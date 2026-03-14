Nữ hoàng thảm đỏ mặc lại váy có lịch sử gần 4 thập kỷ: Màn đụng hàng nhiều tính toán với 1 cố danh ca và ngôi sao Sex and the City

Zendaya một lần nữa khẳng định vị thế "nữ hoàng thảm đỏ" khi xuất hiện tại sự kiện Essence Black Women in Hollywood Awards vào ngày 12/3/2026 tại Los Angeles. Nữ diễn viên sinh năm 1996 đã khiến giới mộ điệu phải trầm trồ khi diện chiếc váy trắng mini với hoạ tiết hoa nổi 3D biểu tượng – một thiết kế có lịch sử kéo dài gần bốn thập kỷ tại event. Thiết kế này từng được cố danh ca Whitney Houston diện năm 1987 và sau đó trở thành khoảnh khắc kinh điển của nhân vật Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker thủ vai) trong phim Sex and the City: The Movie (2008). Stylist huyền thoại Law Roach đã khéo léo hồi sinh món đồ này từ kho lưu trữ, biến nó thành điểm nhấn hoàn hảo cho sự kiện tôn vinh phụ nữ da màu xuất sắc ở Hollywood.

Màn đụng hàng có tính toán của Zendaya (giữa) với cố danh ca Whitney Houston (trái) và Carrie Bradshaw (phải).

Chiếc váy gốc được thiết kế bởi Eugene Alexander vào những năm cuối của thập niên 80, sau đó được tái hiện bởi thương hiệu Cachè. Đặc trưng nổi bật của thiết kế này là bông hoa dâm bụt khổng lồ bằng vải trắng, điểm xuyết lá vàng và bạc lấp lánh tạo hiệu ứng 3D, chạy dọc từ vai xuống hông. Phần thân váy có dáng bất đối xứng tinh tế kết hợp thêm kĩ thuật nhún vải tạo nếp một vai (tùy phiên bản), kèm đường xẻ nhỏ ở đùi – mang vẻ gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch, tinh khôi. Màu trắng ngà bridal-coded tinh khôi của chiếc váy càng làm nổi bật không khí "cô dâu" mà Zendaya đang theo đuổi gần đây. Đặc biệt là chỉ vài ngày trước, nữ diễn viên vừa khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên với tin đồn đính hôn với Tom Holland khi đeo nhẫn vàng lấp lánh ở ngón áp út tại show Louis Vuitton Thu/Đông 2026 tại Paris Fashion Week.

Hành trình gần 4 thập kỷ của chiếc váy bắt đầu từ cố danh ca Whitney Houston vào năm 1987. Trong buổi chụp hình quảng bá album đầu tay, Whitney diện phiên bản gốc do NTK người Mỹ Eugene Alexander thực hiện. Chiếc váy gốc có dáng dạ hội, dài hơn hai phiên bản còn lại. Nét thanh lịch cổ điển của nó được thể hiện với hai bông hoa lớn ở vai và thân, toát lên khí chất diva sang trọng, nữ tính thập niên 80. Bức ảnh promo ấy sau này xuất hiện trên bìa tạp chí Life, biến thiết kế thành biểu tượng thời trang đầu sự nghiệp của cô. Whitney mang đến sự quyến rũ tinh tế, như một nữ hoàng thực thụ bước ra từ ánh đèn sân khấu, nơi giọng hát huyền thoại và phong cách thời trang hòa quyện hoàn hảo.

NTK Eugene Alexander và chiếc váy hoa dâm bụt được Whitney Houston diện. Ảnh: Instagram.

