Shilajit có thật sự giúp đàn ông chống lão hóa? Thứ "nhựa đá Himalaya" khiến nhiều anh em phát sốt hóa ra không thần kỳ như lời đồn

Trên mạng xã hội, shilajit đang được quảng cáo như một kiểu "bí kíp tăng testosterone tự nhiên" cho đàn ông. Người thì nói nó giúp khỏe hơn khi tập gym, người lại khen sung sức hơn, bền bỉ hơn, thậm chí hỗ trợ chuyện sinh sản. Nghe qua thì đúng kiểu món đồ mà nhiều anh em sẽ lập tức thấy hứng thú.

Nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn là: Shilajit có thực sự hiệu quả, hay chỉ là một cơn sốt wellness mới?

Shilajit là gì mà nhiều anh đua nhau săn lùng?

Shilajit là một chất tự nhiên giàu khoáng chất, thường được tìm thấy ở các vùng núi cao, nổi tiếng nhất là dãy Himalaya. Theo các chuyên gia Ayurveda, đây là thứ hình thành qua hàng trăm năm, khi thực vật cổ phân hủy dưới áp suất, nhiệt độ và độ cao, tạo thành một dạng nhựa đặc màu sẫm, dẻo và khá giống… nhựa đường.

Nói thật, nếu nhìn bằng mắt thường, shilajit không hề "sang chảnh" chút nào. Nó đen, dính, sền sệt, trông như thứ vừa cạo ra từ đế giày đi trekking. Thông thường, người dùng sẽ hòa tan nó vào nước ấm, sữa ấm hoặc dùng dưới dạng viên nang, kẹo dẻo.

Trong y học Ayurveda, shilajit đã được sử dụng từ lâu như một nguyên liệu hỗ trợ sức bền, phục hồi và sinh lực. Nhưng khác với những lời quảng cáo trên mạng hiện nay, Ayurveda không xem nó là "thần dược tăng bản lĩnh đàn ông sau một đêm".

Vì sao shilajit bỗng hot rần rần?

Không khó để hiểu vì sao shilajit lại đang nổi. Trong vài năm gần đây, ngày càng nhiều đàn ông bị ám ảnh bởi khái niệm "tăng testosterone". Chỉ cần món gì được gắn mác giúp tăng T, tăng sức mạnh, tăng sinh lực là gần như lập tức được chú ý.

Bên cạnh đó, xu hướng wellness và biohacking cũng góp phần đẩy shilajit lên cao. Nhiều người quan tâm đến sức khỏe hiện đại không chỉ muốn đẹp hơn, khỏe hơn mà còn muốn tỉnh táo hơn, phục hồi tốt hơn, ngủ ngon hơn. Trong bối cảnh ai cũng mệt mỏi, stress, thiếu ngủ, kiệt sức vì nhịp sống hiện đại, những sản phẩm được quảng cáo là giúp "nạp lại năng lượng gốc" rất dễ hấp dẫn.

Nói cách khác, shilajit đang đánh trúng đúng tâm lý của đàn ông hiện đại: vừa muốn khỏe hơn, vừa muốn trẻ lâu, vừa muốn phong độ hơn mà không cần can thiệp quá mạnh.

Shilajit có thật sự giúp tăng testosterone không?

Đây là phần nhiều người quan tâm nhất, và câu trả lời ngắn gọn là: có tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để thần thánh hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy shilajit có thể hỗ trợ tăng testosterone ở nam giới trưởng thành khỏe mạnh, đặc biệt là những người có dấu hiệu suy giảm testosterone nhẹ theo tuổi tác. Có nghiên cứu khác cũng ghi nhận shilajit đã qua xử lý có thể cải thiện số lượng và độ di động của tinh trùng ở nam giới vô sinh.

Ngoài ra, một số dữ liệu ban đầu còn cho thấy shilajit có thể hỗ trợ sức mạnh cơ bắp hoặc khả năng phục hồi ở đàn ông vận động thường xuyên.

