Trong vô vàn mẫu áo mùa hè, đây là 4 kiểu đẹp nhất để mặc với quần jeans

Quần jeans luôn là món thời trang đặc trưng trong tủ đồ của nhiều người, đặc biệt vào mùa hè khi nhu cầu ăn mặc vừa thoải mái vừa thời trang được đặt lên hàng đầu. Điểm thú vị của quần jeans là khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều kiểu áo khác nhau, tạo nên những phong cách đa dạng từ nữ tính, năng động đến thanh lịch. Trong số đó, 4 kiểu áo sau đây là phổ biến và dễ phối nhất với quần jeans trong mùa hè

Áo blouse

Áo blouse là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn muốn giữ sự thoải mái trong ngày hè. Đặc trưng của áo blouse thường nằm ở chất liệu mềm mại như voan, lụa hoặc cotton mỏng, cùng với các chi tiết như tay bồng, cổ bèo hoặc nơ buộc. Khi kết hợp với quần jeans, chiếc áo mang vẻ dịu dàng này lập tức được "cân bằng" bởi sự khỏe khoắn của denim.

Một chiếc blouse trắng tay phồng phối cùng quần jeans xanh cơ bản là công thức đơn giản nhưng luôn hiệu quả. Set đồ này phù hợp cho nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi cà phê hay dạo phố cuối tuần. Nếu muốn tạo điểm nhấn, bạn có thể chọn blouse họa tiết hoa nhỏ hoặc màu pastel để tăng cảm giác mùa hè tươi sáng.

Áo hai dây

Vào những ngày nắng nóng, áo hai dây gần như là "cứu tinh" cho phong cách mùa hè. Thiết kế tối giản với phần dây mảnh giúp trang phục trở nên thoáng mát, đồng thời mang lại nét quyến rũ nhẹ nhàng. Khi kết hợp với quần jeans, áo hai dây tạo nên một set đồ trẻ trung và cực kỳ phù hợp với không khí mùa hè.

Áo hai dây ôm sát phối với quần jeans ống rộng đang là xu hướng được nhiều người yêu thích. Sự tương phản giữa phần áo gọn gàng và chiếc quần rộng tạo nên tổng thể cân đối và hiện đại. Nếu thích phong cách năng động, bạn có thể chọn áo hai dây màu trơn như đen, trắng hoặc be, kết hợp cùng sneakers và túi đeo chéo.

Trong khi đó, những chiếc áo hai dây bằng lụa hoặc satin khi đi cùng quần jeans lại mang đến vẻ ngoài sang trọng hơn. Chỉ cần thêm một đôi sandal cao gót và vài món phụ kiện tinh tế, bộ trang phục đơn giản này đã đủ nổi bật cho một buổi hẹn tối hay buổi gặp gỡ bạn bè.

Áo sơ mi

Áo sơ mi vốn gắn liền với hình ảnh chỉn chu và lịch sự, nhưng khi phối cùng quần jeans, trang phục này lại trở nên trẻ trung và thoải mái hơn rất nhiều. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn giữ vẻ thanh lịch mà vẫn phù hợp với không khí mùa hè.

Sơ mi trắng và quần jeans xanh là bộ đôi kinh điển. Chỉ cần sơ vin gọn gàng và thêm một chiếc thắt lưng da, bạn đã có ngay một outfit đơn giản nhưng tinh tế. Nếu muốn phá cách, bạn có thể chọn sơ mi oversized và mặc theo kiểu buộc vạt hoặc khoác ngoài áo hai dây.

Những chiếc sơ mi linen hoặc cotton mỏng đặc biệt phù hợp cho mùa hè vì chất liệu nhẹ và thoáng. Khi kết hợp với quần jeans sáng màu, tổng thể trang phục sẽ trông tươi tắn và thoải mái hơn. Đây cũng là kiểu trang phục rất phù hợp cho các chuyến đi biển hoặc du lịch vì vừa tiện lợi vừa dễ phối.

Áo thun

Nếu nói về sự tiện dụng, áo thun chắc chắn là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa hè. Thiết kế đơn giản, chất liệu mềm mại và khả năng kết hợp linh hoạt khiến áo thun trở thành "người bạn đồng hành" hoàn hảo của quần jeans.

Một chiếc áo thun trắng basic phối với quần jeans xanh và sneakers là công thức thời trang gần như không bao giờ lỗi mốt. Trang phục này phù hợp cho hầu hết mọi hoạt động hàng ngày, từ đi làm đến dạo phố.

Để tạo sự mới mẻ, bạn có thể thử áo thun graphic với hình in hoặc chữ nổi bật. Khi đi cùng quần jeans rách nhẹ hoặc jeans ống rộng, tổng thể trang phục sẽ mang đậm tinh thần trẻ trung và cá tính.

Ảnh: Instagram