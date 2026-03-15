Lee Sung Kyung có loạt động thái muốn thay thế Moon Ga Young?

Trong những năm gần đây, làn sóng diễn viên Hàn Quốc bước vào thế giới thời trang cao cấp ngày càng mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở việc xuất hiện tại các show diễn, nhiều gương mặt còn trở thành lựa chọn tiềm năng cho các chiến dịch quảng bá của các nhà mốt lớn. Mới đây, cái tên đang thu hút sự chú ý của giới mộ điệu là Lee Sung Kyung , khi nữ diễn viên được cho là đang có những động thái tiếp xúc với Dolce & Gabbana - trở thành gương mặt cho campaign mới, đồng thời xuất hiện tại show diễn thuộc khuôn khổ fashion week. Do đó, nhiều đồn đoán cũng được đưa về mối quan hệ của minh tinh xứ Hàn với nhà mốt Ý trong thời gian tới.

Nữ diễn viên Lee Sung Kyung xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của Dolce&Gabbana. (Nguồn: dolcegabbana)

Lee Sung Kyung vốn không phải gương mặt xa lạ với thời trang. Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng, cô từng hoạt động như một người mẫu và có nền tảng catwalk khá vững. Chiều cao 1m75 cùng tỉ lệ cơ thể cân đối giúp nữ diễn viên luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang. Trong các bộ ảnh và lần xuất hiện gần đây, phong cách của Lee Sung Kyung có xu hướng chuyển sang hình ảnh sang trọng, quyến rũ hơn – khá tương đồng với tinh thần đặc trưng của nhà mốt Dolce & Gabbana.

Người đẹp xuất hiện trong các thiết kế của nhà mốt Dolce&Gabbana trên tạp chí Marie Claire. (Nguồn: marieclaire)

Việc Lee Sung Kyung được cho là đang thảo luận để tham gia campaign của thương hiệu Ý khiến nhiều người hâm mộ không quá bất ngờ. Những thiết kế của Dolce & Gabbana thường tôn vinh vẻ đẹp nữ tính, gợi cảm nhưng vẫn mang nét quyền lực. Với gương mặt sắc sảo, thần thái tự tin cùng vóc dáng chuẩn mẫu, Lee Sung Kyung hoàn toàn có khả năng "cân" được các thiết kế mang tinh thần mạnh mẽ này. Nếu sự hợp tác chính thức được xác nhận, đây sẽ là bước tiến đáng chú ý trong hành trình mở rộng ảnh hưởng của nữ diễn viên sang lĩnh vực thời trang quốc tế.

Lee Sung Kyung tham dự show Dolce&Gabbana thuộc tuần lễ thời trang Milan tháng 2 vừa qua. (Nguồn: Instagram)

Tuy nhiên, khi nhắc đến những gương mặt Hàn Quốc có thể truyền tải trọn vẹn tinh thần của Dolce & Gabbana, nhiều người vẫn đặt Moon Ga Young như một chuẩn so sánh thú vị. Nữ diễn viên sinh năm 1996 sở hữu chiều cao gần 1m70 cùng vóc dáng mảnh mai, gợi cảm. Không chỉ vậy, Moon Ga Young còn được đánh giá cao nhờ phong thái sang nhưng vẫn có nét quyến rũ rất riêng - yếu tố quan trọng giúp cô nổi bật khi diện những thiết kế cầu kỳ của các thương hiệu cao cấp.

Trong nhiều lần xuất hiện tại các tuần lễ thời trang, Moon Ga Young gây ấn tượng mạnh khi thể hiện trọn vẹn được vẻ đẹp của Dolce & Gabbana - táo bạo, sexy và sang trọng. Từ những chiếc váy corset ôm sát cho tới các thiết kế ren, họa tiết baroque hay phom dáng cổ điển đặc trưng của Dolce & Gabbana, nữ diễn viên đều khiến người nhìn khó lòng rời mắt. Cách cô tạo dáng trước ống kính hay tương tác với truyền thông cũng mang đậm phong thái của một fashion muse thực thụ. Thậm chí, không quá khi nói rằng mỹ nhân sinh năm 1996 chính là "mảnh ghép" hoàn hảo của Dolce & Gabbana.

Moon Ga Young thể hiện trọn vẹn được tinh thần của nhà mốt nước Ý, ngay cả những thiết kế táo bạo hay "ngộp" hoạ tiết. (Nguồn: Instagram)

So với Moon Ga Young, Lee Sung Kyung có lợi thế về chiều cao và nền tảng người mẫu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, phong cách cá nhân của cô trong nhiều năm qua thường gắn với hình ảnh năng động, trẻ trung, đôi khi mang hơi hướng sporty hoặc casual. Chính vì vậy, khi bước vào địa hạt của Dolce & Gabbana - nơi đề cao sự quyến rũ đậm chất Ý, Lee Sung Kyung vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện hình ảnh và thể hiện trọn vẹn DNA mà thương hiệu theo đuổi.