"Nhà vua" trở lại: BTS đãi cả thế giới 7 diện mạo cực phẩm và thời trang vừa avant-garde, vừa đậm bản sắc quốc gia

Đúng 20h ngày 21/3/2026 (giờ Hàn Quốc), cả thế giới dường như nín thở hướng về quảng trường Gwanghwamun. Tại đây, "cỗ máy in tiền" của Hàn Quốc - BTS đã chính thức khai hỏa màn comeback lớn nhất lịch sử với concert "BTS The Comeback Live | ARIRANG", khẳng định vị thế quân vương không thể lay chuyển.

Không đơn thuần là một buổi biểu diễn, ARIRANG là một sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc tế được Chính phủ Hàn Quốc tạo mọi điều kiện tổ chức. Biến trung tâm Seoul thành một ngày hội thực sự, BTS không chỉ trở lại với âm nhạc mà còn mang theo trọng trách thúc đẩy kinh tế, du lịch và dịch vụ thông qua hệ sinh thái người hâm mộ toàn cầu khổng lồ.

Với 60 phút trình diễn, 1 set đồ duy nhất, 7 nam thần tượng vẫn khiến hàng chục triệu con tim rung lên qua từng khoảnh khắc. Đây không chỉ là thời khắc những gương mặt điển trai "hái ra tiền" hoạt động, mà còn là cơ hội ngàn vàng để BTS cất tiếng nói cho văn hoá Hàn Quốc thông qua ngôn ngữ thời trang mới mẻ - một sự tái định nghĩa đầy tính tương lai về bản sắc quốc gia.

Ảnh @hypebeastkr

Ảnh @hypebeastkr

Toàn bộ trang phục trong buổi concert vừa kết thúc rực rỡ chính là thành quả kết hợp giữa thương hiệu của nhà thiết kế Hàn Quốc SONGZIO và BTS. Với chủ đề "LYRICAL ARMOR" (Giáp trụ trữ tình), 7 thiết kế lấy cảm hứng từ phục trang truyền thống thời Joseon, cộng hưởng giữa giá trị cổ truyền và hơi thở đương đại của phong cách avant-garde.

Chia sẻ độc quyền với tạp chí WWD, nhà thiết kế Song Zio cho biết: "Tôi cố gắng xây dựng một câu chuyện mà ở đó các thành viên trở thành những anh hùng, những chiến binh chiến đấu trong thời kỳ đầy biến động này để dẫn lối tới một tương lai tươi sáng hơn."

Dưới đây là chi tiết concept "đo ni đóng giày" cho từng thành viên:

RM - HERO (Anh hùng): Khắc họa hình ảnh người lãnh đạo kiên cường của BTS thông qua phom dáng của Hanbok cách tân. Chiếc áo khoác dáng dài với các chi tiết hình tấm khiên và đinh tán gợi liên tưởng đến bộ giáp trụ, tôn vinh khí chất đầu tàu của RM.

JIN - ARTIST (Nghệ sĩ): Mẫu jacket may đo mang họa tiết thanh lịch lấy cảm hứng từ Hanbok truyền thống. Điểm nhấn là phần thân áo xếp 3 lớp dựa trên cấu tạo giáp thời Joseon, kết hợp cùng đinh tán kim loại, thể hiện tầm vóc của Jin như một nghệ sĩ hiện đại - người chuyển hóa cảm xúc thành ngôn ngữ thị giác.

SUGA - ARCHITECT (Kiến trúc sư): Sự đối lập giữa các chi tiết trang trí mảng miếng phi cấu trúc và silhouette thanh mảnh tượng trưng cho chiều sâu cảm xúc và sức mạnh trong âm nhạc của anh. Chiếc quần Hanbok được cách tân hiện đại với thắt lưng bản to và chi tiết kim loại tạo nên sự hoàn thiện sắc sảo.

J-HOPE - SORIGUN (Nghệ nhân âm nhạc): Tái thiết kế mẫu áo MA-1 hiện đại bằng đường cắt chéo lấy cảm hứng từ áo Đồ phu (Dopo). Thiết kế mang đậm tinh thần streetwear, phản chiếu sự năng động của "cỗ máy nhảy" J-Hope. Quần túi hộp đi kèm thắt lưng gợi nhớ đến phục trang võ thuật truyền thống.

JIMIN - POET (Thi sĩ): Mẫu jacket "giáp kép" mang đậm vẻ lộng lẫy phương Đông với những đường nét mềm mại đặc trưng của Hanbok. Sự nhạy cảm tinh tế của giọng ca chính Jimin được diễn giải qua thẩm mỹ truyền thống. Thiết kế quần váy xẻ dọc (skirt pants) giúp tôn vinh những chuyển động hình thể đầy tính tạo hình của anh.

V - DORYEONG (Công tử): Kết hợp sự thanh tao, tiết chế của một học giả với kỹ thuật may đo phương Đông để tái hiện khí chất độc bản của V. Mẫu áo giáp dạng tấm kết hợp cùng quần drape dáng váy và chất liệu vải "destroyed" lấy cảm hứng từ kỹ thuật vẽ tranh thủy mặc, lưu giữ dấu ấn của lịch sử Hàn Quốc.

JUNGKOOK - VANGUARD (Tiên phong): Nguồn năng lượng đa năng của em út vàng được thể hiện qua phong cách quân đội - military. Áo Rider Jacket bất đối xứng được xử lý bằng kỹ thuật xếp nếp phương Đông, kết hợp cùng lớp áo trong dạng giáp tấm và sơ mi, khẳng định sự bùng nổ và tinh thần tiên phong của Jungkook.

Màn tái xuất với ARIRANG không dừng lại ở một chiến dịch âm nhạc, mà là lời khẳng định đanh thép về tầm ảnh hưởng của BTS trong việc đưa giá trị truyền thống Hàn Quốc vươn tầm quốc tế qua lăng kính thời trang, đồng thời thiết lập một tiêu chuẩn mới cho khái niệm "biểu tượng văn hóa". Đây không chỉ là đỉnh cao sự nghiệp của 7 thành viên, mà còn là cột mốc đánh dấu sự thăng hoa của thời trang nội địa Hàn Quốc trên bản đồ quốc tế. "Nhà vua" đã trở lại, lợi hại hơn xưa và mang theo một tầm nhìn thời trang vĩ đại hơn bao giờ hết.