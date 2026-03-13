Jacob Elordi: Ông hoàng Bottega, chiến thần thời trang mới đang định nghĩa lại menswear hiện đại là thế nào

Trong vài năm trở lại đây, Jacob Elordi không chỉ là một trong những gương mặt nổi bật của Hollywood mà còn dần trở thành biểu tượng thời trang nam hay "It-boy" mới được giới mộ điệu đặc biệt chú ý. Với chiều cao 1m96, gương mặt góc cạnh nam tính và khí chất "bad guy" đầy mê hoặc, anh chàng 29 tuổi người Úc đã biến mỗi lần xuất hiện thành bài học về phong cách nam tính hiện đại. Từ vai diễn "trai hư" trên màn ảnh đến những set đồ Bottega Veneta custom-made trên thảm đỏ, Jacob Elordi đang định hình lại hình ảnh nam thần thời trang thế hệ mới: vừa cool, vừa tinh tế, vừa "cờ đỏ" một cách đầy cuốn hút.

Vẻ nam tính, lãng tử của Jacob Elordi khiến dân mạng điêu đứng. Nguồn: Jacobelordicom

Sinh năm 1997 tại Úc, Jacob Elordi bắt đầu sự nghiệp với vai Noah Flynn – chàng trai bad boy jock trong series The Kissing Booth (2018) trên Netflix. Vai diễn này đưa anh lên tầm sao teen, nhưng chính Nate Jacobs trong Euphoria (2019) mới thực sự khắc sâu hình ảnh "bad guy" đầy toxic và cuốn hút. Từ đó, Jacob Elordi liên tục chọn những nhân vật phức tạp, tối tăm: Elvis Presley trong Priscilla (2023) của Sofia Coppola, Felix Catton quý tộc kiêu ngạo trong Saltburn (2023), rồi The Creature trong Frankenstein (2025) của Guillermo del Toro – vai diễn mang về cho anh đề cử Oscar và Golden Globe. Năm 2026, anh tiếp tục thể hiện sức hút "bad guy" kinh điển với vai Heathcliff trong Wuthering Heights của Emerald Fennell, bên cạnh bạn diễn Margot Robbie.

Sự nghiệp của Jacob Elordi không chỉ là hành trình từ rom-com màn ảnh nhỏ đến drama điện ảnh đỉnh cao, mà còn là cách anh dùng hình ảnh "nam chính xấu tính" để chinh phục cả màn ảnh lẫn sàn diễn thời trang. Ảnh: Vogue

Thời trang thảm đỏ: Nam tính nhưng không khuôn mẫu

Nếu nhiều nam diễn viên Hollywood vẫn trung thành với tuxedo truyền thống, Jacob Elordi lại chọn cách tiếp cận thời trang táo bạo hơn. Anh thường xuất hiện trên thảm đỏ với những phom dáng oversized, áo khoác da cổ điển, suit rộng mang cảm hứng thập niên 90 hoặc những bộ trang phục tối giản nhưng sắc sảo. Công thức đặc trưng trong phong cách của Jacob Elordi là: silhouette đa dạng - gam màu trung tính: đen, nâu, beige, xám - phụ kiện tối giản nhưng có điểm nhấn như boots da hoặc túi oversized.

Nhờ chiều cao nổi bật và vóc dáng chuẩn người mẫu, anh có khả năng cân trọn những thiết kế khó mặc mà ít nam diễn viên nào làm được. Ảnh: Instagram.

Anh chính thức trở thành Đại sứ toàn cầu của Bottega Veneta từ tháng 5/2024 và nhanh chóng được mệnh danh là "Bottega Boy" đích thực. Trên thảm đỏ, các outfit pha trộn cổ điển và hiện đại của Jacob luôn được Bottega Veneta may đo riêng.



Tại Golden Globes 2026, anh xuất hiện trong bộ tuxedo đen double-breasted custom Bottega Veneta, phối sơ mi trắng và cà vạt đen, kết hợp kính Jacques Marie Mage và trang sức Cartier. Không còn là xu hướng baggy suit đang lên, Jacob Elordi chọn dáng slimline vừa vặn, nhấn mạnh đôi vai rộng và chiều cao ấn tượng – một "nốt nhạc" tinh tế giữa biển suit oversize. Ảnh: Instagram

Trước đó, tại sự kiện press tour Frankenstein: Crafting a Tale Eternal (tháng 10/2025) ở London, anh diện chiếc topcoat đen dài quá gối may từ vải grain de poudre cao cấp – chất liệu len dệt chặt, bề mặt hơi sần, tạo độ rơi mềm mại nhưng giữ form chắc chắn. Chiếc áo khoác có vai mạnh mẽ, ve cổ chunky "nanh vuốt" đặc trưng Bottega, được anh mặc liền hai ngày: một lần với tank top trắng với quần jeans wash nhạt tại BFI London Film Festival, lần sau phối suit đầy đủ. Đó chính là minh chứng cho phong cách "effortless luxury" – vừa sang trọng thảm đỏ, vừa dễ dàng chuyển sang street. Ảnh: Instagram.

Không dừng lại ở suit, Jacob Elordi còn khiến fan mê mẩn với những set đồ hiện đại tại nhiều event khác.

Phong cách thảm đỏ của anh không phô trương, không cố gắng quá mức – đúng chất "bad guy" Hollywood: lạnh lùng, cuốn hút và luôn khiến người ta phải ngoái nhìn.



