Oscar 2026 không thiếu váy hở hang: Đẹp cũng có, nhưng tranh cãi thì nhiều

Không hổ danh là sự kiện danh giá bậc nhất hành tinh, Oscar 2026 tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn sao đình đám Hollywood. Sự kiện năm nay gần như “phủ sóng” bởi những cái tên quyền lực của làng giải trí, từ các minh tinh kỳ cựu đến thế hệ ngôi sao trẻ đang lên, tạo nên bầu không khí sôi động và hào nhoáng. Từ thảm đỏ sự kiện chính đến Vanity Fair party, nhiều mỹ nhân còn khiến Oscar thêm phần nóng bỏng với loạt thiết kế táo bạo. Các mẫu váy ôm sát, cổ khoét sâu hay những đường cắt xẻ táo bạo giúp dàn sao tôn triệt để vóc dáng, nhưng không phải ai cũng nhận được phản ứng tích cực hoàn toàn.

Zendaya

Trong khi nhiều ngôi sao chọn phong cách phô diễn táo bạo, Zendaya lại gây ấn tượng với vẻ đẹp gợi cảm đầy tinh tế. Nữ diễn viên xuất hiện trong chiếc váy dạ hội tông nâu được custom riêng từ nhà mốt Louis Vuitton, với thiết kế lệch vai thanh lịch. Phần thân váy được draping mềm mại, ôm sát cơ thể và tạo đường xếp nếp tinh xảo ở hông, giúp tôn lên vóc dáng thon gọn. Điểm nhấn nằm ở đường cut-out khéo léo bên hông cùng đường xẻ cao ở chân, vừa đủ để khoe vòng 1 không phản cảm và đôi chân dài nhưng vẫn giữ được nét sang trọng.

Kiểu tóc búi gọn cùng trang sức kim cương tối giản làm nổi bật thần thái thanh lịch của Zendaya. Tổng thể mang đến tạo hình quyến rũ nhưng vẫn rất chừng mực, chứng minh đẳng cấp thời trang tinh tế của nữ diễn viên trên thảm đỏ.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow gây chú ý với chiếc váy dạ hội tông trắng tối giản, thoạt nhìn cũng khá thanh lịch của Giorgio Armani. Thiết kế quây ôm dáng suôn dài, gần như không có chi tiết cầu kỳ, kết hợp cùng mái tóc suôn thẳng và trang sức kim cương giúp tổng thể toát lên phong thái trang nhã quen thuộc của nữ diễn viên. Tuy nhiên, khi nhìn ở góc nghiêng, nhiều người mới giật mình nhận ra đường cắt xẻ khá “hiểm hóc” chạy dọc phần hông, tạo hiệu ứng thị giác khiến trang phục trông như bán nude. Chính chi tiết này đã khiến bộ váy nhận về nhiều ý kiến trái chiều, một số cho rằng thiết kế chưa thực sự phù hợp với sự kiện Oscar. Dẫu vậy, khi Gwyneth di chuyển nhẹ nhàng, phần tà váy vẫn khéo léo che chắn, giúp tổng thể không quá phản cảm và hớ hênh như nhiều khoảnh khắc được lan truyền.

Ở góc nghiêng, bộ cánh này vô cùng hiểm hóc với những đường cắt xẻ kết hợp với thiết kế xuyên thấu trông ngôi sao sinh năm 1972 khá hớ hênh trước ống kính.

Amelia Gray

Tại Vanity Fair party, Amelia Gray mang đến một hình ảnh sắc sảo và táo bạo với chiếc váy đen ôm sát có thiết kế cut-out sâu ở hai bên thân của thương hiệu Revolve. Phần cổ cao kết hợp đường khoét mạnh từ nách xuống hông tạo nên hiệu ứng thị giác rất ấn tượng, gần như phô bày toàn bộ đường cong cơ thể. Thiết kế tối giản về màu sắc nhưng lại cực kỳ nổi bật nhờ cấu trúc táo bạo, giúp người đẹp khoe trọn thân hình săn chắc đúng chuẩn người mẫu. Mái tóc buộc gọn phía sau cùng lớp trang điểm sắc sảo càng làm tổng thể trở nên mạnh mẽ và hiện đại.

Heidi Klum

Heidi Klum lựa chọn chiếc váy dạ hội tông vàng nhạt táo bạo khoe trọn lưng trần cùng nhiều mảng xuyên thấu chạy dọc thân váy của Chrome Heart. Thiết kế được thêu họa tiết cầu kỳ trên lớp vải sheer nhằm tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở, tuy nhiên phần vải trong suốt kéo dài từ hông xuống chân kết hợp cùng họa tiết dày trông khá rối mắt, phô diễn da thịt hơn mức cần thiết. Bên cạnh đó, vóc dáng của cựu thiên thần Victoria's Secret cũng lọt vào tầm ngắm và bị đánh giá không phù hợp với thiết kế này.

