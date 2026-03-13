Nữ chính phim tình cảm đang lấy đi nước mắt khán giả: Xinh đúng kiểu tiểu thư, style đơn giản mà "chất"

Không Còn Chúng Ta (Once We Were Us) đang là phim điện ảnh gây chú ý tại các rạp phim Việt. Những khán giả xem phim dành nhiều lời khen cho kịch bản chạm vào tâm hồn, lấy đi nước mắt của Once We Were Us. Cặp đôi chính của phim là Koo Kyo Hwan và Moon Ga Young đều là những gương mặt quen thuộc đối với khán giả. Đặc biệt, nữ chính Moon Ga Young rất nổi tiếng ở mảng phim truyền hình, phủ sóng tên tuổi thông qua những bộ drama như True Beauty, Lý giải tình yêu, Law and the City…

Poster của phim Once We Were Us

Không chỉ gây thương nhớ với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, Moon Ga Young còn sở hữu style đời thường cuốn hút nhưng vẫn mang tính ứng dụng:

Áo khoác da là món thời trang mà chị em có thể diện vào mùa lạnh từ năm này qua năm khác. Mẫu áo này cá tính, tạo điểm nhấn sang trọng cho bộ cánh. Khi diện áo thun trắng đơn giản, Moon Ga Young đã khoác ngoài chiếc áo da nhấn eo, từ đó tổng thể càng thêm long lanh. Cô còn tạo điểm nhấn nữ tính, bay bổng bằng kiểu tóc buộc thấp, nhấn nhá khăn họa tiết.

Nhắc đến những kiểu trang phục không cầu kỳ, nhưng vẫn giúp người mặc nổi bần bật giữa phố, chị em không thể bỏ qua công thức denim-on-denim. Moon Ga Young đã rất khéo léo kết hợp áo sơ mi và quần jeans ống đứng với áo crop top trắng layer bên trong. Cách kết hợp này giúp hack chiều cao tối ưu. Những món thời trang như túi xách màu cam, boots màu đen giúp tổng thể càng thêm cuốn hút.

Moon Ga Young chứng minh ngay cả những item "khó nhằn" như áo xuyên thấu nếu được kết hợp khéo léo, thì đều có thể tạo nên bộ cánh đẹp. Công thức áo sơ mi mỏng nhẹ họa tiết kẻ kết hợp với nội y phù hợp, quần ống đứng màu đen, sơ vin gọn gàng tạo nên tổng thể quyến rũ mà vẫn thanh lịch, tinh tế. Trong khi đó, tất cao cổ màu đỏ và giày mary jane là mảnh ghép độc đáo, giúp làm tươi sáng cả bộ đồ nhưng cũng không kém phần yêu kiều.

Công thức áo thun trắng + quần jeans xanh có sự đan xen giữa nét trẻ trung và năng động. Khi thời tiết se lạnh, chị em có thể khoác ngoài combo này một chiếc áo cardigan màu đỏ như cách mix đồ của Moon Ga Young. Bộ cánh toát lên nét trẻ trung nhưng không kém phần sắc sảo, xịn mịn nhờ tông màu đỏ. Một đôi khuyên tai to bản là đủ để nâng tầm vẻ long lanh cho tổng thể.

Áo sơ mi lụa là món thời trang rất dễ mặc. Ưu điểm của item này là sự nữ tính, không bao giờ lỗi mốt và là bảo chứng cho vẻ ngoài sang trọng. Chính vì thế, ngay cả khi kết hợp trang phục theo cách đơn giản, đó là áo sơ mi lụa trắng và quần màu đen, Moon Ga Young vẫn toát lên vẻ thanh lịch, sang xịn mịn. Công thức trang phục này thích hợp để diện đi xuống phố cuối tuần, hoặc mặc đi cà phê sang chảnh. Chiếc túi lưới tạo cảm giác trẻ trung, phóng khoáng cho bộ đồ.

Một trong những mẫu áo sơ mi hot từ hè này sang hè khác chính là áo họa tiết kẻ ô. Item này có sự đan xen giữa nét vintage và sự trẻ trung, năng động. Chị em có thể diện mẫu áo này một cách đơn lẻ, hoặc khoác ngoài áo tank top màu đen như bộ cánh của Moon Ga Young cũng rất đẹp mắt. Đối với outfit trẻ trung và phóng khoáng như thế này, người mặc không cần tô điểm phụ kiện cầu kỳ, vẻ ngoài vẫn cuốn hút.

Bên cạnh style đơn giản thường ngày, Moon Ga Young còn có những bộ cánh sân bay vô cùng cuốn hút. Nếu như công thức váy lụa màu đen và áo khoác oversized có sự đan xen giữa nét quyến rũ, cá tính thì combo áo thun họa tiết, quần jeans xanh và áo khoác da lại đậm chất trẻ trung, cool ngầu. Moon Ga Young cho thấy boots vẫn luôn là mẫu giày hiệu quả trong việc nâng tầm vẻ sang xịn mịn cho trang phục.

Ảnh: Instagram của nhân vật