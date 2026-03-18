“Đế chế” manga trăm tuổi kết hợp cùng UNIQLO trong BST áo thun đặc biệt

BST lần này quy tụ các họa tiết lấy cảm hứng từ 10 tựa manga tiêu biểu của Shueisha, với nhiều nhân vật và hình ảnh quen thuộc gắn liền cùng ký ức fan như Tsubasa (Captain Tsubasa), Seiya (Saint Seiya), Yusuke Urameshi (YuYu Hakusho), Gon và Killua (Hunter x Hunter), cùng các chi tiết đặc trưng từ Jujutsu Kaisen, GANTZ, KINGDOM, Golden Kamuy.

Hành trình trở thành biểu tượng manga Nhật Bản

Có tiền thân là bộ phận giải trí của trung tâm xuất bản Shogakukan, Shueisha chính thức được thành lập vào ngày 8/8/1926 bởi Takeo Ōga và thuộc tập đoàn Hitotsubashi. Trong những năm đầu tiên, hãng tập trung vào tiểu thuyết, sách tranh và tạp chí thiếu nhi. Về sau, Shueisha nhanh chóng "chuyển mình" với dòng Omoshiro Book (sách "giải trí") - nơi những tựa manga đầu tiên bắt đầu chinh phục độc giả Nhật Bản.

Shueisha ra mắt Weekly Shonen Jump và bắt đầu phát hành manga.

Dấu mốc then chốt thay đổi Shueisha là thời điểm năm 1968, khi hãng ra mắt Weekly Shonen Jump - tuần báo nổi tiếng và là "mái nhà" của hàng loạt những tác phẩm manga cho đến tận hôm nay. Tạp chí đưa Shueisha lên đỉnh cao vào thập niên 80-90 khi bán ra 6,53 triệu bản/tuần, thu hút hơn 18 triệu độc giả tại Nhật Bản. Thời kỳ hoàng kim của tuần báo bao gồm nhiều "tượng đài" như Bảy Viên Ngọc Rồng, Slam Dunk, YuYu Hakusho hay KochiKame - manga hài hước kéo dài kỷ lục 40 năm phát hành.

YuYu Hakusho là một trong những manga bán chạy nhất Weekly Shonen Jump với hơn 50 triệu bản.

Sau giai đoạn đầu bùng nổ, Shueisha tiếp tục phủ sóng giới trẻ Nhật Bản với các "huyền thoại" khác như One Piece (manga bán chạy nhất lịch sử với hơn 600 triệu bản được tiêu thụ), Naruto và Bleach, cũng chính là "Big 3" của dòng truyện tranh shounen. Các thế hệ nối tiếp duy trì thành công di sản của Shueisha như Hunter x Hunter bùng nổ thập niên 2000, hay Jujutsu Kaisen trở thành "kỷ lục gia" thời đại mới. Hiện nay, hãng tiêu thụ khoảng 1,1 triệu bản/tuần, giữ vị thế là hãng xuất bản manga lớn nhất Nhật Bản với thị phần khổng lồ.

Tính đến tháng 12/2025, Jujutsu Kaisen đã bán ra 150 triệu bản toàn cầu.

Cú bắt tay giữa thương hiệu thời trang và đế chế manga 100 năm tuổi

Nhân cột mốc 100 năm của Shueisha, UNIQLO ra mắt dự án Manga UT SHUEISHA 100th Anniversary, mang những tựa manga kinh điển đến gần hơn với công chúng qua những chiếc áo thun. Các thiết kế trong BST được lấy cảm hứng từ những thế giới manga đã chinh phục độc giả toàn cầu, qua đó lan tỏa sức hấp dẫn của văn hóa manga đến nhiều người hơn.

Trong năm 2026, UNIQLO sẽ cho ra mắt 3 BST thuộc khuôn khổ dự án, với đợt đầu tiên vào ngày 16/3/2026. BST gồm 20 thiết kế áo thun lấy cảm hứng từ 10 tựa manga đình đám gồm Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen KochiKame, Kinnikuman, Captain Tsubasa, Saint Seiya, YuYu Hakusho, Gantz, Kingdom, Golden Kamuy.

BST UT SHUEISHA 100th Anniversary chính thức được mở bán từ ngày 16/3/2026 tại hệ thống cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc và kênh mua sắm online chính thức của thương hiệu.