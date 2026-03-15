Jisoo bế dàn túi hiệu vào vai nữ chính, Dior lần này "thất sủng"

Màn tái xuất của Jisoo trong dự án phim mới Boyfriend on Demand (Bạn Trai Theo Yêu Cầu) đang trở thành chủ đề bàn tán của người hâm mộ. Không chỉ gây sốt bởi dàn "bạn trai" cực phẩm, chị cả BLACKPINK còn khiến dân tình lóa mắt với tủ đồ hiệu của một nữ sản xuất webtoon thành đạt. Điều thú vị là dù đang giữ danh phận "Công chúa Dior", nhưng trong phim, Jisoo lại dành sự ưu ái đặc biệt cho những cái tên khác, khiến người hâm mộ đùa rằng nhà mốt nước Pháp lần này có phần bị lép vế trước dàn đối thủ đáng gờm.

Jisoo vừa trở lại với vai nữ chính trong Netflix series "Boyfriend on Demand" (Ảnh IGNV).

Delvaux Tempête

Lấn lướt hơn cả trong tủ đồ của Jisoo lần này chính là sự xuất hiện dày đặc của Delvaux - thương hiệu được mệnh danh là "Hermès của nước Bỉ". Mẫu túi Tempête với thiết kế hình thang sắc sảo đã đồng hành cùng nữ chính trong những sự kiện quan trọng. Lấy cảm hứng từ hình khối kiến trúc, Tempête sở hữu những chi tiết khóa kim loại đặc trưng, mang lại vẻ ngoài vừa mạnh mẽ, vừa quyền lực. Chất liệu da bê cao cấp kết hợp cùng dây đeo tháo rời giúp Jisoo linh hoạt biến hóa từ phong cách chuyên nghiệp tại văn phòng đến sự phóng khoáng khi dạo phố, khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và sự am hiểu về các dòng túi "quiet luxury".

Delvaux Tempête (Ảnh chụp màn hình).

Delvaux Pin Swing

Khác với vẻ nghiêm túc của dòng Tempête, mẫu Pin Swing lại mang đến một làn gió mới, năng động và hiện đại hơn cho nhân vật của Jisoo. Đây là kiểu túi xô (bucket bag) với những đường cong mềm mại và trọng lượng siêu nhẹ, cực kỳ phù hợp cho những ngày làm việc bận rộn. Pin Swing không chỉ là món đồ yêu thích của Jisoo trong phim mà còn là mẫu túi đang gây bão trong giới nghệ sĩ Hàn Quốc nhờ sự tiện dụng. Với khả năng đeo chéo hoặc xách tay, chiếc túi này giúp nhân vật của cô trông trẻ trung, thoát khỏi hình ảnh gò bó của những bộ suit công sở truyền thống.

Delvaux Pin Swing (Ảnh chụp màn hình).

Delvaux Cool Box

Nếu như các dòng túi khác của Delvaux thường mang vẻ ngoài khá nghiêm túc, thì Cool Box lại là một làn gió mới đầy phóng khoáng. Thiết kế này nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Jisoo nhờ phom dáng hình hộp được lấy cảm hứng từ những chiếc túi du lịch Boston thập niên cũ nhưng được tinh chỉnh với tỷ lệ hiện đại hơn.

Điểm đặc trưng làm nên thương hiệu của Cool Box chính là sự tối giản: không logo phô trương, mọi sự chú ý đổ dồn vào kỹ thuật xử lý da mềm mại và chi tiết khóa kéo ẩn tinh tế. Với cấu trúc hai tay cầm song song kết hợp cùng dây đeo vai tiện lợi, đây là chiếc túi "vạn năng" cho nhân vật của Jisoo một nữ sản xuất bận rộn cần sự thoải mái khi di chuyển nhưng vẫn muốn duy trì vẻ ngoài sành điệu. Dù là đi làm hay dạo phố, Cool Box vẫn giữ được sự cân bằng tuyệt vời giữa tính ứng dụng và tính thời trang.

Delvaux Cool Box (Ảnh chụp màn hình).

Delvaux Léonce

Khác hoàn toàn với vẻ năng động của Cool Box, Delvaux Léonce lại là hiện thân của sự sang trọng thầm lặng. Đây được coi là một trong những thiết kế đại diện cho trình độ thủ công bậc thầy của nhà mốt nước Bỉ, tập trung vào những đường nét thanh mảnh và phom dáng phẳng dẹt cực kỳ tinh tế.

Léonce sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian với chi tiết hardware được chế tác tỉ mỉ, tạo nên điểm nhấn vừa đủ trên nền da cao cấp. Trong phim, mẫu túi này thường xuất hiện cùng Jisoo trong những bối cảnh đòi hỏi sự chỉn chu, lịch thiệp. Không cần đến những họa tiết cầu kỳ, chính sự khiêm nhường nhưng đầy đẳng cấp của Léonce đã biến nó thành một món đồ mang tính sưu tầm cao

Delvaux Léonce (Ảnh chụp màn hình).

Maison Margiela Glam Slam Sport

Mảnh ghép cuối cùng và cũng là bất ngờ nhất trong dàn túi hiệu của Jisoo chính là chiếc Maison Margiela Glam Slam Sport Computer Bag. Đây được coi là sự lựa chọn "đo ni đóng giày" cho một nhà sản xuất Webtoon luôn cần mang theo laptop bên mình. Với thiết kế "gối mây" chần bông phồng đặc trưng của nhà Margiela, chiếc túi mang đến vẻ ngoài cực kỳ hiện đại, thậm chí là có phần nổi loạn. Sự kết hợp giữa tính ứng dụng (đựng vừa máy tính) và phom dáng thời thượng của dòng Glam Slam giúp Jisoo hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh an toàn thường thấy, tạo nên một phong cách cá tính, đúng chất của người làm nghệ thuật sáng tạo trong thời đại mới.

Maison Margiela Glam Slam Sport Computer Bag (Ảnh chụp màn hình).

Dior Lady Dior

Công tâm mà nói sự hiện diện của Dior là điều không thể thiếu để khẳng định đẳng cấp của vai diễn mà Jisoo đảm nhận. Trong một vài phân cảnh, cô nàng xuất hiện đầy thanh lịch với chiếc Lady Dior màu hồng nude kinh điển. Với phom dáng hình hộp cứng cáp kết hợp cùng đường chần bông Cannage mang tính biểu tượng, chiếc túi không chỉ tôn lên vẻ nữ tính mà còn mang lại cảm giác cao cấp chuẩn Pháp. Điểm nhấn từ bộ charm chữ "D-I-O-R" lấp lánh chính là chi tiết nhận diện thương hiệu đắt giá, giúp Jisoo hoàn thiện hình ảnh một quý cô công sở sang trọng nhưng vẫn đầy sự mềm mại.