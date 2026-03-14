Muốn mua túi hiệu nhưng sợ mất giá, nhân viên bán hàng luxury tiết lộ những chiến thần giữ giá, đáng để đầu tư

Việc sở hữu một chiếc túi xách xa xỉ không chỉ là cách để khẳng định phong cách cá nhân mà với nhiều người, đây còn là một khoản đầu tư tài chính cần tính toán kỹ lưỡng. Nỗi sợ lớn nhất của những "người mới" chính là việc chiếc túi vừa bước chân ra khỏi cửa hàng đã bị rớt giá thê thảm. Để giải quyết bài toán này, các chuyên gia từ OKURA TOKYO - một hệ thống cửa hàng đồ cũ cao cấp nổi tiếng tại Nhật Bản đã hé lộ danh sách những "chiến thần" giữ giá bền bỉ nhất trên thị trường thứ cấp, giúp bạn yên tâm hơn khi xuống tiền.

Louis Vuitton OnTheGo: Sự trỗi dậy của "ông vua" giữ giá mới

Trong giới thu mua đồ hiệu, Louis Vuitton luôn là cái tên bảo chứng cho tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, nếu như trước đây mẫu Neverfull chiếm lĩnh ngôi vương về sự tiện dụng và khả năng giữ giá, thì hiện nay, nhân viên tại OKURA TOKYO cho biết OnTheGo đang trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu. Điểm đặc biệt khiến dòng túi này không bị mất giá nằm ở sự cân bằng hoàn hảo giữa tính thời trang và công năng sử dụng.

Các chuyên gia lưu ý rằng, nếu bạn mua với mục đích đầu tư hoặc muốn dễ dàng nhượng lại sau này, hãy ưu tiên kích cỡ nhỏ, cụ thể là dòng PM. Trong thị trường đồ cũ, những chiếc túi size nhỏ thường có giá ổn định hơn và dễ tìm được chủ mới hơn do phù hợp với vóc dáng của đa số phụ nữ châu Á cũng như xu hướng túi xách gọn nhẹ đang lên ngôi. Khả năng chịu lực tốt và phom dáng cứng cáp của OnTheGo giúp nó duy trì tình trạng mới lâu hơn, từ đó giữ được mức giá sang tay rất tốt.

Lý giải sức hút của "ngôi sao" nhà LV trong mắt giới săn đồ cũ

Ra đời lần đầu vào năm 2019, OnTheGo nhanh chóng thoát khỏi cái bóng của những dòng túi tote thông thường nhờ thiết kế hiện đại và họa tiết Monogram Giant đầy quyền lực. Việc sử dụng chất liệu vải Canvas Monogram và Monogram Reverse vừa tạo nên sự tương phản thú vị, vừa cực kỳ bền bỉ trước các tác động của thời tiết hay va chạm hằng ngày.

Chính sự đa năng trong cách sử dụng với cả tay cầm ngắn và dây đeo vai dài đã biến OnTheGo thành một "giải pháp phong cách sống" thực thụ cho những quý cô bận rộn. Một chiếc túi có thể đi cùng bạn từ phòng họp đến các buổi tiệc tối mà vẫn giữ được vẻ sang trọng là lý do vì sao giá trị của nó trên thị trường chuyển nhượng lại ít biến động đến vậy. Khi một món đồ luôn nằm trong danh sách "muốn có" của đám đông, giá của nó tự khắc sẽ đứng vững.

Hermès Birkin 25: Khoản đầu tư "vàng mười" không bao giờ hạ nhiệt

Nếu nói về đỉnh cao của việc đầu tư túi hiệu, chắc chắn không thể bỏ qua Hermès, và cụ thể là dòng Birkin 25. Nhân viên từ cửa hàng đồ cũ Nhật Bản khẳng định rằng Birkin 25 luôn là món đồ được yêu thích nhất trong thế giới đồ "vintage" cao cấp. Sức mạnh của chiếc túi này nằm ở sự khan hiếm và quy trình mua sắm ngặt nghèo tại các store chính hãng.

Trong thị trường thứ cấp, Birkin 25 không chỉ đơn thuần là giữ giá mà trong nhiều trường hợp, nó còn mang lại lợi nhuận đáng kể cho chủ sở hữu. Đặc biệt với những tông màu kinh điển hoặc những loại da hiếm, giá chuyển nhượng có thể cao hơn gấp nhiều lần giá niêm yết ban đầu. Với kích thước 25cm tinh tế, chiếc túi này không chỉ là một món phụ kiện mà đã trở thành một loại tài sản có tính thanh khoản cao như vàng hay bất động sản, khiến nó trở thành đích đến cuối cùng của mọi tín đồ hàng hiệu sợ mất giá.

