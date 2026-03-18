“Hành trình Tin vào điều nàng chọn”: PNJ lan tỏa niềm tin vào lựa chọn của phái đẹp

"Tin vào điều nàng chọn" để mỗi bước chân của phụ nữ thêm vững vàng

Trong hành trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ, mỗi người phụ nữ đều có con đường riêng - có thể là sự nghiệp, phong cách sống, hay cách yêu thương và chăm sóc gia đình, bản thân. Dù lựa chọn ấy là gì, PNJ tin rằng khi được tin tưởng và ủng hộ, phụ nữ sẽ tỏa sáng theo cách rất riêng.

Chính tinh thần ấy đã trở thành cảm hứng cho chuỗi sự kiện "Tin vào điều nàng chọn" của PNJ. Hành trình lần lượt ghé qua 6 địa điểm trung tâm thương mại trên toàn quốc bao gồm GO! Buôn Ma Thuột, AEON MALL Bình Dương Canary, AEON MALL Hà Đông, TTTM Quảng trường Quy Nhơn Coopmart, AEON MALL Tân Phú Celadon và GO! Trà Vinh.

Sự kiện "Hành trình Tin vào điều nàng chọn" thu hút hàng nghìn khách tham quan. Ảnh: PNJ.

Tại mỗi sự kiện, khách hàng được giao lưu với các khách mời đặc biệt của chương trình bao gồm ca sĩ Hoàng Bách, Thanh Duy hoặc Tăng Phúc. Ngoài những tiết mục âm nhạc giàu cảm xúc, các nghệ sĩ còn trực tiếp lắng nghe và chia sẻ góc nhìn của mình về phái đẹp.

Ca sĩ Thanh Duy, một nghệ sĩ đa phong cách, luôn truyền cảm hứng về sự tự tin và yêu thương bản thân chia sẻ: "Mỗi người sinh ra đều có những sứ mệnh riêng, nhưng sứ mệnh quan trọng nhất vẫn là yêu thương chính mình, tin tưởng vào bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất. Một người phụ nữ ‘ôm cả thế giới’ thực sự là người phụ nữ biết làm chủ thế giới riêng của mình trước tiên. Chỉ cần nàng tự tin vào lựa chọn đó, dù nàng mạnh mẽ hay mềm mỏng, nàng đều đẹp một cách trọn vẹn nhất."

Đại diện PNJ cùng ca sĩ Thanh Duy chia sẻ những góc nhìn về phụ nữ thời hiện đại. Ảnh: PNJ.

Những lời chia sẻ chân thành ấy nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả, đặc biệt là những phụ nữ trẻ đang trên hành trình tìm kiếm và khẳng định bản thân.

Xuất hiện lần lượt tại các điểm sự kiện khác, ca sĩ Hoàng Bách và Tăng Phúc cũng gửi gắm thông điệp đến phái đẹp rằng hãy luôn tập trung vào chính bản thân, lắng nghe điều mình thực sự mong muốn và không ngừng hoàn thiện mỗi ngày.

Ca sĩ Hoàng Bách, Tăng Phúc cùng đại diện PNJ gửi gắm thông điệp đến phái đẹp dịp 8/3. Ảnh: PNJ.

Chia sẻ về thông điệp "Tin vào điều nàng chọn", đại diện PNJ cho biết: "PNJ mong muốn cổ vũ phụ nữ tự tin làm điều mình muốn và khuyến khích những người xung quanh thể hiện sự đồng hành, ủng hộ trong từng quyết định với họ. Khi niềm tin được trao đi, mỗi lựa chọn - dù khác biệt đến đâu - đều có thêm điểm tựa để tỏa sắc."

Dấu ấn rực rỡ của "Hành trình Tin vào điều nàng chọn"

Bên cạnh những chia sẻ, câu chuyện truyền cảm hứng từ đại diện PNJ và các khách mời, "Hành trình Tin vào điều nàng chọn" còn mang đến những trải nghiệm thú vị nhân dịp 8/3 như workshop phối phụ kiện (charm) theo phong cách riêng tại hơn 80 cửa hàng PNJ và khu vực công cộng; hoạt động roadshow qua 6 thành phố gửi tặng hàng trăm phiếu ưu đãi và lan tỏa thông điệp ý nghĩa.

Không khí mua sắm cao điểm dịp 8/3. Ảnh: PNJ.

Đặc biệt, trong dịp này, PNJ cũng triển khai chương trình ưu đãi diễn ra từ 27/2 đến 9/3, mang tới cơ hội sở hữu bộ mỹ phẩm cao cấp Sulwhasoo. Song song đó, PNJ tặng combo ưu đãi và quà làm đẹp lên đến 12 triệu đồng, lan tỏa yêu thương với ưu đãi "Mời bạn mới", tặng thêm phiếu quà tặng 1,5 triệu đồng hoặc tinh chất dưỡng da từ thương hiệu cao cấp Sulwhasoo cùng các ưu đãi hấp dẫn khác khi mua trang sức tại hệ thống.

Với "Hành trình Tin vào điều nàng chọn", PNJ không đơn thuần tổ chức một chuỗi sự kiện 8/3 - thương hiệu muốn gửi đi một lời khẳng định: mọi lựa chọn của người phụ nữ, dù lớn hay nhỏ, đều xứng đáng được tin tưởng và ủng hộ. Từ những buổi giao lưu đầy cảm xúc, workshop sáng tạo, đến những ưu đãi thiết thực, tất cả đều là cách PNJ hiện thực hóa tinh thần "Sống Đẹp" mà thương hiệu theo đuổi từ nhiều năm nay - đẹp không chỉ ở vẻ ngoài, mà đẹp từ sự tự tin và bản lĩnh bên trong. Và trong hành trình ấy, mỗi món trang sức tinh tế còn là lời nhắc luôn có người lặng lẽ đồng hành, ủng hộ nàng trong từng bước đi.