Cựu GĐST Dior collab với Zara: Màn hợp tác bất ngờ có khả năng sẽ thay đổi lịch sử thời trang nhanh

Mới đây, Zara chính thức công bố hợp tác sáng tạo kéo dài 2 năm với nhà thiết kế huyền thoại John Galliano. Đây không phải một bộ sưu tập capsule thông thường mà là dự án dài hơi: John Galliano sẽ “re-author” (tái tác giả) chính những mẫu quần áo từ kho lưu trữ của Zara, phá cấu trúc, tái cấu hình và ra mắt dưới góc nhìn couture của ông. Bộ sưu tập đầu tiên dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026, được phát hành theo mùa.

"John Galliano tái xuất làng thời trang với màn hợp tác sáng tạo cùng Zara" là tiêu đề bài viết vừa được Vogue công bố.

John Galliano chia sẻ với Vogue: “ Tôi đang thu thập, chọn lọc một số archive gần đây của Zara. Ý tưởng là tôi sẽ tái tác giả chúng… Đây là điều rất tích cực và bền vững về mặt sáng tạo” . Ông cũng hào hứng vì “có thể mang thời trang đến với nền tảng khổng lồ của Zara” – nghĩa là hàng triệu khách hàng bình dân giờ có thể sở hữu thiết kế của một trong những cái tên đình đám nhất làng mốt.

Đáng chú ý, chính là thuật ngữ “re-authour” mà John Galliano và Zara lựa chọn cho dự án này. Hiểu theo nghĩa đen, “re-authour” là tái tác giả hay “tái ủy quyền sáng tạo”. Theo nhiều tạp chí thời trang như Vogue, BoF, WWD,… quy trình thực tế của màn hợp tác này như sau: John Galliano sẽ làm việc trực tiếp với quần áo từ các mùa trước của Zara để deconstruct (tháo rời, phá cấu trúc), reconfigure (lắp ráp lại theo cách mới) rồi tạo ra các thiết kế mới mang dấu ấn cá nhân ông (kịch nghệ, phi giới tính, đậm nét couture đương đại). Hơn hết, đây không phải upcycling thông thường (tái chế đồ cũ đơn giản), cũng không phải thiết kế hoàn toàn mới từ đầu. Nó nằm ở giữa: giữ một phần DNA gốc của Zara, nhưng John Galliano trở thành tác giả mới của món đồ đó.

"Thậm chí với đội ngũ của tôi, tôi phải nhắc nhở hàng ngày: Không, không phải cái này, cũng không phải cái kia. Chúng ta đang re-authoring." - John Galliano chia sẻ với Vogue. Ảnh: Instagram.

Đây cũng có thể là nước đi giúp nâng tầm thương hiệu cho Zara. Zara không “mời” John Galliano thiết kế 1 BST capsule mang tên ông (như kiểu “John Galliano for Zara”), mà để ông tái định nghĩa chính Zara từ bên trong. Dự án này tạo cảm giác Zara đang “tiến hóa” lên “fast-couture” thay vì chỉ “bán rẻ luxury”. Đồng thời việc tái sử dụng các thiết kế cũ giúp giảm lãng phí nguyên liệu và lao động, phù hợp với xu hướng “creative sustainability” mà John Galliano nhấn mạnh trong bài phỏng vấn với Vogue: "bền vững về mặt sáng tạo” .

Việc một thương hiệu cao cấp hợp tác với các brand thời trang bình dân không còn là điều quá mới mẻ trong lịch sử làng mốt nữa. Chúng ta đã từng chứng kiến những cú bắt tay như Karl Lagerfeld x H&M (2004), Versace x H&M (2011), Balmain x H&M (2015), Moschino x H&M (2018),… Điểm chung của các màn collab này đều gây tiếng vang lớn, sold out toàn bộ sản phẩm nhưng các nhà mốt lừng danh lại vướng phải chỉ trích làm loãng DNA thương hiệu.

Trái lại, điểm khác biệt trong dự án giữa John Galliano và Zara là: Thời gian hợp tác dài 2 năm chứ không phải chỉ ra mắt 1 BST thoáng qua. Thêm vào đó dự án tập trung tái tác giả các thiết kế cũ và áp dụng quy trình couture. Sự xuất hiện của cựu GĐST Dior không phải chỉ với cương vị NTK khách mời mà là tái định hình thương hiệu từ gốc rễ. Zara đang thử nghiệm mô hình mới: luxury không “xuống phố” và dần thoát khỏi fast fashion thuần tuý. Nói cách khác, nếu dự án này thành công, John Galliano sẽ là người tiên phong viết lại lịch sử cho thời trang nhanh.

John Galliano hợp tác cùng Zara với vai trò "tái tác giả" là điểm độc đáo và khác biệt nhất của màn collab này so với những cú bắt tay giữa luxury và thời trang nhanh từng có trước đây. Nếu thành công, nó có thể mở ra một mô hình mới cho ngành thời trang: các NTK lớn không chỉ làm khách mời mà là người thực sự tái định hình một thương hiệu bình dân từ bên trong. Ảnh: Instagram.

Thông tin John Galliano hợp tác cùng Zara đã khiến nhiều tín đồ thời trang toàn cầu vô cùng bất ngờ và cũng chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên cảm thấy phấn khích, hào hứng mong đợi những sản phẩm Zara dưới lăng kính couture nghệ thuật của John Galliano. Phía còn lại cảm thấy tụt hứng, nhất là khi họ chờ đợi NTK người Anh này comeback sau 2 năm vắng bóng và sự trở lại này cùng Zara (chứ không phải một nhà mốt couture lừng lẫy nào khác). Thêm vào đó, nhiều người cũng tỏ ra quan ngại liệu “lão đại” làng mốt có đang “bán rẻ” bản thân mình, làm mất chất couture khi hợp tác cùng một thương hiệu thời trang bình dân.

John Galliano (sinh năm 1960 tại London) là một trong những nhà thiết kế thời trang kịch tính và có ảnh hưởng lớn nhất thế hệ của mình. Từ những năm đầu sự nghiệp, ông đã gây chú ý ngay từ bộ sưu tập tốt nghiệp đầy sáng tạo, lấy cảm hứng từ lịch sử và văn hóa.

Năm 1995, John Galliano trở thành nhà thiết kế Anh đầu tiên dẫn dắt một nhà mốt haute couture Pháp tại Givenchy. Ông đạt đỉnh cao trong 15 năm (1996–2011) làm giám đốc sáng tạo Christian Dior, hồi sinh thương hiệu Pháp bằng lăng kính lãng mạn lịch sử, runway shows hoành tráng như sân khấu kịch, kết hợp với những tham chiếu về hội họa, văn hoá, và cách kể chuyện story-telling đầy drama – biến haute couture thành trải nghiệm nghệ thuật đầy cảm xúc.

Sau scandal năm 2011 dẫn đến việc bị sa thải khỏi Dior, John Galliano tái khẳng định bản thân tại Maison Margiela (2014–2024) với các bộ sưu tập đẹp chấn động và viral khắp mọi mặt trận.