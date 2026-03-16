Lộ khoảnh khắc Jisoo mệt mỏi: Nữ thần khi kiệt sức cũng khác người thường

Không phải tự nhiên Jisoo được xếp vào hàng nữ thần của Kpop, và mới đây, nữ idol tiếp tục chứng minh đẳng cấp nhan sắc của mình theo cách không ai ngờ tới. Trên mạng xã hội, 1 khoảnh khắc thành viên BLACKPINK ngủ thiếp đi trong lúc làm việc đang viral khắp cõi mạng. Hình ảnh giản dị rất đời thường của mỹ nhân sinh năm 1995 vẫn đủ sức "đốn tim" cộng đồng mạng với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa và làn da trắng mịn. Ngay cả khi đang nghỉ ngơi, thần thái dịu dàng và khí chất nữ thần của cô vẫn toát lên một cách tự nhiên, visual đỉnh cao đến độ khi… ngủ cũng đẹp đến mức khó tin.

Khoảnh khắc Jisoo ngủ thiếp đi vì mệt lúc makeup đang viral cõi mạng. (Nguồn: Instagram)

Trong hình ảnh ghi lại, chị cả BLACKPINK tựa đầu ngủ ngon lành lúc đang trang điểm vì quá mệt, gương mặt hoàn toàn thả lỏng nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, ngọt ngào. Dù cơ mặt đang trong trạng thái nghỉ ngơi, không tạo dáng trước ống kính nhưng các đường nét trên khuôn mặt Jisoo vẫn rõ ràng và hài hòa: sống mũi cao thanh tú, hàng mi dài khép nhẹ cùng đôi môi nhỏ xinh tạo nên tổng thể mềm mại, nữ tính. Làn da mịn màng, trong trẻo càng khiến visual của cô thêm phần nổi bật, xinh đẹp hút hồn ngay cả trong khoảnh khắc đời thường.

Dù đang ngủ nhưng Jisoo vẫn đẹp đến nao lòng. Gương mặt nữ idol nét nào ra nét nấy, khó có thể chê. (Nguồn: Instagram)

Bên cạnh đó, bảng highlight Backstage Glow Face Palette của Dior cũng nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cộng đồng làm đẹp. Đây là bảng bắt sáng đa năng nổi tiếng của Dior Beauty, gồm 4 ô phấn với các tông ánh nhũ khác nhau, giúp tạo hiệu ứng làn da căng bóng, rạng rỡ như được chiếu sáng từ bên trong. Sản phẩm có thể dùng để highlight các vùng như gò má, sống mũi, khóe mắt, thậm chí tận dụng làm phấn mắt để tăng độ bắt sáng cho tổng thể lớp makeup. Kết cấu phấn mịn, dễ tán, cho hiệu ứng từ glow nhẹ nhàng đến ánh nhũ nổi bật tùy cách sử dụng. Hiện tại, bảng highlight này có giá khoảng 1,5 triệu đồng, trở thành một trong những món mỹ phẩm được giới makeup artist lẫn tín đồ làm đẹp ưa chuộng.