Street style không cần "try hard", đúng chuẩn "Bottega Boy" ngoài đời thực

Nếu thảm đỏ là nơi Jacob Elordi khoe sự tinh tế cổ điển với những bộ suit Bottega Veneta custom-made, thì street style mới là sân chơi để anh thể hiện bản chất "bad guy" thoải mái, phóng khoáng nhưng vẫn cực kỳ sang trọng. Không chỉ mặc, Jacob còn sống cùng thương hiệu Ý: từ vali intrecciato đến túi Cassette và Andiamo, anh biến những món đồ da đan iconic thành signature cá nhân.

Paparazzi ở New York, London hay Los Angeles liên tục bắt gặp anh trong những outfit trông như "vừa thức dậy đã đẹp", nhưng thực tế lại được tính toán kỹ lưỡng – sự kết hợp hoàn hảo giữa luxury và everyday wear. Ảnh: Instagram.

Jacob Elordi là bậc thầy của high-low dressing: mix đồ đắt tiền với item cơ bản, tạo cảm giác gần gũi nhưng không bao giờ rẻ tiền. Mùa đông 2025–2026, anh thường xuyên diện áo gió Arc'teryx Beta jacket (màu đen hoặc xanh navy) phối với quần trắng rộng hoặc jeans wash nhạt – một cú twist gorpcore-chic (biến đồ đi cắm trại, leo núi thành trang phục dạo phố sang trọng và sành điệu) rất hợp với xu hướng mode sportif 2026.



Gorpcore-chic được Jacob Elordi lăng xê vào mùa thu đông năm ngoái. Ảnh: Instagram

Về phụ kiện, Jacob luôn có "vũ khí bí mật": túi Bottega Veneta maxi Veneta hoặc Andiamo đeo chéo vô tư, đôi khi là ba túi Bottega cùng lúc khi đi sân bay (một khoảnh khắc viral khiến fan phát cuồng). Anh thích layering: áo thun trắng oversize bên trong áo nỉ sweatshirt, thêm mũ bóng chày vintage, kính râm tinted – vừa sporty, vừa retro, vừa tạo vibe "tôi không cố gắng nhưng vẫn cool".

Những bức ảnh paparazzi ở New York hay London cho thấy anh thích mix prep (áo polo, quần chinos) với thrift vibe (áo khoác vintage, sneakers).

It boy mới của làng mốt

Không chỉ là khách mời thường xuyên tại các tuần lễ thời trang ở Milan và Paris, Jacob Elordi còn ngày càng xuất hiện nhiều trên các tạp chí lớn như Vogue, GQ hay Esquire. Giới thời trang đánh giá Jacob Elordi thuộc thế hệ “actor-fashion hybrid” — những diễn viên có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong phong cách, tương tự như cách Timothée Chalamet hay Austin Butler đang định hình lại thời trang nam trên thảm đỏ.

Giới thời trang đánh giá Jacob Elordi thuộc thế hệ “actor-fashion hybrid” — những diễn viên có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong phong cách. Ảnh: Insider Hook

Việc một nam diễn viên Hollywood thường xuyên mang túi xách thời trang không còn gây tranh cãi, mà ngược lại được xem là biểu tượng của sự tự do trong phong cách. Cũng giống như cách Harry Styles đưa yếu tố phi giới tính vào thời trang nam, Jacob Elordi đang góp phần làm thay đổi cách đàn ông tiếp cận phụ kiện.

Điểm khác biệt của Jacob Elordi nằm ở chỗ anh không theo đuổi phong cách quá flamboyant hay phi giới tính. Thay vào đó, phong cách của anh vẫn rất nam tính và tối giản – nhưng được nâng cấp bằng những phụ kiện high-fashion. Điều này khiến phong cách của Jacob Elordi dễ tiếp cận hơn với thời trang nam đại chúng, đồng thời vẫn đủ cá tính để trở thành biểu tượng.

Từ trước khi trở thành Bottega Boy, túi xách đeo chéo hay túi tote đã luôn là món phụ kiện được Jacob mang theo bên mình.

Ở Jacob, chiếc túi xách không mang tính "statement" quá phô trương. Nó được sử dụng một cách tự nhiên, gần như giống như cách các biểu tượng phong cách thập niên 70 mang theo túi du lịch hay túi da lớn. Chính sự tự nhiên, effortless nhưng vẫn thời trang này khiến street style của anh được giới mộ điệu đánh giá cao.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa hình ảnh bad guy trên màn ảnh và Bottega Boy ngoài đời thực đã tạo nên một Jacob Elordi khác biệt. Những vai diễn toxic, u ám, đầy nam tính của anh được hỗ trợ bởi phong cách thời trang lạnh lùng nhưng tinh tế. Không theo đuổi xu hướng, không cần "try-hard", Jacob chỉ đơn giản là… mặc đồ đẹp một cách tự nhiên. Đó chính là lý do anh trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu chàng trai Gen Z: muốn cool, muốn sang, muốn "xấu tính" một chút – hãy học theo cách anh mặc.

Jacob Elordi đang dần trở thành một trong những biểu tượng phong cách nam đáng chú ý nhất của Hollywood hiện nay. Ảnh: Bottega Veneta.

Với lịch trình dày đặc năm 2026, Jacob Elordi chắc chắn sẽ còn mang đến nhiều khoảnh khắc thời trang đáng nhớ hơn nữa. Không chỉ là ngôi sao điện ảnh, anh đang trở thành một biểu tượng menswear thực thụ. Nam diễn viên Gen Z đã chứng minh: thời trang không chỉ là quần áo, mà là cách bạn kể câu chuyện về chính mình.