5 cách buộc tóc mùa hè cực xinh, hợp từ dạo phố tới đi du lịch

Mùa hè luôn là thời điểm khiến nhiều người "đau đầu" với mái tóc của mình. Thời tiết nóng bức, độ ẩm cao dễ khiến tóc trở nên bết dính, khó tạo kiểu và nhanh mất form. Thay vì để tóc xõa suốt ngày, những kiểu buộc tóc đơn giản, gọn gàng nhưng vẫn xinh xắn sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Chỉ cần vài phút trước gương, bạn đã có thể biến hóa diện mạo của mình trở nên tươi mới và năng động hơn. Dưới đây là 5 kiểu buộc tóc mùa hè vừa dễ thực hiện vừa cực kỳ thời trang.

Tóc búi messy

Tóc búi messy (búi rối tự nhiên) là kiểu tóc gần như chưa bao giờ lỗi mốt. Điểm đặc trưng của kiểu tóc này nằm ở sự "không hoàn hảo có chủ ý". Những lọn tóc hơi rối, vài sợi tóc buông nhẹ quanh khuôn mặt lại chính là yếu tố tạo nên vẻ đẹp phóng khoáng và trẻ trung.

Cách thực hiện cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần buộc tóc cao hoặc trung bình, sau đó xoắn nhẹ phần đuôi tóc rồi quấn lại thành búi. Dùng dây buộc hoặc kẹp cố định lại, cuối cùng kéo nhẹ vài lọn tóc để tạo độ phồng tự nhiên. Không cần quá chỉn chu, càng tự nhiên thì kiểu tóc này càng đẹp.

Tóc buộc nửa

Tóc buộc nửa là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn vừa gọn gàng vừa giữ được nét nữ tính mềm mại. Kiểu tóc này giữ lại phần tóc phía dưới buông tự nhiên, trong khi phần tóc phía trên được buộc gọn lại, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát.

Để tạo kiểu, bạn chỉ cần lấy khoảng một nửa phần tóc phía trên đầu, buộc lại bằng dây nhỏ hoặc kẹp. Có thể buộc cao để tạo cảm giác trẻ trung, hoặc buộc thấp hơn để mang phong cách dịu dàng. Nếu muốn kiểu tóc trông mềm mại hơn, bạn có thể uốn nhẹ phần đuôi tóc hoặc kéo phồng phần tóc trên đỉnh đầu.

Tóc kẹp càng cua

Kẹp càng cua đã quay trở lại mạnh mẽ trong vài năm gần đây và nhanh chóng trở thành món phụ kiện "must-have" trong mùa hè. Ưu điểm lớn nhất của kiểu tóc này là nhanh, gọn và cực kỳ tiện lợi.

Điểm thú vị của tóc kẹp càng cua còn là sự linh hoạt. Chỉ cần thay đổi kiểu kẹp hoặc màu sắc của phụ kiện, tổng thể đã có thể mang phong cách hoàn toàn khác. Kẹp càng cua bản lớn tạo cảm giác thanh lịch, trong khi những chiếc kẹp nhỏ nhiều màu lại mang nét trẻ trung, đáng yêu.

Đây cũng là kiểu tóc cực kỳ phù hợp với thời tiết nóng bức vì phần gáy được thoáng hơn, giúp bạn cảm thấy dễ chịu suốt cả ngày.

Tóc buộc thấp

Nếu yêu thích phong cách thanh lịch và tối giản, tóc buộc thấp chắc chắn là lựa chọn lý tưởng. Kiểu tóc này không quá nổi bật nhưng lại mang vẻ đẹp tinh tế và trưởng thành.

Bạn chỉ cần chải tóc gọn gàng rồi buộc thấp phía sau gáy. Để tạo điểm nhấn, có thể quấn một lọn tóc nhỏ quanh dây buộc để che dây, hoặc sử dụng dây buộc vải bản to. Một chút đánh rối nhẹ ở phần đỉnh đầu cũng giúp mái tóc trông mềm mại và tự nhiên hơn.

Tóc buộc thấp đặc biệt phù hợp với môi trường công sở hoặc những dịp cần vẻ ngoài chỉn chu. Khi kết hợp với áo sơ mi, blazer hay váy đơn giản, kiểu tóc này tạo nên tổng thể rất thanh lịch. Tuy nhiên, chỉ cần thêm một chiếc nơ nhỏ hoặc kẹp tóc xinh, bạn cũng có thể biến nó thành kiểu tóc dịu dàng cho những buổi dạo phố.

Tóc tết

Nhắc đến các kiểu tóc mùa hè, chắc chắn không thể thiếu tóc tết. Đây là kiểu tóc vừa gọn gàng vừa mang vẻ đẹp nữ tính đặc trưng. Tóc tết cũng có rất nhiều biến thể khác nhau, từ tết một bên, tết hai bên cho đến tết đuôi cá hay tết lỏng tự nhiên.

Với những ngày nóng bức, tết tóc giúp giữ tóc gọn gàng và hạn chế tóc dính vào mặt hay cổ. Bạn có thể tết đơn giản sau lưng hoặc tết lệch sang một bên để tạo cảm giác mềm mại hơn. Khi kéo nhẹ các lọn tóc sau khi tết, kiểu tóc sẽ trở nên dày và tự nhiên hơn.

Tóc tết đặc biệt phù hợp với phong cách mùa hè vì mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo. Khi kết hợp với váy maxi, váy hoa hoặc trang phục mang hơi hướng bohemian, kiểu tóc này tạo nên tổng thể rất hài hòa và cuốn hút. Thậm chí chỉ cần một vài phụ kiện nhỏ như kẹp hoa hoặc ruy băng, mái tóc tết đã có thể trở thành điểm nhấn nổi bật cho cả diện mạo.

