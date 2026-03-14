Sự trở lại của Arata Mackenyu trong vai Roronoa Zoro ở One Piece phần 2 đang khiến mạng xã hội "dậy sóng". Không chỉ gây ấn tượng bởi những màn đấu kiếm mãn nhãn hơn, nam diễn viên sinh năm 1996 còn khiến khán giả trầm trồ khi xuất hiện với ngoại hình vạm vỡ, sắc nét hơn hẳn so với mùa đầu tiên.

Arata Mackenyu đang gây sốt khi vào vai Roronoa Zoro ở One Piece phần 2. (Nguồn: jotaceditzbr)



Trong mùa mới, Mackenyu mang đến hình ảnh Zoro mạnh mẽ và lạnh lùng hơn. Cánh tay, bắp ngực và bờ vai của anh trở nên săn chắc rõ rệt sau quá trình luyện tập cường độ cao kéo dài nhiều tháng, giúp nhân vật toát lên khí chất của một kiếm sĩ thực thụ.

Nhờ quá trình tập luyện cường độ cao, thân hình của Mackenyu trở nên săn chắc và vạm vỡ hơn rõ rệt so với khi xuất hiện trong phần 1 của One Piece. (Nguồn: Instagram)

Để chuẩn bị cho vai diễn, nam diễn viên còn phải học và ghi nhớ một phân cảnh chiến đấu kéo dài tới 15 phút chỉ trong vòng 6 giờ – thử thách được chính anh mô tả là "khó nhất trong sự nghiệp".

Mackenyu được đánh giá là mang tới hình ảnh Zoro sát với nguyên tác. (Nguồn: TikTok)

Sinh ngày 16/11/1996 tại Los Angeles (Mỹ), Mackenyu có tên khai sinh là Maeda Mackenyu. Anh là con trai của huyền thoại võ thuật Nhật Bản Sonny Chiba, vì vậy từ nhỏ đã được tiếp xúc với võ thuật và các môn thể thao. Chính nền tảng này giúp Mackenyu dễ dàng thực hiện các cảnh hành động phức tạp khi bước vào nghiệp diễn.

Hình tượng nam tính, lạnh lùng cùng body cực chuẩn của nam thần sinh năm 1996. (Nguồn: Instagram)

Tuy nhiên, trước khi trở thành kiếm sĩ Zoro cơ bắp và gai góc, Mackenyu từng được biết đến với hình tượng "mỹ nam học đường" trong nhiều bộ phim Nhật. Khi đó, anh sở hữu vẻ ngoài thư sinh, mái tóc bồng nhẹ cùng nụ cười hiền lành. Theo thời gian, nam diễn viên dần "lột xác" sang hình tượng nam tính, với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và ánh mắt sắc lạnh – những yếu tố khiến anh được khán giả nhận xét là "bước ra từ manga".

Mỹ nam Mackenyu từng được biết đến khi tham gia nhiều bộ phim Nhật Bản. (Nguồn: arizvep)

Nhan sắc của Mackenyu cũng được truyền thông Nhật Bản xếp vào hàng "quốc bảo". Tạp chí Vivi từng đưa anh đứng đầu danh sách "Ikemen – Bảo vật quốc gia", trong khi nhiều bảng xếp hạng khác đánh giá anh là một trong những nam diễn viên sở hữu gương mặt có tỷ lệ hoàn hảo nhất Nhật Bản. Sự kết hợp giữa vẻ nam tính mạnh mẽ và nét dịu dàng Á Đông khiến Mackenyu trở thành mẫu hình mỹ nam được săn đón trong showbiz xứ Phù Tang.

Mackenyu là cái tên góp mặt trong nhiều BXH nhan sắc của Nhật Bản. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình nổi bật, Mackenyu còn được chú ý nhờ phong cách thời trang nam tính và hiện đại. Trên thảm đỏ, nam diễn viên thường lựa chọn những bộ suit tối giản nhưng tinh tế, tôn lên vóc dáng chuẩn và khí chất lịch lãm. Dù vậy, anh khá kín tiếng trên mạng xã hội, hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân hay phong cách ăn mặc thường ngày.



Dù sở hữu sự nghiệp và nhan sắc đáng mơ ước, đời tư của Mackenyu cũng nhiều lần trở thành chủ đề gây tranh cãi. Một số bê bối cũ, trong đó có tin đồn anh bí mật có con từ khi mới 14 tuổi với người quen của gia đình, từng khiến truyền thông Nhật Bản xôn xao suốt một thời gian dài.



Khi tham dự các sự kiện, nam diễn viên thượng lựa chọn các bộ suit, sơ mi đầy lịch lãm. (Nguồn: Instagram)

Tuy vậy, không thể phủ nhận sức hút đặc biệt của Mackenyu trong làng giải trí châu Á. Với gương mặt điển trai, thân hình săn chắc và khả năng diễn xuất ngày càng trưởng thành, nam diễn viên đang trở thành một trong những ngôi sao Nhật Bản hiếm hoi có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, đặc biệt sau thành công của "One Piece".