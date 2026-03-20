5 cách mặc áo thun theo style tối giản, áp dụng ở nơi nào cũng sành điệu

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để theo đuổi phong cách tối giản – nhẹ nhàng, thoáng mát nhưng vẫn đủ tinh tế để tạo dấu ấn riêng. Trong tủ đồ cơ bản, áo thun luôn là item không thể thiếu vì dễ mặc, dễ phối và phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, để mặc áo thun theo đúng tinh thần tối giản mà không nhàm chán, bạn cần chú ý đến cách kết hợp trang phục, màu sắc và phom dáng.

Dưới đây là 5 cách phối áo thun đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bạn giữ được vẻ thanh lịch trong những ngày nắng nóng.

Áo thun và chân váy màu trung tính

Sự kết hợp giữa áo thun và chân váy mang lại vẻ nữ tính nhưng không quá cầu kỳ. Để đúng tinh thần tối giản, hãy ưu tiên các gam màu trung tính như trắng, be, xám hoặc đen. Một chiếc áo thun trắng basic đi cùng chân váy midi màu be hoặc xám nhạt sẽ tạo nên tổng thể hài hòa, nhẹ mắt.

Phom dáng chân váy cũng đóng vai trò quan trọng. Váy suông hoặc váy chữ A giúp giữ sự gọn gàng, không tạo cảm giác rườm rà. Bạn có thể sơ vin nhẹ để tạo điểm nhấn ở eo, giúp vóc dáng trông cân đối hơn. Đi kèm với đó là một đôi sandal đơn giản hoặc giày bệt, tránh các chi tiết quá nổi bật để giữ đúng tinh thần tinh giản.

Áo thun và quần âu

Nếu bạn muốn nâng tầm áo thun trở nên thanh lịch hơn, quần âu chính là lựa chọn hoàn hảo. Sự kết hợp này đặc biệt phù hợp với môi trường công sở hoặc những dịp cần vẻ ngoài chỉn chu nhưng vẫn thoải mái.

Một chiếc áo thun trơn màu, chất liệu cotton hoặc dệt kim, phối cùng quần âu ống suông sẽ tạo cảm giác mát mẻ và chuyên nghiệp. Tông màu nên giữ ở mức trung tính hoặc đơn sắc như trắng – đen, kem – nâu, hoặc xám – trắng. Bạn có thể thêm một chiếc thắt lưng bản nhỏ và giày loafer để hoàn thiện outfit.

Điểm quan trọng là giữ phom quần vừa vặn, không quá bó cũng không quá rộng, nhằm duy trì vẻ gọn gàng, yếu tố cốt lõi của phong cách tối giản.

Áo thun và quần jeans xanh

Đây là combo quen thuộc nhưng nếu biết cách tiết chế chi tiết, bạn vẫn có thể biến nó thành một set đồ tối giản đúng nghĩa. Hãy chọn quần jeans xanh dáng basic, không rách, không wash quá mạnh. Một chiếc áo thun trắng hoặc đen trơn sẽ là lựa chọn an toàn và hiệu quả.

Phong cách này mang lại cảm giác trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Bạn có thể chọn giày sneaker trắng hoặc giày slip-on để giữ sự đơn giản. Nếu muốn tạo điểm nhấn nhẹ, hãy chọn phụ kiện nhỏ như đồng hồ hoặc túi tote vải.

Điều cần tránh là phối quá nhiều lớp hoặc sử dụng màu sắc nổi bật, vì sẽ làm mất đi sự tinh giản vốn có của outfit.

Áo thun và quần trắng

Quần trắng luôn mang lại cảm giác sáng sủa và mát mẻ, rất phù hợp cho mùa hè. Khi kết hợp với áo thun, bạn sẽ có một outfit tươi tắn và nhẹ nhàng. Để giữ sự cân bằng, hãy chọn áo thun có màu trung tính như xám, be hoặc đen.

Set đồ này đặc biệt phù hợp cho những ngày cần vẻ ngoài gọn gàng nhưng không quá cứng nhắc. Quần trắng dáng suông hoặc ống đứng sẽ giúp tổng thể trông thanh thoát hơn. Bạn có thể kết hợp cùng sandal quai mảnh hoặc giày mule để tăng thêm nét tinh tế.

Áo thun và quần short

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, quần short là lựa chọn không thể thiếu. Khi kết hợp với áo thun, bạn sẽ có một outfit cực kỳ thoải mái nhưng vẫn có thể giữ được phong cách tối giản nếu biết cách chọn lựa.

Hãy ưu tiên quần short có độ dài vừa phải, phom gọn gàng và màu sắc trung tính như đen, be hoặc xanh navy. Áo thun đi kèm nên là kiểu trơn, không họa tiết hoặc logo lớn. Bạn có thể sơ vin một phần áo để tạo cảm giác tự nhiên mà không quá cứng nhắc.

Giày dép nên giữ đơn giản, như sandal hoặc sneaker basic. Nếu cần mang theo túi, hãy chọn túi vải hoặc túi da trơn, tránh chi tiết kim loại hoặc màu sắc quá nổi.

Phong cách này không chỉ phù hợp khi đi dạo phố mà còn lý tưởng cho các chuyến du lịch ngắn ngày, khi bạn cần sự tiện lợi nhưng vẫn muốn giữ hình ảnh gọn gàng, tinh tế.

Ảnh: Instagram