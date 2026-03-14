Đôi giày Zara 1,3 triệu đáng tiền nhất hiện tại: Ướm lên là thấy mình “quiet luxury” như giới siêu giàu, rất mềm, siêu tôn dáng

Nếu bạn đang nghĩ rằng giày loafer là món đồ đã quá quen thuộc và có phần nhàm chán thì có lẽ bạn đã bỏ lỡ cơn sốt đang "càn quét" khắp các nền tảng mạng xã hội từ đầu năm 2026 đến nay. Không còn là những đôi giày da cứng nhắc truyền thống, xu hướng năm nay gọi tên những đôi loafer chun nhăn (ruched loafers) với vẻ ngoài vừa lười biếng, vừa sang chảnh. Đặc biệt, cộng đồng mạng đang rần rần săn lùng một thiết kế đến từ nhà Zara với mức giá cực kỳ dễ chịu nhưng lại sở hữu diện mạo không khác gì món đồ xa xỉ từ các nhà mốt hàng đầu.

Loafer chun nhăn - mẫu IT Shoes hot nhất 2026 từ những nhà mốt cao cấp được Zara cho lên kệ với giá chưa đến 2 triệu đồng.

Điểm đắt giá nhất của đôi giày này nằm ở chi tiết da được xử lý chun nhăn tinh tế ở vùng mũi giày. Thay vì bề mặt phẳng láng thông thường, những nếp gấp mềm mại này tạo ra hiệu ứng thị giác độc đáo, giúp đôi giày trông có chiều sâu và cao cấp hơn hẳn. Thiết kế của Zara sở hữu phần đế cao từ 1 - 2,5cm, vừa đủ để tạo sự hỗ trợ cho lòng bàn chân mà vẫn giữ được phom dáng bệt thanh thoát. Phần mũi giày được làm hơi nhọn và có độ hếch nhẹ, tạo cảm giác đôi chân trông thon gọn và bộ trang phục trở nên sắc sảo hơn. Với chất liệu da mềm mại, mẫu giày này khắc phục hoàn toàn nhược điểm gây đau chân hay phồng rộp gót chân vốn thường gặp ở những đôi loafer da cứng.

Khi diện màu đen kinh điển khó lòng nhận ra bạn đang đi 1 đôi giày Zara hay 1 thương hiệu xa xỉ nào đó.

Nếu bạn vô tình bắt gặp trên TikTok hình ảnh 1 đôi loafer ở thời điểm này rất có thể đó là đôi giày giá rẻ của Zara.

"Bản dupe" hoàn hảo của các đế chế Quiet Luxury

Lý do chính khiến mẫu giày loafer chun nhăn của Zara trở nên "cháy hàng" trên mọi mặt trận, từ Xiaohongshu đến các video phối đồ của giới mộ điệu Hàn Quốc, chính là bởi nó trông giống hệt mẫu Soft Loafer đình đám của The Row. Trong khi đôi giày từ thương hiệu của chị em nhà Olsen có mức giá lên tới 1.290 USD (khoảng hơn 32 triệu đồng), thì phiên bản của Zara chỉ có giá khởi điểm từ 1,3 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc bạn chỉ cần bỏ ra số tiền ít hơn gấp 27 lần để sở hữu một thiết kế mang đậm tinh thần "sang chảnh thầm lặng" mà giới IT-girls như Kendall Jenner đang cực kỳ ưa chuộng. Nhiều tín đồ thời trang thậm chí còn nhận xét rằng nếu không nhìn vào mác giày, rất khó để phân biệt được đâu là món đồ bình dân và đâu là xa xỉ phẩm.

Dù mang vẻ ngoài tinh tế, đôi loafer chun nhăn này lại là một món đồ "vạn năng" trong tủ đồ. Cách đơn giản nhất để ghi điểm là kết hợp cùng một chiếc quần jeans baggy ống rộng, xắn gấu nhẹ để lộ cổ chân và đi cùng tất cao cổ. Xu hướng đi loafer cùng tất trắng hoặc tất màu tương phản hiện đang rất hot, vừa mang hơi hướng "preppy" trẻ trung, vừa giúp set đồ có thêm điểm nhấn. Nếu muốn hướng tới phong cách thanh lịch hơn, bạn hoàn toàn có thể diện mẫu giày này cùng váy midi xếp ly hoặc quần tây ống đứng phối cùng áo blazer oversized. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những quý cô công sở muốn tìm kiếm sự thoải mái nhưng vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp và hợp mốt.

Hiện tại, mẫu loafer này đang được Zara phát hành với các phiên bản màu sắc cực kỳ dễ ứng dụng. Ngoài màu đen kinh điển luôn là sự lựa chọn an toàn nhất, thì các phiên bản màu da lộn hay denim đang được đánh giá là những tông màu "vô đối" cho phong cách tối giản. Màu nâu mang lại cảm giác ấm áp, mềm mại và đặc biệt phù hợp với những set đồ tông trung tính như be, kem hay trắng. Trong khi hiệu ứng denim lại phá cách và lạ mắt nhất.

Một cô nàng phấn khích tột độ khi giới thiệu mọi người về đôi giày Zara trendy của mình.

Theo chia sẻ từ những người đã sở hữu đôi giày này, vì chất liệu da rất mềm và thiết kế ôm chân, những bạn có bàn chân rộng hoặc mu bàn chân cao nên cân nhắc tăng thêm nửa size hoặc một size để cảm thấy thoải mái nhất khi di chuyển cả ngày dài. Với mức giá quanh quẩn từ 1,3 triệu - 1,9 triệu đồng (tuỳ màu) cho một món đồ có thể diện quanh năm suốt tháng, đây chắc chắn là khoản đầu tư hời nhất mà bạn nên thực hiện ngay lúc này.

Nâu da lộn là một trong những phiên bản màu sang trọng nhất.