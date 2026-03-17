Cơ bụng đáng nể của Son Ye Jin

Nhắc đến những mỹ nhân Hàn Quốc sở hữu vẻ đẹp bền bỉ với thời gian, Son Ye Jin luôn là cái tên khiến công chúng phải trầm trồ. Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc dịu dàng đặc trưng, nữ diễn viên còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi khoe vóc dáng săn chắc cùng cơ bụng rõ nét trong loạt hình mới. Ở tuổi ngoài 40 và đã trải qua hành trình làm mẹ, phong độ nhan sắc lẫn hình thể của Son Ye Jin vẫn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Son Ye Jin chia sẻ hình ảnh tập ballet, tiện "flex" luôn sắc vóc trẻ trung. (Ảnh: Instagram)

Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện trong không gian phòng tập với phong thái đầy năng lượng. Cô diện trang phục tập luyện tông hồng pastel gồm áo croptop chất liệu mỏng nhẹ kết hợp chân váy ngắn. Thiết kế croptop ngắn vừa đủ để lộ vòng eo thon gọn cùng phần cơ bụng săn chắc, cho thấy vóc dáng đáng mơ ước của nữ minh tinh. Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ với tư thế đứng tựa nhẹ vào thanh gỗ tập luyện, Son Ye Jin toát lên vẻ khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.

Điểm gây chú ý nhất chính là vòng hai gọn gàng với đường cơ bụng sắc nét hiếm thấy ở nhiều mỹ nhân cùng độ tuổi. Phần eo thon cùng đường cơ nhẹ nhàng hiện rõ cho thấy cơ thể của nữ diễn viên luôn duy trì được trạng thái săn chắc và cân đối. Không mang vẻ gầy gò thiếu sức sống, vóc dáng của bà xã Hyun Bin thiên về sự khỏe khoắn mà vẫn mềm mại.

Cơ bụng săn chắc, khỏe khoắn vạn người mê của Son Ye Jin. (Ảnh: Instagram)

Bên cạnh vóc dáng ấn tượng, nhan sắc của “tình đầu quốc dân” cũng khiến dân mạng xuýt xoa. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng cùng nụ cười tươi tắn giúp nữ diễn viên trông trẻ hơn đáng kể so với tuổi thật. Ngay cả khi xuất hiện trong trang phục tập luyện đơn giản, cô vẫn giữ được khí chất thanh lịch đặc trưng vốn đã làm nên thương hiệu của mình suốt nhiều năm qua.

Để duy trì phong độ sắc vóc đáng ngưỡng mộ như hiện tại, Son Ye Jin được biết đến là người rất chăm chỉ tập luyện. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập thể dục, từ các bài tập gym cơ bản đến những bài pilates rèn luyện giúp tăng cường sức bền và độ săn chắc cho cơ thể. Việc duy trì thói quen vận động đều đặn không chỉ giúp cô giữ được vóc dáng thon gọn mà còn mang lại nguồn năng lượng tích cực, giúp tinh thần luôn tươi trẻ. Ngoài tập luyện, Son Ye Jin cũng chú trọng đến lối sống lành mạnh và chế độ sinh hoạt khoa học. Nữ diễn viên ưu tiên những bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, kết hợp nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất.

Gym và pilates cũng là 2 bộ môn Son Ye Jin áp dụng để giữ vóc dáng săn chắc. (Nguồn: Instagram)

Ballet cũng đang trở thành bộ môn được nhiều ngôi sao Hàn Quốc yêu thích để duy trì vóc dáng. Những động tác mềm mại nhưng đòi hỏi kiểm soát cơ thể cao của ballet giúp tăng cường sức mạnh vùng lõi, đặc biệt là cơ bụng và lưng, đồng thời cải thiện độ dẻo dai và khả năng giữ thăng bằng. Không chỉ giúp cơ thể săn chắc, ballet còn hỗ trợ định hình dáng người, giúp vai mở rộng, lưng thẳng và bước đi thanh thoát hơn. Thời gian gần đây, nhiều mỹ nhân xứ Hàn như Son Ye-jin hay các diễn viên, idol nữ khác cũng lựa chọn ballet như một phương pháp tập luyện hiệu quả. Bộ môn này được xem là sự kết hợp giữa nghệ thuật và thể thao, vừa giúp giữ dáng vừa mang lại vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh lịch.