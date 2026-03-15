Quần jeans ống rộng vào tay Jennie cũng thành sang chảnh tới từng set đồ

Quần jeans ống suông vẫn luôn là món thời trang hot trường tồn theo năm tháng. Mẫu quần này có rất nhiều ưu điểm, đó là nét trẻ trung, phóng khoáng và không khó để chinh phục. Diện mẫu quần này, người mặc tự động trở nên "chất" hơn mà không phải mix đồ quá phức tạp. Với những đặc điểm như vậy, quần jeans ống rộng được nhiều quý cô sành điệu yêu thích, và ngay cả siêu sao như Jennie cũng dành niềm đam mê cho item này.

Cô nàng có những cách mix & match đa dạng với quần jeans ống suông. Dù là người yêu thích style đơn giản hay cá tính, chị em vẫn có thể tìm thấy các ý tưởng mặc quần jeans đẹp mắt từ Jennie.

Jennie gần đây đã chiếm trọn spotlight ở sân bay với một outfit không quá cầu kỳ, mang tính ứng dụng cao. Cô diện bên trong áo nỉ kéo khóa một chiếc áo thun trắng, tạo nên combo áo layer rất thú vị. Bộ đôi này kết hợp rất ăn ý với quần jeans xanh ống suông và mang đến vẻ ngoài tươi tắn cho người mặc. Tổng thể trở nên sang chảnh, yêu kiều chỉ bằng những món phụ kiện quen thuộc như thắt lưng màu đỏ đậm, giày mũi nhọn.

Chiều cao khiêm tốn nhưng Jennie luôn khéo léo trong việc tôn dáng. Công thức áo cổ bẻ màu đen và quần denim đen tạo sự liền mạch, hài hòa. Hiệu quả "hack" chiều cao còn được phát huy tối ưu hơn nhờ đôi giày cao gót, xuyệt tông màu đen với outfit. Tổng thể trang phục trên gây ấn tượng ở nét cool ngầu và sang chảnh.

Chiếc áo tông màu đen của Jennie vốn mang ấn tượng về sự quý phái, nữ tính nhưng khi được kết hợp với quần jeans xanh ống suông, tổng thể bỗng trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Bằng cách sơ vin và tô điểm thắt lưng màu đen, bộ cánh được nâng tầm vẻ sang xịn mịn. Bộ cánh trên mang tính ứng dụng cao, phù hợp với phụ nữ ở nhiều độ tuổi.

Jennie toát lên nét quyến rũ khi diện công thức trang phục gồm áo hai dây lửng với quần jeans suông. Các món phụ kiện như dây chuyền hay thắt lưng đều góp phần giúp tăng sự cuốn hút cho cả bộ trang phục. Sự xuất hiện của chiếc áo khoác lông mang đến hiệu quả nâng tầm vẻ sang chảnh.

Áo gile là món thời trang luôn được ưa chuộng, đặc biệt khi bước sang mùa hè. Chiếc áo gile của Jennie dù mang tông màu đen nhưng vẫn nổi bật. Jennie thả 1 – 2 chiếc cúc ở eo để tôn lên vóc dáng quyến rũ, nuột nà. Mẫu áo kết hợp vô cùng ăn ý với quần jeans ống suông màu xám. Chiếc túi xách ánh bạc và thắt lưng tạo nên tổng thể trang phục long lanh, sang chảnh. Bộ cánh trên rất hữu ích trong khoản tôn dáng, ngay cả khi chị em đi giày bệt.

Jennie có vẻ ngoài vô cùng nữ tính, yêu kiều khi diện công thức trang phục gồm áo tank top trắng, cardigan xuyệt tông, quần jeans xanh. Set đồ gây ấn tượng ở nét nữ tính, sang chảnh. Vẻ đẹp của tổng thể được phát huy tốt hơn nhờ thao tác sơ vin và chiếc thắt lưng ngọc trai, gắn nơ. Ý tưởng diện đồ trên phù hợp với những buổi hẹn hò, đi cà phê sang chảnh hoặc những sự kiện nhẹ nhàng.

Muốn đổi gió phong cách thêm cá tính, thời thượng, chị em đừng bỏ qua bộ cánh gồm áo thun trắng kết hợp với cardigan xám, quần jeans ống suông. Dù không có màu sắc nào quá nổi bật, bộ cánh trên vẫn cuốn hút nhờ vẻ cool ngầu. Kiểu tóc búi là lựa chọn không thể phù hợp hơn.

Áo trễ vai vẫn luôn hiện hữu trong tủ đồ của những nàng sành mặc. Mẫu áo này tôn lên "bờ vai mắc áo" trứ danh của Jennie. Không kết hợp theo cách quá cầu kỳ, Jennie mix mẫu áo với quần jeans ống suông. Thiết kế áo ôm nhẹ vóc dáng giúp tạo nên tổng thể thanh thoát, cao ráo.

Sang chảnh nhưng không kém phần thanh lịch là công thức trang phục gồm áo khoác cổ tròn kết hợp cùng quần jeans suông. Thiết kế áo khoác dáng lửng mang đến hiệu quả tôn dáng cao ráo. Đôi giày sneaker trắng khá phù hợp với trang phục vì sự trẻ trung nhưng cũng không kém phần trang nhã, hài hòa.

