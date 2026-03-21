Vì sao Suzy có thể gầy dù không ăn kiêng?

Suzy từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu vóc dáng thon gọn, cân đối bậc nhất làng giải trí Hàn Quốc. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ kiêm diễn viên đều khiến công chúng chú ý bởi thân hình săn chắc, khỏe khoắn và thần thái rạng rỡ. Chính vì vậy, bí quyết duy trì vóc dáng của cô luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây, Suzy tiếp tục trở thành tâm điểm khi hé lộ thói quen ăn uống và tập luyện hiện tại, cho thấy cô không còn theo đuổi những chế độ siết cân hà khắc như trước mà chuyển sang lối sống cân bằng, bền vững hơn.

Ảnh: Instagram.

Trong chương trình Hyell's Club mới đây, Suzy hiện không áp dụng thực đơn giảm cân quá nghiêm ngặt. Thay vì kiêng khem cực đoan, cô chú trọng việc ăn uống điều độ, biết tận hưởng món mình thích nhưng vẫn giữ sự chừng mực. Đây được xem là điểm khác biệt lớn so với thực đơn "Suzy diet" từng nhiều lần gây bàn tán trong quá khứ, chỉ xoay quanh ức gà, khoai lang, sữa ít béo, salad và gạo lứt. Những chế độ ăn cũ từng cho thấy sự khắt khe nhằm phục vụ yêu cầu lên hình, nhưng ở hiện tại, nữ nghệ sĩ hướng tới phương pháp duy trì vóc dáng nhẹ nhàng và lành mạnh hơn.

Bên cạnh chế độ ăn uống linh hoạt, vận động vẫn là yếu tố quan trọng giúp Suzy giữ thân hình cân đối. Cô được biết đến là người duy trì việc đến phòng gym đều đặn, đồng thời theo học ballet để tăng độ dẻo dai và giữ cơ thể săn chắc. Ballet không chỉ giúp cải thiện vóc dáng, tư thế và sự linh hoạt mà còn góp phần tạo nên những đường nét thanh thoát, nữ tính cho cơ thể. Trước đó, Suzy cũng từng gây chú ý khi chia sẻ những hình ảnh tập luyện trong phòng múa, cho thấy cô nghiêm túc với việc chăm sóc hình thể chứ không đơn thuần dựa vào việc ăn ít để giữ cân nặng.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là những người từng tiếp xúc hoặc làm việc cùng Suzy đều nhận xét vóc dáng của cô không phải kiểu gầy gò thiếu sức sống. Trái lại, cô được khen có thân hình săn chắc, khỏe khoắn, trông rất cân đối và tự nhiên. Một số ý kiến còn cho rằng Suzy dường như thuộc tuýp người dễ duy trì cân nặng, ít tăng cân nếu vẫn giữ nhịp sinh hoạt ổn định. Nhận xét này càng củng cố hình ảnh một Suzy theo đuổi vẻ đẹp khỏe mạnh thay vì cố gắng ép mình vào chuẩn mực quá khắt khe.

Sự thay đổi trong cách quản lý cơ thể của Suzy cũng phản ánh xu hướng làm đẹp ngày càng được ưa chuộng: không còn tôn vinh việc nhịn ăn cực đoan, mà đề cao sự cân bằng giữa dinh dưỡng, vận động và sức khỏe tinh thần. Với nhiều người, câu chuyện của nữ diễn viên là lời nhắc rằng duy trì vóc dáng không nhất thiết phải đồng nghĩa với khổ sở hay cắt bỏ hoàn toàn niềm vui ăn uống. Một chế độ sống lành mạnh, ổn định và phù hợp với cơ thể mới là yếu tố mang lại hiệu quả lâu dài.

Ở tuổi trưởng thành và sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Suzy dường như đã tìm ra công thức riêng để vừa giữ gìn ngoại hình, vừa không tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Không còn là những thực đơn gây choáng vì mức độ hà khắc, bí quyết hiện tại của cô đơn giản hơn nhiều: ăn uống cân bằng, chăm chỉ vận động và duy trì lối sống khỏe mạnh. Chính điều đó giúp Suzy giữ được hình ảnh trẻ trung, tràn đầy sức sống và luôn xuất hiện với phong độ ổn định trong mắt công chúng.