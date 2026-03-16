Đang bảnh trai cạnh Kylie Jenner, Timothée Chalamet bỗng mặc váy múa ballet tưng bừng, chuyện gì đây?

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 chắc chắn sẽ là một ký ức "muối mặt" khó quên đối với Timothée Chalamet. Sau phát ngôn vạ miệng gây tranh cãi về việc ballet và opera đã hết thời, "chàng thơ" Hollywood lĩnh trọn sự mỉa mai không kiêng nể của giới hàn lâm, đồng thời trở thành con mồi béo bở cho cộng đồng mạng quốc tế. Trong thời đại mà chỉ cần một cú click chuột, mọi trí tưởng tượng đều có thể trở thành hiện thực nhờ AI, nam diễn viên nhanh chóng biến thành "nguyên liệu" cho những khung hình chế cháo mặn chát.

Kỳ công lên đồ với một bộ suit trắng từ nhà mốt Givenchy, kết hợp cùng loạt phụ kiện Chrome Hearts đầy cá tính để tạo điểm nhấn, Timothée Chalamet rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ cho màn xuất hiện của mình. Thế nhưng trớ trêu thay, thứ anh mang về chỉ là một cái kết "trắng tay" toàn tập.

Hình ảnh nam diễn viên trong bộ trang phục lịch lãm nhanh chóng bị netizen "xào nấu" thành tấm poster bàn tay bị mũi giày ballet giẫm đạp đến rơi cả tượng vàng Oscar. Đây được xem là đòn đáp trả sắc sảo từ cộng đồng những người yêu bộ môn nghệ thuật mà Timothée đã lỡ lời xem nhẹ.

Lên đồ rất bảnh cùng một bộ suit Givenchy, điều Timothée không ngờ chính là diện mạo này sẽ trở thành ảnh chế của anh (Ảnh WWD, @mithaiikidukan).

Chưa dừng lại ở đó, những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất lịch sử Oscar cũng được cộng đồng mạng tận dụng triệt để để "tế" nam diễn viên. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ AI, Timothée bỗng chốc xuất hiện trong bộ váy ballet, toàn thân dát vàng như một bức tượng sống nhưng lại đặt trong những tình huống dở khóc dở cười.

Từ cú tát trời giáng của Will Smith lên mặt Chris Rock tại Oscar 2022, nhưng lần này nạn nhân chính là "chàng thiên nga" Timothée, cho đến cú ngã triệu đô đi vào lịch sử của Jennifer Lawrence trong chiếc váy Dior Couture năm 2013 cũng được chế lại thành màn tiếp đất ê chề của chàng diễn viên 9x trong bộ đồ múa.

"Chàng thiên nga" Timothée bị AI cho nhận cú tát của Will Smith (Ảnh WWD, @mithaiikidukan).

Anh cũng gục ngã trước thềm danh vọng ở vị trí từng tạo nên cú ngã triệu đô của Jennifer Lawrence (Ảnh @rickdick_).

Để ví von cho tính "lịch sử" trong cú ngã ngựa lần này của Timothée Chalamet, một trang tin còn sử dụng AI để đưa Timothée lên sân khấu ballet trong set đồ mới nhất từ runway Dior Autumn/Winter 26, kèm dòng chú thích đầy mỉa mai: "Timmy chooses the new Dior for his theatre debut" (Tạm dịch: Timmy chọn thiết kế Dior mới cho màn chào sân kịch nghệ của mình).

Trong khung hình, nam diễn viên diện full Look số 1 của Dior thời đại mới với áo bar jacket thắt eo kinh điển và chân váy phồng bay bổng. Đặc biệt, đôi giày cao gót chấm bi nổi tiếng trong bộ sưu tập này cũng bị AI tinh vi đổi thành giày ballet để anh chàng dễ bề "xoay xở".

Timothée cũng mặc Dior đây... (Ảnh @rickdick_)

...nhưng là Dior ở một giai đoạn bay bổng tựa vũ công ballet (Ảnh @rickdick_, Dior).

Chưa hết, một chiến dịch gần đây đã nổi tiếng rầm rộ khi sử dụng yếu tố ballet là Nike x SKIMS Spring '26, cũng được nhào nặn để Timothée Chalamet trở thành nhân vật chính thay cho vị trí vốn dĩ của Lisa. Có lẽ sau sự cố này, nam diễn viên điển trai sẽ phải học cách cẩn trọng hơn với những phát ngôn của mình, bởi sức mạnh của cộng đồng mạng và AI là không có giới hạn, sẽ đưa anh đến những tình huống chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra.