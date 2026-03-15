Misthy thay đổi khiến dàn mỹ nhân Việt phải ồn, Tóc Tiên cũng lên tiếng

Nếu vẫn còn giữ hình ảnh một streamer Misthy tinh nghịch, chuyên trị những chiếc áo thun oversized trong tâm trí thì bộ ảnh mới nhất của cô nàng tại Thượng Hải chắc chắn sẽ khiến bạn phải dụi mắt vài lần. Xuất hiện tại một sự kiện của giải đua xe F1 cùng dàn đại diện Việt Nam, Misthy không chỉ mang theo sự tự tin vốn có mà còn tranh thủ "flex" nhẹ một diện mạo mới mẻ, nữ tính và bốc lửa hơn hẳn thường ngày.

Check-in tại sự kiện tốc độ, nữ streamer giữ đúng bản sắc cá nhân với mái tóc cam rực rỡ đã thành thương hiệu, kết hợp cùng khuyên môi cá tính. Điểm nhấn đáng khen ngợi chính là outfit đã có sự "level up" cực mạnh. Không còn giấu mình trong những bộ cánh rộng thùng thình, Misthy chọn một chiếc corset da đen ôm sát, khéo léo khoe vẻ quyến rũ rất riêng, cô mix cùng áo khoác racing jacket chuẩn vibe sự kiện. Sự pha trộn giữa nét nổi loạn và chút điệu đà, trẻ trung khiến cô nàng trông lạ lẫm, thu hút, khác hẳn với vẻ vô tư mà fan vẫn thường thấy trên sóng.

Ảnh FBNV

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh "lột xác" của Misthy nhanh chóng trở thành nơi tụ hội của dàn chị em showbiz. Dưới phần bình luận, những mỹ nhân như Tú Hảo, DJ Mie, ca nương Kiều Anh hay bạn thân Linh Ngọc Đàm đều đồng loạt "xỉu up xỉu down" trước visual thăng hạng của nữ streamer. DJ Mie thì cảm thán: "Đẹp vậy", còn chị đẹp Kiều Anh cũng không giấu được bất ngờ thốt lên "Oh my god".

Đặc biệt, sự chú ý của netizen đổ dồn vào màn tương tác của Tóc Tiên. Vốn trở nên cực kỳ thân thiết sau chương trình thực tế, Tóc Tiên không khỏi ngạc nhiên trước diện mạo mới của Misthy. Nữ ca sĩ còn dành tặng một câu khẳng định chắc nịch: "Ai đồ (idol) lắm!", khiến các fan không khỏi thích thú trước sự công nhận của đàn chị dành cho lần thăng hạng nhan sắc này của cô em gái.

Hội chị em dành nhiều lời có cánh cho nhan sắc của Misthy hiện tại (Ảnh chụp màn hình).

Phải công nhận sự đột phá về diện mạo của Misthy thời gian qua có công lớn từ "lò đào tạo nhan sắc" Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Từ khi nữ streamer gia nhập đội hình Chị Đẹp, việc được "về chung một nhà" cùng tập luyện và biểu diễn với các biểu tượng phong cách như Tóc Tiên, Minh Hằng, Bùi Lan Hương hay những người bạn hợp cạ như Đồng Ánh Quỳnh, Mie, Hoàng Yến Chibi... đã giúp Misthy khai phá thêm một khía cạnh hoàn toàn mới của bản thân.

Misthy tỏ ra không hề kém cạnh bên cạnh dàn Chị Đẹp (Ảnh IGNV).

Từ một streamer vốn quen thuộc với sneaker và đồ hip-hop, Misthy bắt đầu can đảm thử nghiệm những tạo hình nữ tính hơn, biết cách chăm chút cho visual để tỏ ra không hề lép vế mỗi khi chung khung hình cùng hội chị em nhan sắc. Không hoàn toàn gồng mình trở thành một "bánh bèo", nhưng sự thay đổi theo hướng gợi cảm và hiện đại của hiện tại chính là minh chứng cho việc Misthy đã bước ra khỏi vùng an toàn một cách thành công. Chưa cần được gọi tên là một biểu tượng nhan sắc mới, chỉ cần một Misthy điệu đà và "chiến" hơn cũng đủ khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.