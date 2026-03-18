3 ngày thử Sardine Fast để giảm cân: Cảm thấy nhẹ người, sáng da nhưng...

Trào lưu “Sardine Fast” - chế độ ăn chỉ gồm cá mòi đóng hộp trong 1–3 ngày đang gây bão trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, với những lời hứa hẹn hấp dẫn như giảm cân nhanh, tăng ketone và mang lại làn da “glow” rõ rệt. Nhưng liệu phương pháp này có thực sự hiệu quả như lời đồn? Một biên tập viên của Vogue đã trực tiếp trải nghiệm và đưa ra cái nhìn thực tế hơn về xu hướng đang viral này.

Về bản chất, “sardine fast” là một dạng mono diet (ăn đơn thực phẩm), trong đó người thực hiện chỉ ăn cá mòi và uống nước, trà hoặc cà phê trong suốt vài ngày. Những người ủng hộ cho rằng cá mòi giàu omega-3, protein và vi chất, có thể giúp cơ thể chuyển sang trạng thái ketosis – từ đó thúc đẩy đốt mỡ và cải thiện làn da.

Bước vào ngày đầu tiên, trải nghiệm của cô không quá khó khăn như tưởng tượng. Cá mòi mang lại cảm giác no khá lâu nhờ hàm lượng protein và chất béo cao. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại cá này chứa omega-3 (EPA và DHA), đóng vai trò như chất chống viêm tự nhiên, hỗ trợ tim mạch, não bộ và cả làn da. Tuy nhiên, cảm giác “ổn áp” không kéo dài lâu. Đến cuối ngày, cơ thể cô bắt đầu mệt mỏi, thiếu năng lượng và đặc biệt là thèm rau xanh, tinh bột.

Sang ngày thứ hai, sự đơn điệu của thực đơn bắt đầu trở thành vấn đề lớn. Dù vẫn cố gắng duy trì với niềm tin rằng “đây là thực phẩm tốt”, người trải nghiệm tự thấy mình không tránh khỏi trạng thái cáu kỉnh, uể oải và thiếu sức sống. Việc thiếu carbohydrate và chất xơ khiến cơ thể khó duy trì năng lượng ổn định, đồng thời ảnh hưởng đến tâm trạng.

Đến ngày thứ ba, cô nhận thấy một thay đổi nhỏ bắt đầu xuất hiện: làn da trông có vẻ sáng và mịn hơn. Tuy nhiên, chính người trải nghiệm cũng thừa nhận rằng hiệu quả này có thể không hoàn toàn đến từ cá mòi. Trong suốt quá trình, cô đã cắt bỏ hoàn toàn đường, thực phẩm chế biến sẵn và tăng cường lượng nước nạp vào cơ thể – những yếu tố vốn dĩ đã có thể cải thiện làn da đáng kể.

Các chuyên gia cũng đưa ra quan điểm khá rõ ràng về chế độ ăn này. Dù cá mòi là thực phẩm giàu dinh dưỡng, việc chỉ ăn một loại thực phẩm trong nhiều ngày không được khuyến khích. Cơ thể cần sự đa dạng để duy trì hệ vi sinh đường ruột, cân bằng dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe tổng thể. Ngoài ra, việc thiếu chất xơ, vitamin từ rau củ và carbohydrate có thể gây mệt mỏi, đau đầu, thậm chí rối loạn tiêu hóa.

Một số ý kiến còn cho rằng các chế độ ăn cực đoan như “sardine fast” chỉ mang lại hiệu quả ngắn hạn. Việc giảm cân nếu có thường đến từ việc cắt giảm calo đột ngột, và cân nặng hoàn toàn có thể quay trở lại khi chế độ ăn bình thường được phục hồi.

Kết thúc trải nghiệm, người viết cho biết sẽ không lặp lại chế độ này thêm lần nào nữa. Dù cảm thấy cơ thể “nhẹ” hơn và làn da có phần cải thiện, nhưng tổng thể đây giống một kiểu “crash diet” – giảm cân cấp tốc – hơn là một phương pháp chăm sóc sức khỏe bền vững.

Điều đáng chú ý là, bản thân cá mòi không phải vấn đề. Ngược lại, đây vẫn là một loại thực phẩm rất tốt nếu được đưa vào chế độ ăn đa dạng và cân bằng. Giàu protein, omega-3, vitamin D và khoáng chất, cá mòi hoàn toàn có thể trở thành một phần của lối sống lành mạnh – chỉ là không nên trở thành “toàn bộ thực đơn”.

Cuối cùng, bài học rút ra từ trào lưu này khá rõ ràng: trong khi những “quick fix” luôn hấp dẫn vì hứa hẹn kết quả nhanh chóng, cơ thể con người lại vận hành theo cách phức tạp hơn nhiều. Một làn da đẹp hay vóc dáng cân đối không đến từ một loại thực phẩm duy nhất, mà là kết quả của chế độ ăn đa dạng, đủ chất và lối sống cân bằng lâu dài.

Nguồn: Vogue