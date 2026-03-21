Người đẹp 9X lấy lại dáng nhờ uống một thứ vào buổi sáng, còn quyết tâm giảm thêm 12kg

Nữ diễn viên lựa chọn cách lắng nghe cơ thể, dành thời gian thích nghi với nhịp sống mới của một bà mẹ bỉm sữa trước khi nghiêm túc quay lại kế hoạch giảm cân. Khi con trai đã tròn một tuổi, cô mới bắt đầu từng bước điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện với mục tiêu lấy lại vóc dáng một cách bền vững. Hiện tại, Diễm My cho biết mình vẫn còn khoảng 12 kg cần giảm.

Vóc dáng thon thả của Diễm My 9X sau sinh. (Ảnh: IGNV)

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong thực đơn của Diễm My là thay bữa sáng bằng sữa hạt hoặc sinh tố vào những giai đoạn muốn kiểm soát cân nặng tốt hơn. Theo chia sẻ, công thức thức uống cô thường dùng gồm hạt điều, mè đen và chà là. Sự kết hợp này không chỉ tạo vị ngọt tự nhiên mà còn giúp bữa sáng trở nên nhẹ bụng, dễ tiêu, phù hợp với những ai không muốn nạp quá nhiều năng lượng vào đầu ngày nhưng vẫn cần cảm giác no và đủ chất.

Công thức sữa hạt giảm cân của Diễm My 9x. (Nguồn: Instagram)

Ưu điểm của sữa hạt nằm ở việc cung cấp một lượng dinh dưỡng tương đối cân bằng. Các loại hạt chứa chất béo tốt, protein thực vật cùng vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Khi giữ lại phần bã thay vì lọc bỏ hoàn toàn, thức uống này còn giúp bổ sung thêm chất xơ, từ đó kéo dài cảm giác no và hạn chế thèm ăn trong ngày. Đây cũng là lý do nhiều người lựa chọn sữa hạt như một giải pháp hỗ trợ kiểm soát vóc dáng, đặc biệt trong giai đoạn cần giảm cân nhưng vẫn muốn duy trì năng lượng cho công việc và sinh hoạt hằng ngày.

(Ảnh: TikTok).

Tuy nhiên, Diễm My không chỉ trông chờ vào việc thay đổi bữa sáng. Để hành trình lấy lại vóc dáng đạt hiệu quả rõ rệt hơn, nữ diễn viên còn kết hợp cùng chế độ vận động đều đặn. Cô dành thời gian chạy bộ, tập các bài với tạ nhẹ tại nhà để cải thiện sức bền, tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ đốt cháy lượng calo dư thừa. Những bài tập tưởng chừng đơn giản này lại rất phù hợp với phụ nữ sau sinh bởi chúng không tạo áp lực quá lớn lên cơ thể, đồng thời vẫn góp phần giúp cơ bắp săn chắc và sức khỏe được cải thiện từng ngày.

(Ảnh: IGNV)

Ngoài các bài tập tại nhà, Diễm My còn duy trì nhiều hình thức vận động khác như tennis và bơi lội. Đây đều là những bộ môn giúp cơ thể hoạt động toàn diện, vừa tăng cường sức bền, vừa hỗ trợ quá trình tiêu hao năng lượng hiệu quả. Việc kết hợp nhiều phương pháp tập luyện khác nhau cũng giúp cô tránh cảm giác nhàm chán, từ đó duy trì động lực lâu dài hơn trong quá trình giảm cân. Thay vì đặt nặng áp lực phải nhanh chóng trở lại thân hình cũ, Diễm My chọn cách kiên trì với từng thay đổi nhỏ để cơ thể thích nghi tự nhiên.

Điều khiến nhiều người đồng cảm là Diễm My không xây dựng hình ảnh một bà mẹ sau sinh phải lập tức "về dáng thần tốc". Trái lại, cô cho thấy sự bình tĩnh và thực tế khi chấp nhận rằng cơ thể cần thời gian để hồi phục. Sau một năm gần như ưu tiên hoàn toàn cho vai trò làm mẹ và chăm sóc gia đình, nữ diễn viên mới bắt đầu quay lại guồng chăm chút bản thân. Lựa chọn này phần nào phản ánh quan điểm sống cân bằng của cô: giảm cân là để khỏe hơn, đẹp hơn và tự tin hơn, chứ không phải để chạy theo áp lực ngoại hình.