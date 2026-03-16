Team gái đẹp mang jeans cạp trễ trở lại: Chiếc quần "tai tiếng" của Y2K trở thành xu hướng hot 2026

Từng là biểu tượng thời trang gây tranh cãi của đầu những năm 2000, low-rise jeans - quần jeans cạp trễ - đang chính thức quay lại và nhanh chóng chiếm lại spotlight trong năm 2026. Tuy nhiên, lần trở lại này mang tinh thần hoàn toàn khác: thoải mái hơn, dễ mặc hơn và mang hơi thở hiện đại thay vì chỉ là một làn sóng hoài niệm.

Sau một thời gian dài bị "lấn át" bởi những thiết kế cạp cao, quần jeans cạp trễ đang dần xuất hiện trở lại trên cả sàn diễn lẫn street style. Hàng loạt nhà mốt lớn như Stella McCartney, Isabel Marant, Coach hay Versace đều đưa low-rise jeans trở lại trong các bộ sưu tập gần đây, từ phom baggy lỏng đến kiểu capri gọn gàng.

Trên mạng xã hội, denim cạp trễ cũng xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch quảng cáo và street style của người nổi tiếng. Những cái tên như Bella Hadid, Tyla, Jennie,... đều góp phần khiến xu hướng này trở nên viral trở lại.

Nếu từng gắn liền với hình ảnh cực kỳ gợi cảm của các biểu tượng pop như Britney Spears hay Paris Hilton, low-rise jeans của năm 2026 đã được làm mới đáng kể. Thay vì những chiếc quần ôm sát khoe hông như đầu thập niên 2000, phiên bản hiện đại thiên về phom baggy, straight hoặc relaxed fit, tạo cảm giác thoải mái và dễ mặc hơn. Điều này khiến xu hướng không còn mang tính cực đoan mà trở nên gần gũi với phong cách everyday style.

Sự trở lại của low-rise jeans cũng là một phần của làn sóng Y2K nostalgia đang lan rộng trong thời trang hiện nay. Tuy nhiên, thay vì sao chép hoàn toàn phong cách cũ, thế hệ mới đang tái diễn giải xu hướng này theo cách thoải mái và cá tính hơn.