Nghe khá hứa hẹn. Nhưng vấn đề là: các nghiên cứu hiện tại còn khá hạn chế. Nhiều nghiên cứu có cỡ mẫu nhỏ, thời gian ngắn, hoặc được thực hiện trong điều kiện kiểm soát rất chặt. Một số nghiên cứu khác lại dùng trên động vật chứ chưa đủ dữ liệu lớn trên người.

Nói cách khác, shilajit có thể là một hỗ trợ tiềm năng, nhưng chưa đủ bằng chứng để khẳng định đây là "thần dược tăng testosterone" cho mọi đàn ông.

Những lời đồn khác: nên nghe một nửa thôi

Ngoài chuyện testosterone, shilajit còn thường được quảng cáo là giúp chống viêm, chống oxy hóa, tăng tập trung, tăng sinh lực, chống lão hóa, thậm chí tốt cho cả não bộ.

Về mặt lý thuyết, một số lợi ích này được cho là liên quan đến fulvic acid - một thành phần có trong shilajit. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nhiều tuyên bố vẫn chưa được khoa học xác nhận đủ mạnh.

Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn nên nhìn shilajit như một món bổ trợ có tiềm năng, chứ không phải một "viên đạn bạc" giải quyết mọi vấn đề từ yếu sinh lý đến mệt mỏi, mất tập trung, xuống phong độ.

Nếu một người đàn ông đang ngủ 5 tiếng mỗi ngày, ăn uống thất thường, stress liên tục, không tập luyện mà lại kỳ vọng một miếng nhựa đen Himalaya cứu cả cuộc đời mình, thì rất tiếc, chuyện đó khó xảy ra.

Điều đáng lo hơn: chất lượng sản phẩm rất mù mờ

Đây mới là điểm khiến các chuyên gia thận trọng nhất.

Shilajit là thực phẩm bổ sung, mà nhóm sản phẩm này ở nhiều nơi không được kiểm soát nghiêm ngặt như thuốc. Điều đó có nghĩa là chất lượng, độ tinh khiết và độ an toàn của sản phẩm trên thị trường có thể rất khác nhau.

Nếu không được tinh chế đúng cách, shilajit có thể chứa tạp chất, kim loại nặng hoặc các thành phần không mong muốn. Đó là lý do các chuyên gia luôn nhấn mạnh: nếu muốn dùng, phải chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín, có kiểm nghiệm rõ ràng, minh bạch nguồn gốc và thành phần.

Nói đơn giản: đừng thấy quảng cáo hùng hồn trên TikTok là mua ngay.

Vậy có nên thử shilajit không?

Nếu nhìn công bằng, shilajit không phải trò lừa đảo hoàn toàn. Nó là một nguyên liệu truyền thống có lịch sử lâu đời trong Ayurveda, và một số nghiên cứu hiện tại cho thấy nó có tiềm năng hỗ trợ năng lượng, phục hồi, sinh lực và phần nào là testosterone.

Nhưng nó cũng không phải phép màu.

Nếu chồng bạn đang kỳ vọng dùng shilajit để bỗng dưng sáu múi, tăng testosterone vùn vụt, sinh lực như tuổi đôi mươi trong khi vẫn thức khuya, nhậu đều và lười vận động, thì rất tiếc: thứ cần thay trước tiên vẫn là lối sống.

Ngủ đủ, tập luyện đều, ăn đủ đạm, kiểm soát stress, giữ cân nặng ổn định và khám nội tiết khi cần thiết vẫn là nền tảng thật sự.

Còn shilajit, nếu dùng đúng loại, đúng cách và với kỳ vọng hợp lý, có thể xem như một món bổ trợ. Nhưng trước khi tin vào lời quảng cáo "tăng testosterone thần tốc", tốt nhất hãy đọc kỹ hơn một chút.

Vì trong thế giới thực phẩm bổ sung cho đàn ông, thứ đắt nhất thường không phải là sản phẩm. Mà là niềm tin đặt nhầm chỗ