Gần hai thập kỷ sau, Sarah Jessica Parker trong vai Carrie Bradshaw đã "tái sinh" chiếc váy theo cách hoàn toàn khác. Đây là thiết kế được remake bởi thương hiệu Cachè. Nhà thiết kế trang phục cho bộ phim Patricia Field đã cắt ngắn thiết kế này thành váy mini/cocktail, và điều chỉnh giảm còn một bông hoa để phù hợp phong cách Y2K lãng mạn, táo bạo và "New York chic" của nhân vật. Trong cảnh mở đầu phim Sex and the City, Carrie sải bước trên phố Manhattan, chiếc váy trở thành biểu tượng văn hoá đại chúng – vui tươi, cá tính, đại diện cho sự tự do, tình yêu thời trang và phong cách fashionista thời thượng không thể nhầm lẫn.

Ở Carrie Bradshaw, chiếc váy không còn chỉ là trang phục trang trọng mà trở thành tuyên ngôn về sự phá cách, vui vẻ của một phụ nữ hiện đại. Ảnh: Instagram.

Đến năm 2026, Zendaya – với chiều cao 1m78, vóc dáng mảnh mai và sự tự tin đương đại – khiến chiếc váy trông như được "may đo riêng". Law Roach giữ nguyên một bông hoa theo phiên bản Carrie, phối giày cao gót trắng thanh thoát (gợi nhớ đến thương hiệu Manolo Blahnik yêu thích của Carrie), vòng tay Cartier vàng mảnh mai, tạo nên tổng thể tinh tế, gợi cảm nhưng vẫn giữ nét thanh lịch. Trên thảm đỏ, Zendaya không chỉ mặc đẹp mà còn "kể chuyện": tôn vinh di sản da màu qua Whitney, văn hóa pop qua Carrie, và khẳng định vị thế biểu tượng thời trang thế hệ mới của chính mình.

Zendaya diện chiếc váy hoa dâm bụt kết hợp cùng phụ kiện từ Cartier. Ảnh: Instagram.

Thật khó để so sánh ba biểu tượng, bởi mỗi người mang đến sức hút riêng biệt. Whitney Houston đại diện cho sự sang trọng cổ điển, phiên bản dài tôn lên khí chất diva bất diệt, như khởi đầu huyền thoại của một giọng ca vĩ đại. Carrie Bradshaw biến nó thành biểu tượng vui tươi, cá tính, ngắn hơn, phá cách hơn, phù hợp với tính cách "fashionista" và tinh thần tự do của nhân vật truyền hình. Zendaya là phiên bản hiện đại nhất, hoàn hảo nhất về thẩm mỹ khi có sự cân đối cơ thể, cách phối đồ tinh tế. Nhiều tạp chí thời trang như Vogue, Harper's Bazaar, hay People cùng đa số ý kiến của netizen cho rằng Zendaya diện đẹp nhất nhờ vóc dáng lý tưởng và sự tươi mới, nhưng không thể phủ nhận sức hút riêng của Whitney (nguồn gốc huyền thoại) và Carrie (tầm ảnh hưởng văn hóa đại chúng).

Zendaya được nhiều tạp chí thời trang cũng như người hâm mộ bình chọn là người mặc chiếc váy này đẹp nhất. Ảnh: ANTM Latin.

Chiếc váy này chứng minh sức sống vượt thời gian: từ thập niên 80 qua Y2K đến nay, nó vẫn "ăn khớp" hoàn hảo nhờ thiết kế bất đối xứng, hoa 3D nổi bật và màu trắng tinh khôi. Zendaya không chỉ tôn vinh di sản mà còn kết nối các thế hệ phụ nữ tài năng, mạnh mẽ – Whitney (nữ hoàng âm nhạc da màu), Carrie (nữ hoàng thời trang truyền hình), và Zendaya (nữ hoàng thảm đỏ hiện đại). Thời trang, qua lăng kính của cô, không chỉ là mặc đẹp mà là nghệ thuật kể chuyện, tôn vinh lịch sử và tạo khoảnh khắc khó quên. Một lần nữa, cặp bài trùng Zendaya và Law Roach viết tiếp chương mới cho lịch sử chiếc váy huyền thoại này, khiến giới mộ điệu phải công nhận: đây là cách thời trang thực sự sống mãi.