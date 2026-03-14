Siêu bí kíp chọn áo mùa hè: Cứ mang 5 gam màu này là mặc lên "auto" sang chảnh

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để làm mới tủ đồ với những chiếc áo nhẹ nhàng, thoáng mát nhưng vẫn phải đảm bảo yếu tố thời trang. Thực tế, không cần chạy theo quá nhiều xu hướng phức tạp, chỉ cần chọn đúng màu sắc là bạn đã có thể nâng tầm phong cách ngay lập tức. Có những gam màu tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang khả năng "hack" độ sang chảnh cực kỳ hiệu quả.

Đặc biệt trong mùa hè, 5 màu áo dưới đây luôn được hội sành điệu ưu ái vì vừa dễ mặc, vừa tạo cảm giác tinh tế và hiện đại.

Áo trắng

Nhắc đến áo mùa hè mà bỏ qua màu trắng thì thật sự là một thiếu sót lớn. Đây gần như là gam màu cơ bản trong thời trang bởi sự tinh khôi, thanh lịch và khả năng phối đồ cực kỳ linh hoạt.

Một chiếc áo trắng đơn giản cũng có thể khiến tổng thể trang phục trông gọn gàng và sang trọng hơn. Khi mặc áo trắng, làn da thường được tôn lên rõ rệt, tạo cảm giác tươi sáng và mát mắt, điều rất cần thiết trong những ngày nắng nóng.

Áo trắng cũng cực kỳ dễ phối. Bạn có thể kết hợp với quần jean xanh, chân váy đen, quần linen hoặc thậm chí là quần short đơn giản mà vẫn giữ được vẻ tinh tế. Nếu muốn tăng thêm điểm nhấn, hãy chọn áo trắng có chi tiết như cổ vuông, tay bồng, vải thêu hoặc chất liệu linen.

Áo màu đỏ

Nếu muốn tạo ấn tượng ngay lập tức, áo màu đỏ là lựa chọn đáng thử trong mùa hè. Đây là gam màu mang năng lượng mạnh mẽ, giúp tổng thể trang phục trở nên nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Điểm thú vị của màu đỏ là dù chỉ là một chiếc áo đơn giản nhưng vẫn đủ khiến outfit trở nên thời thượng hơn. Đặc biệt khi kết hợp với các tông màu trung tính như trắng, đen, beige hoặc denim, áo đỏ sẽ trở thành điểm nhấn hoàn hảo.

Trong mùa hè, những tông đỏ tươi, đỏ cam hoặc đỏ dâu thường được ưa chuộng vì mang lại cảm giác trẻ trung và tràn đầy sức sống. Bạn có thể chọn áo đỏ dáng croptop, áo hai dây, áo sơ mi mỏng hoặc áo blouse nhẹ nhàng.

Áo màu xám

Màu xám thường bị nhiều người nghĩ là hơi "nhạt", nhưng thực tế đây lại là gam màu rất được giới thời trang yêu thích vì vẻ hiện đại và sang trọng mà nó mang lại.

Một chiếc áo xám, đặc biệt là xám nhạt hoặc xám ghi, có thể tạo cảm giác tối giản nhưng cực kỳ tinh tế. Gam màu này cũng mang hơi hướng thời trang thành thị, giúp tổng thể trang phục trông trưởng thành và có gu hơn.

Áo xám rất dễ phối với nhiều màu sắc khác nhau. Kết hợp cùng quần trắng sẽ tạo cảm giác thanh lịch; mix với quần đen lại mang vẻ cá tính; còn khi đi cùng denim xanh thì outfit trở nên trẻ trung hơn hẳn.

Áo màu nâu

Trong vài năm gần đây, màu nâu đã trở thành một trong những gam màu được yêu thích nhất trong thời trang. Không còn bị gắn với cảm giác trầm hay "già", màu nâu hiện đại mang đến vẻ sang trọng và ấm áp rất riêng.

Áo màu nâu, đặc biệt là nâu caramel, nâu mocha hoặc nâu sữa, tạo cảm giác cao cấp mà vẫn gần gũi. Đây cũng là gam màu rất hợp với phong cách tối giản đang được ưa chuộng. Một chiếc áo nâu khi kết hợp với quần trắng, quần kem hoặc chân váy be sẽ tạo nên bảng màu cực kỳ tinh tế. Ngay cả khi mix với denim xanh hoặc đen, tổng thể vẫn giữ được nét sang trọng.

Áo xanh pastel

Nếu muốn tìm một gam màu vừa dịu mắt vừa mang cảm giác mùa hè rõ rệt, xanh pastel chắc chắn là lựa chọn đáng thử. Đây là tông màu mang lại cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng nhưng vẫn cực kỳ thời trang.

Áo xanh pastel thường tạo cảm giác trẻ trung, thanh thoát và rất dễ mặc. Khi xuất hiện trong trang phục mùa hè, gam màu này giúp tổng thể trông tươi tắn hơn mà không hề quá nổi.

Một chiếc áo xanh pastel có thể kết hợp hoàn hảo với quần trắng, quần kem, chân váy denim hoặc chân váy midi nhẹ nhàng. Những outfit này thường mang lại vẻ nữ tính và hiện đại.

