing đính hoa văn nổi. Hình ảnh Lisa trực tiếp làm mẫu cho những thiết kế này không chỉ khẳng định phong cách cá nhân mà còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của cô trong vai trò mới.

Ảnh @complexchinese

Ảnh @complexchinese

Ảnh @complexchinese

Vượt ra khỏi định hướng ban đầu, lần đầu tiên tham gia một sự kiện văn hóa pop quốc tế với quy mô lớn, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của LLOUD từ một label âm nhạc sang một lifestyle brand toàn diện. Kể từ khi thành lập vào tháng 2/2024, Lisa đã chứng minh sức hút thương mại khổng lồ của mình cùng tham vọng trong mảng thời trang khi liên tục phát hành các bộ sưu tập merch mang đậm hình bóng street style cá nhân như: hoodie, mũ lưỡi trai và túi tote, bikini... Với mức giá dao động từ 30-65 USD (khoảng 750.000đ - 1.600.000đ) các phiên bản giới hạn này đều rơi vào tình trạng "cháy hàng" chớp nhoáng. Việc tiến quân vào phân khúc Ready-to-wear tại một sự kiện tầm cỡ như ComplexCon cho thấy mục tiêu rõ ràng hơn của Lisa trong việc xây dựng một đế chế thời trang năng động trong tương lai. Bởi đây không đơn thuần là một khu mua sắm mà được xem là "thánh đường" của hội chợ văn hóa đương đại.

Ảnh @complexchinese

ComplexCon Hong Kong Marketplace - phiên bản châu Á của festival pop-culture lớn nhất từ Mỹ là nơi hội tụ của những thương hiệu streetwear đình đám nhất thế giới, các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt và là điểm giao thoa của những xu hướng mới. Việc lựa chọn không gian Marketplace để ra mắt bộ sưu tập đầu tay cho thấy tư duy nhạy bén của Lisa trong việc kết nối trực tiếp với cộng đồng trẻ và giới Hypebeast toàn cầu, khẳng định rằng phong cách cũng giống như âm nhạc, vốn dĩ không có ranh giới.

Ảnh wyeth-hansen

Ảnh wyeth-hansen

Ảnh ComplexCon Hong Kong

Điểm nhấn giúp ComplexCon Hong Kong 2026 trở nên thu hút hơn bao giờ hết chính là sự góp mặt của Kasing Lung - cha đẻ của hiện tượng toàn cầu Labubu trong vai trò Giám đốc Nghệ thuật. Ngoài ra, người hâm mộ còn vô cùng phấn khích trước màn hội ngộ sắp sửa diễn ra của hai thành viên BLACKPINK ở hai vị thế hoàn toàn khác biệt: trong khi Jennie sẽ giữ vai trò headlining cho đêm concert Complex Live! vào tối ngày 22/3 thì Lisa sẽ góp mặt tại đây với tư cách nhà sáng lập kiêm nhà thiết kế của LLOUD.