Chỉ ít ngày sau khi ra mắt trên sàn diễn Paris, bộ sưu tập đầu tay của Matthieu Blazy trên cương vị giám đốc sáng tạo của Chanel đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại New York. Tại cửa hàng flagship của nhà mốt Pháp trên phố 57, không khí mua sắm trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi các tín đồ thời trang, stylist và personal shopper xếp hàng từ sớm để tận mắt chiêm ngưỡng những thiết kế vừa trình làng trong khuôn khổ Paris Fashion Week.

Sự háo hức của khách hàng cho thấy sức hút đáng kể từ bộ sưu tập đầu tiên của Blazy dành cho Chanel. Nhà thiết kế người Pháp gốc Bỉ từng gây tiếng vang khi dẫn dắt Bottega Veneta, vì vậy màn “chào sân” của anh tại Chanel nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới mộ điệu. Nhiều người cho biết họ tò mò muốn xem Blazy sẽ tái định nghĩa tinh thần của Chanel ra sao trong kỷ nguyên mới.

(Ảnh: Instagram)

Theo ghi nhận tại store, không ít khách hàng đã chuẩn bị sẵn ngân sách lớn để có thể sở hữu một trong những thiết kế đầu tiên thuộc kỷ nguyên Blazy. Một số món đồ nổi bật nhanh chóng trở thành “tâm điểm săn lùng”, đặc biệt là các mẫu giày và phụ kiện. Thiết kế giày cao gót màu xanh bạc hà dập vân cá sấu, giày ballet hai tông màu mang tính biểu tượng của Chanel hay những chiếc túi dáng east-west mới đều được nhiều người hỏi mua ngay khi vừa lên kệ.

Dù cái lạnh bao trùm nhưng hình ảnh ghi nhận bên ngoài cửa hàng Chanel trên phố 57 New York City vào ngày 13/3 đã cho thấy lượng khách xếp hàng dài đông nghịt. Bất chấp thời tiết giá lạnh, tất cả mọi người có mặt ở đó đều chung một mục đích: được tận tay sở hữu hoặc ít nhất là tận mắt nhìn thấy - những thiết kế vừa chính thức lên kệ thuộc bộ sưu tập Xuân 2026 đầu tay của Matthieu Blazy dành cho Chanel.

Hàng dài khách xếp hàng trước cửa hàng Chanel bất chấp thời tiết lạnh giá. (Nguồn: Instagram)

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể mang về món đồ mình mong muốn. Nhân viên Chanel cho biết một phần sản phẩm đã được các khách VIP tiếp cận trước trong ngày, khiến số lượng sản phẩm còn lại khá hạn chế. Dẫu vậy, điều này không làm giảm bớt sự hào hứng của dân đam mê thời trang. Nhiều khách hàng vẫn sẵn lòng xếp hàng để vào store, chỉ để tận mắt chiêm ngưỡng các thiết kế và cảm nhận tinh thần mới của bộ sưu tập.

Đối với Chanel, phản ứng tích cực từ thị trường ngay trong những ngày đầu được xem là tín hiệu đáng khích lệ cho triều đại mới của Matthieu Blazy. Bộ sưu tập đầu tay của anh vẫn giữ lại nhiều yếu tố quen thuộc gắn liền với DNA của thương hiệu, từ những bộ suit tweed kinh điển đến các thiết kế mang phom dáng thanh lịch đặc trưng. Tuy nhiên, Blazy đồng thời mang đến cách tiếp cận hiện đại hơn thông qua chất liệu, cấu trúc trang phục và bảng màu mới mẻ.

(Ảnh: Instagram)

Sự cân bằng giữa di sản và tinh thần đương đại là điều mà nhiều người kỳ vọng ở Matthieu Blazy. Chanel vốn là thương hiệu gắn liền với lịch sử hơn một thế kỷ, bắt đầu từ tầm nhìn của Coco Chanel. Vì vậy, mỗi giám đốc sáng tạo khi tiếp quản đều phải đối mặt với bài toán khó: làm mới thương hiệu mà vẫn giữ được những giá trị cốt lõi.

Trước khi Matthieu Blazy đảm nhận vai trò này, vị trí giám đốc sáng tạo của Chanel thuộc về Virginie Viard, người kế nhiệm huyền thoại Karl Lagerfeld. Việc Chanel lựa chọn Blazy – một nhà thiết kế nổi tiếng với khả năng xử lý chất liệu và tư duy sáng tạo tinh tế cho thấy tham vọng đưa thương hiệu bước sang chương mới.

(Ảnh: Instagram)

Sự đón nhận nồng nhiệt từ khách hàng tại New York phần nào cho thấy quyết định đó đang đi đúng hướng. Không chỉ những khách hàng trung thành của Chanel, mà nhiều tín đồ thời trang trẻ cũng bắt đầu chú ý nhiều hơn tới thương hiệu sau màn ra mắt của Blazy.

Nếu phản ứng ban đầu là một thước đo đáng tin cậy, bộ sưu tập đầu tay của Matthieu Blazy có thể sẽ trở thành bước khởi đầu đầy hứa hẹn cho một giai đoạn mới của Chanel. Trong bối cảnh ngành công nghiệp thời trang ngày càng cạnh tranh, việc vừa giữ được di sản vừa tạo ra sức hút mới chính là chìa khóa để nhà mốt Pháp tiếp tục duy trì vị thế biểu tượng của mình.

(Ảnh: Instagram)

Nguồn: Vogue