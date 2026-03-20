Khi Kim Kardashian làm "bà mai": BST cưới của SKIMS lo từ lễ đường đến tận phòng ngủ

Đế chế nội y và tham vọng chiếm lĩnh mọi khoảnh khắc trọng đại

Thay vì chỉ dừng lại ở những dòng shapewear định hình hay đồ mặc nhà tối giản, SKIMS đã chứng minh tầm nhìn xa hơn khi lấn sân sang thị trường đồ cưới từ năm 2024 với cửa hàng trực tuyến chuyên biệt: Wedding Shop. Đây không chỉ đơn thuần là một bộ sưu tập thời trang, mà là một hệ sinh thái toàn diện dành cho các cặp đôi. Từ những buổi tiệc độc thân náo nhiệt, khoảnh khắc chuẩn bị hồi hộp trong hậu trường, cho đến lễ cưới chính thức và đêm tân hôn nồng cháy, SKIMS đều có những thiết kế riêng biệt để đảm bảo cô dâu luôn là phiên bản hoàn mỹ nhất của chính mình.

Ảnh skims

Ảnh skims

Những thiết kế mang tính biểu tượng định nghĩa lại sự quyến rũ

Điểm đặc biệt khiến Wedding Shop của SKIMS trở nên khác biệt so với các thương hiệu truyền thống chính là sự kết hợp giữa nét cổ điển và tính ứng dụng hiện đại. Các quý cô có thể tìm thấy những chiếc áo choàng ngắn bằng lụa phối ren tinh tế giá 88 USD phù hợp cho những khung hình pre-wedding sang chảnh khi cô dâu đang được trang điểm. Ngoài ra, các mẫu quần lót thêu thông điệp "I Do" đầy tinh nghịch cũng là món phụ kiện nhỏ xinh nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn cho ngày chung đôi.

Ảnh skims

Ảnh skims

Bước tiến đột phá mùa cưới 2026

Trong lần tái khởi động này, SKIMS không chỉ mang trở lại những bộ pijama đồng bộ, vốn là lựa chọn hàng đầu để dàn phù dâu cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc chuẩn bị trong hậu trường mà còn cập nhật dòng nội y "Fits Everybody" với những tông màu hoàn toàn mới.

Điểm nhấn mới nhất năm nay chính là sự xuất hiện của các "tân binh" cứu cánh như áo ngực dán và quần lót lọt khe không đường may (invisible string thongs). Đây là những món đồ giải quyết triệt để nỗi lo của cô dâu khi diện các mẫu váy cưới xẻ sâu hoặc ôm sát, giúp mang lại diện mạo mượt mà, không tì vết dưới mọi lớp vải. Bên cạnh đó, các mẫu quần boxer lụa dành cho nam giới và pijama đồng bộ cho phù dâu cũng được cập nhật thêm bảng màu cưới mới nhất, giúp ngày trọng đại trở nên phong cách hơn bao giờ hết.

Ảnh skims

Dù là lúc thư giãn tại Airbnb trong chuyến đi độc thân hay khi tận hưởng không gian riêng tư bên người bạn đời trong kỳ trăng mật, những thiết kế mới của SKIMS luôn đảm bảo sự thoải mái tuyệt đối mà vẫn giữ được sức hút khó cưỡng.