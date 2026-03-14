Độc thân vui vẻ, Baifern tới thời đỉnh cao nhan sắc thật sự rồi!

Xứng danh là một trong những mỹ nhân hàng đầu Thái Lan, Baifern Pimchanok luôn là gương mặt được nhiều thương hiệu “chọn mặt gửi vàng”. Ngôi sao sinh năm 1992 gây ấn tượng với visual ngọt ngào, đường nét gương mặt thanh tú cùng thần thái trong trẻo hiếm có. Nhờ nhan sắc nổi bật và độ phủ sóng mạnh mẽ trong làng giải trí, Baifern thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, quảng cáo và chiến dịch của nhiều nhãn hàng lớn.

Mới đây, khoảnh khắc cô tham dự một sự kiện đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội vì visual quá xuất sắc. Không chỉ ngày càng xinh đẹp theo thời gian, Baifern còn được nhận xét như đang “lão hóa ngược”, trẻ trung đến mức nhiều khán giả tưởng rằng cô chỉ là một nghệ sĩ tân binh mới ra mắt trong làng giải trí.

Baifern nổi bật ngay cả qua ống kính cam thường. (Nguồn: happylife.happylife.2606)

Baifern nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ visual nổi bật cùng diện mạo ngọt ngào. Nữ diễn viên lựa chọn một bộ váy hai dây dáng ôm với họa tiết chấm bi nhỏ xinh, phần corset ôm sát giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh, trong khi các chi tiết nơ nhỏ dọc theo thân váy tạo cảm giác mềm mại và trẻ trung. Cô kết hợp cùng 1 chiếc kính gọng tròn, tăng vẻ thanh lịch và "hack tuổi".

Giao diện ngọt ngào và nữ tính của Baifern. (Nguồn: Instagram)

Đặc biệt, điểm sáng cho tạo hình lần này của mỹ nhân xứ chùa Vàng chính là layout makeup trong trẻo, mướt mịn, khoe trọn làn da mịn màng gần như không tì vết. Lớp makeup được thực hiện theo phong cách glowy với nền da căng bóng, má ửng hồng nhẹ cùng đôi môi bóng nhẹ tự nhiên, giúp nữ diễn viên trông chỉ như mới ngoài đôi mươi. Mái tóc dài uốn nhẹ, rẽ ngôi lệch tự nhiên, những lọn tóc mềm rơi dọc bờ vai tôn trọn đường nét tinh khôi, thanh tú.



Layout makeup mướt mịn giúp visual Baifern bùng nổ. (Ảnh: Instagram)

Bức hình viral trên X với làn da căng bóng, khỏe và rạng rỡ của Baifern. (Ảnh: X)

Nữ diễn viên trong còn như trẻ hơn khi ngồi cạnh đàn em kém 5 tuổi.

Cộng đồng mạng còn cho rằng Baifern hiện tại đẹp nhất Thái Lan.

Nổi tiếng là một trong những mỹ nhân sở hữu làn da đẹp bậc nhất showbiz Thái, có độ đàn hồi tốt, bề mặt mịn màng và sắc da đều màu, rạng rỡ tự nhiên. Nhờ nền da đẹp mà mỹ nhân Tbiz có thể “cân” nhiều layout makeup khác nhau, từ phong cách trong trẻo, nhẹ nhàng đến những kiểu trang điểm sắc sảo. Đặc biệt, ngay cả khi chỉ để mặt mộc hoặc trang điểm rất nhẹ, nữ diễn viên sinh năm 1992 vẫn giữ được diện mạo cuốn hút với làn da căng bóng, khỏe khoắn. Nhiều khán giả còn nhận xét theo thời gian, tình trạng làn da của Baifern ngày càng trẻ hóa, góp phần giúp nhan sắc của cô thăng hạng rõ rệt. Chính vẻ đẹp tự nhiên và tươi tắn ấy đã trở thành một trong những “vũ khí” giúp Baifern luôn giữ vững vị thế giữa dàn mỹ nhân của làng giải trí Thái Lan.

Baifern xinh như búp bê tại show diễn Loewe mới đây. Ngay cả ống kính Getty Images cũng không dìm được ngôi sao Thái Lan. (Nguồn: Instagram)

Nữ diễn viên ngày càng đẹp, rạng rỡ và trẻ trung. (Nguồn: Instagram)



