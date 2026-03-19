Đẳng cấp Ha Ji Won: Lên phim không filter, mặt lộ nhiều nếp nhăn nhưng khán giả khen hết lời

Các lớp filter và kỹ thuật hậu kỳ dường như đã trở thành “gia vị quen thuộc” của phim truyền hình, giúp hình ảnh nhân vật trở nên mịn màng, lung linh hơn trên màn ảnh. Tuy nhiên, chính điều này đôi khi lại làm mất đi cảm giác chân thực vốn có. Mới đây, một phân cảnh của Ha Ji Won trong bộ phim Climax đã khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý khi gần như không có sự can thiệp quá nhiều của filter. Ở những góc quay cận, làn da của nữ diễn viên được thể hiện rõ nét, từ kết cấu thật đến những dấu hiệu của thời gian ở tuổi 47. Thế nhưng, thay vì làm giảm sức hút hay mất điểm nhan sắc, sự chân thực này lại càng tôn lên vẻ đẹp sắc sảo và thần thái cuốn hút của minh tinh đình đám xứ Hàn. Không cần lớp chỉnh sửa cầu kỳ, "Hoàng hậu Ki" vẫn đủ sức chinh phục người xem bằng nét đẹp tự nhiên và đầy chiều sâu.

Phân cảnh chân thực khi không sử dụng filter trong Climax đang thu hút sự chú ý. (Nguồn:X)

Ở những khung hình cận cảnh, làn da của Ha Ji Won qua ống kính được khắc họa hoàn toàn nguyên bản, không bị “làm mịn” quá đà bởi những lớp filter. Có thể dễ dàng nhận thấy những dấu hiệu lão hóa nhẹ như nếp nhăn nơi khóe mắt, phần râu rồng, đặc biệt là vùng trán của nữ diễn viên khi cau mày, độ đàn hồi da cũng không còn ở trạng thái căng mướt. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là điều bình thường khi nữ diễn viên đã bước vào ngưỡng tuổi U50. Thay vì làm giảm sức hút, những dấu vết của thời gian lại góp phần tạo nên chiều sâu cho gương mặt, giúp biểu cảm của ngôi sao sinh năm 1978 thêm phần chân thật và giàu cảm xúc. Đặc biệt, đường nét sắc sảo, sống mũi thanh thoát cùng ánh mắt có hồn vẫn giúp Ha Ji Won giữ vững phong độ nhan sắc. Vẻ đẹp của cô không còn là sự hoàn hảo “không tì vết”, mà chuyển sang một kiểu quyến rũ trưởng thành, tinh tế và rất riêng. Việc lão hóa theo thời gian cũng phần nào hiện nhan sắc tự nhiên của Ha Ji Won, không lạm dụng những phương pháp thẩm mỹ để níu giữ tuổi xuân.

Netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Ha Ji Won. Nữ diễn viên được đánh giá vẫn đẹp, trẻ trung so với tuổi.

Với nội dung xoay quanh quyền lực chính trị, giới thượng lưu và những mối quan hệ đầy toan tính, đương nhiên Climax không mang gam màu “hường phấn” thường thấy ở các tác phẩm ngôn tình. Chính cách thể hiện tự nhiên, không tô vẽ quá đà nhưng rất hợp tình hợp lý này lại tạo cảm giác dễ chịu, giúp người xem tập trung trọn vẹn vào câu chuyện. Chỉ mới vài tập đầu lên sóng, Ha Ji Won đã khiến khán giả khó rời mắt với thần thái quyến rũ, quyền lực và sang chảnh của một người phụ nữ đầy tham vọng. Nữ diễn viên thường xuất hiện với những layout makeup sắc sảo, màu son đậm để khắc họa trọn vẹn nhân vật. Bên cạnh đó, cũng có những phân cảnh, vẻ đẹp tự nhiên và khí chất của minh tinh xứ Hàn khiến người xem phải tấm tắc dù không cần trang điểm cầu kỳ.

Vẻ đẹp sắc sảo của Ha Ji Won trong Climax. (Ảnh: Instagram)