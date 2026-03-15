Hai dâu tương lai thay nhau nịnh nọt Victoria Beckham, nói một câu đụng chạm con dâu nhà giàu khiến mẹ chồng "sĩ tới nóc"

Trong thế giới thời trang của Victoria Beckham, chiếc slip dress không đơn thuần là một thiết kế bán chạy, mà còn là biểu tượng mang tính di sản, gói gọn sự tinh tế và tham vọng của bà Becks với thương hiệu mang tên mình. Cách đây 4 năm, tại đám cưới hào nhoáng của con trai cả Brooklyn, không phải kiểu trang phục nào khác, Victoria đã chọn diện một chiếc váy lụa màu bạc óng ánh do chính mình thiết kế để công khai giới thiệu dòng Couture đầu tiên của thương hiệu.

Vic cũng không ngần ngại định hướng phong cách này cho cô con gái út Harper Beckham từ rất sớm, bất chấp những tranh cãi trái chiều về việc trang phục quá gợi cảm so với độ tuổi của cô bé lúc bấy giờ. Giờ đây, khi 2 nàng dâu tương lai bắt đầu nhập cuộc, họ cũng hiểu rằng, để chạm đến trái tim của người phụ nữ quyền lực nhất nhà Beckham, không có con đường nào ngắn hơn một dải lụa satin.

Bà Becks để con gái út mặc váy lụa từ rất sớm kéo theo nhiều chỉ trích suốt một khoảng thời gian.

Khi vị trí "nàng dâu cưng" vẫn còn bỏ ngỏ, Kim Turnbull - bạn gái của cậu con trai thứ Romeo Beckham hiện đang có màn thể hiện không thể thuyết phục hơn. Mới đây, trong chuyến du lịch xa hoa trên con tàu Orient-Express, nữ DJ 25 tuổi đăng tải hình ảnh vô cùng quyến rũ trong chiếc váy lụa xanh phối ren tinh xảo, trị giá hơn 2300 Euro từ thương hiệu của mẹ chồng tương lai.

Ngay sau đó cô nàng cũng không ngại chia sẻ bức ảnh kèm dòng trạng thái làm Victoria Beckham không khỏi mát lòng mát dạ: "Không chiếc váy nào sánh được như váy của Victoria Beckham" - Kim viết. Câu khẳng định này không chỉ là lời khen cho kỹ năng cắt may điêu luyện của bà Becks mà còn được xem là một "cú tát" ngầm vào những lùm xùm liên quan đến váy cưới của Nicola Peltz năm xưa. Đáp lại sự nhiệt tình này, Vic đã không tiếc tay tặng Kim bốn biểu tượng trái tim đỏ rực dưới phần bình luận, ngầm xác nhận vị thế vững chắc của cô trong gia đình.

Câu nói của bạn gái Romeo ngoài dành tặng mẹ chồng còn được cho là gợi nhắc đến drama váy cưới giữa Nicola Peltz và Victoria Beckham.

Con trai thứ nhà Beckham cùng bạn gái có mặt ở 1 show diễn của thương hiệu Victoria Beckham năm 2025.

Không hề kém cạnh "chị dâu" tương lai, Jackie Apostel - người yêu của Cruz Beckham cũng đang cho thấy sức hút và sự khéo léo của mình mỗi khi xuất hiện cùng đại gia đình danh tiếng. Một tuần trước, tại show Thu Đông 2026 của Victoria Beckham trong khuôn khổ Paris Fashion Week, trong khi Kim Turnbull vắng mặt, Jackie đã chiếm trọn spotlight khi diện một thiết kế slip dress màu xanh pastel thanh lịch và nổi bật, tương tự một vài lần trong quá khứ. Những sự xuất hiện liên tục không chỉ là minh chứng cho gu thẩm mỹ đồng điệu mà còn cho thấy sự gắn kết của cô với đế chế thời trang nhà Beckham.

Jackie Apostel được công chúng nhận xét có nét rất giống Victoria Beckham từ ngoại hình đến phong cách thời trang.

Việc trung thành với thiết kế slip dress khi có mặt ở các sự kiện gia đình nhà Beckham cho thấy chủ ý tham vọng của Jackie Apostel.

Ngay sau buổi diễn, nữ nhạc sĩ 31 tuổi đã nhanh chóng chia sẻ hình ảnh ấm áp bên đại gia đình kèm theo những lời "có cánh" dành cho mẹ bạn trai: "Thật là một bộ sưu tập kỳ diệu, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Chúng con yêu việc được chứng kiến tất cả những nỗ lực của mẹ được đền đáp xứng đáng. Thật khó để chọn bộ cánh tiếp theo để diện đấy ạ!". Lời khen tinh tế của Jackie cho sự tâm huyết của Victoria đã nhận được sự phản hồi nồng nhiệt bằng hàng loạt trái tim từ phía bà Becks.

Có thể thấy, việc các nàng dâu tương lai đồng loạt lăng xê thiết kế mang tính biểu tượng của thương hiệu là cách thể hiện lòng trung thành và sự tôn trọng đối với sự nghiệp mà Victoria Beckham đã dày công xây dựng. Bằng cách diện những chiếc slip dress - món đồ mang ngôn ngữ thời trang mà Victoria yêu nhất, Kim Turnbull và Jackie Apostel đã thành công trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng, tạo nên một "hậu phương" vững chắc cho nhà thiết kế 51 tuổi, đối lập hoàn toàn với sự xa cách của dâu cả Nicola Peltz trước đây.