5 kiểu tóc ngắn đẹp hoàn hảo dành cho khuôn mặt tròn, cắt xong hè này xinh xuất sắc

Gương mặt tròn thường mang lại cảm giác trẻ trung, ngọt ngào nhưng cũng khiến nhiều người băn khoăn khi chọn kiểu tóc phù hợp. Một mái tóc đúng có thể giúp gương mặt trông thon gọn, hài hòa hơn mà vẫn giữ được nét mềm mại vốn có. Dưới đây là 5 kiểu tóc ngắn vừa dễ ứng dụng vừa giúp "hack" dáng mặt hiệu quả.

Tóc bob cơ bản

Tóc bob cơ bản luôn là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán. Với độ dài thường chạm cằm hoặc qua cằm một chút, kiểu tóc này giúp tạo đường nét rõ ràng, khiến gương mặt tròn trông gọn gàng hơn. Điểm quan trọng là nên để phần tóc ôm nhẹ vào hai bên má thay vì ép sát hoàn toàn, tạo hiệu ứng kéo dài khuôn mặt.

Bạn có thể biến tấu tóc bob bằng cách uốn cụp phần đuôi hoặc rẽ ngôi lệch để tăng thêm độ thanh thoát. Nếu muốn cá tính hơn, hãy thử bob tỉa nhẹ phần đuôi để tạo độ chuyển động tự nhiên. Đây là kiểu tóc phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ công việc đến đi chơi.

Tóc ngắn layer

Tóc ngắn layer là lựa chọn cực kỳ hiệu quả cho gương mặt tròn nhờ khả năng tạo độ phồng và chiều sâu. Các lớp tóc được tỉa so le giúp mái tóc trông nhẹ nhàng, không bị dày nặng, từ đó làm giảm cảm giác bầu bĩnh của khuôn mặt.

Khi để kiểu tóc này, bạn nên chú ý phần layer phía trước nên ôm nhẹ vào má và cằm, tạo đường nét mềm mại. Có thể kết hợp uốn nhẹ hoặc sấy phồng để tăng hiệu ứng. Tóc layer đặc biệt phù hợp với những nàng có tóc mỏng vì giúp tóc trông dày và bồng bềnh hơn.

Tóc ngắn mái thưa

Mái thưa là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn giữ vẻ nữ tính, ngọt ngào mà vẫn giúp gương mặt cân đối hơn. Phần mái mỏng, được tỉa nhẹ giúp che bớt nhược điểm, giúp tổng thể khuôn mặt trở nên thanh thoát.

Khi kết hợp với tóc ngắn, mái thưa mang lại cảm giác trẻ trung, trendy và rất dễ chăm sóc. Tuy nhiên, bạn nên tránh để mái quá dày hoặc quá ngắn vì có thể làm gương mặt trông tròn hơn. Độ dài mái lý tưởng là chạm lông mày hoặc dài hơn một chút, đủ để tạo sự mềm mại mà không che mất đường nét.

Tóc ngắn xoăn nhẹ

Nếu bạn thích sự nữ tính và có phần quyến rũ, tóc ngắn xoăn nhẹ là lựa chọn không nên bỏ qua. Những lọn xoăn lơi giúp tạo độ bồng bềnh tự nhiên, đồng thời làm mềm các đường nét trên khuôn mặt.

Điểm mấu chốt là chọn kiểu xoăn nhẹ, không quá nhỏ hoặc quá dày. Các lọn xoăn lớn, được uốn từ giữa thân tóc xuống đuôi sẽ giúp gương mặt trông dài hơn. Bạn cũng có thể kết hợp với rẽ ngôi lệch để tăng hiệu ứng thon gọn. Kiểu tóc này phù hợp cho cả đi làm lẫn dự tiệc, mang lại vẻ ngoài thanh lịch mà vẫn nổi bật.

Tóc ngang vai

Tóc ngang vai là kiểu tóc "lưng chừng" nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Với độ dài không quá ngắn, kiểu tóc này giúp giữ lại sự nữ tính, đồng thời tạo cảm giác cân đối cho gương mặt tròn.

Bạn có thể để thẳng tự nhiên, uốn cụp hoặc uốn sóng nhẹ tùy phong cách. Đặc biệt, tóc ngang vai kết hợp với rẽ ngôi lệch hoặc mái bay sẽ giúp kéo dài khuôn mặt rõ rệt. Nếu muốn hiện đại hơn, hãy thử nhuộm các tông màu sáng hoặc highlight nhẹ để tăng chiều sâu.

Kiểu tóc này phù hợp với nhiều độ tuổi và phong cách khác nhau, từ dịu dàng đến cá tính. Ngoài ra, độ dài ngang vai cũng giúp việc chăm sóc và tạo kiểu trở nên dễ dàng hơn so với tóc dài.

