Chân váy suông mùa hè quá đẹp: 4 cách mặc tôn dáng và thanh lịch từ công sở ra phố

Chân váy suông luôn là món đồ "cứu cánh" cho những ngày hè oi ả: nhẹ nhàng, thoáng mát nhưng vẫn đủ thanh lịch để diện đi làm, đi chơi hay dạo phố. Dáng váy này không kén người mặc, lại dễ biến hóa với nhiều kiểu áo khác nhau. Chỉ cần một chút tinh tế trong cách phối đồ, bạn đã có thể làm mới hình ảnh của mình mỗi ngày mà không cần quá nhiều item cầu kỳ. Dưới đây là 4 gợi ý đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để mặc chân váy suông trong mùa hè.

Áo blouse

Nếu bạn theo đuổi phong cách dịu dàng, nữ tính thì áo blouse là lựa chọn không thể bỏ qua khi kết hợp cùng chân váy suông. Những thiết kế blouse với chất liệu mỏng nhẹ như voan, lụa hoặc cotton sẽ giúp tổng thể trở nên bay bổng và dễ chịu hơn trong thời tiết nóng bức.

Bạn có thể chọn các kiểu áo blouse có chi tiết nhấn như tay bồng, cổ vuông, cổ nơ hoặc bèo nhún để tạo điểm nhấn. Khi kết hợp cùng chân váy suông trơn màu, tổng thể sẽ hài hòa và không bị rối mắt. Ngược lại, nếu váy có họa tiết, hãy ưu tiên blouse đơn sắc để giữ sự cân bằng.

Một mẹo nhỏ là nên sơ vin gọn gàng để tạo cảm giác gọn gàng và tôn dáng hơn, đặc biệt với những nàng có chiều cao khiêm tốn. Đi kèm với một đôi sandal quai mảnh hoặc giày bệt, bạn sẽ có ngay outfit vừa thanh lịch vừa thoải mái cho ngày hè.

Áo gile hoặc áo hai dây

Trong những ngày nắng cao điểm, áo gile mỏng hoặc áo hai dây chính là "người bạn đồng hành" lý tưởng với chân váy suông. Sự kết hợp này mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoáng mát nhưng vẫn đủ thời trang để thu hút ánh nhìn.

Áo hai dây bản mảnh hoặc dáng ôm nhẹ sẽ giúp tôn lên phần vai và cổ, tạo vẻ ngoài thanh thoát. Khi phối cùng chân váy suông dài qua gối, tổng thể trở nên cân đối và có chút quyến rũ tinh tế. Nếu bạn e ngại quá hở, có thể khoác thêm một chiếc cardigan mỏng hoặc sơ mi oversize bên ngoài.

Với áo gile, bạn có thể chọn kiểu dáng dệt kim mỏng hoặc vải linen để phù hợp với mùa hè. Khi phối cùng chân váy suông, set đồ sẽ mang hơi hướng tối giản nhưng vẫn rất "chất". Đừng quên thêm phụ kiện như túi cói hoặc kính râm để hoàn thiện phong cách.

Áo thun

Không cần quá cầu kỳ, chỉ một chiếc áo thun cơ bản cũng đủ để tạo nên outfit mùa hè năng động khi kết hợp với chân váy suông. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày bạn không muốn suy nghĩ quá nhiều về việc phối đồ nhưng vẫn muốn trông chỉn chu.

Áo thun trắng, đen hoặc pastel là những gam màu dễ phối nhất. Bạn có thể chọn áo form rộng để tạo cảm giác thoải mái, sau đó sơ vin một phần để outfit trông tự nhiên hơn. Nếu thích phong cách gọn gàng, hãy chọn áo thun ôm nhẹ để tôn dáng.

Chân váy suông khi đi cùng áo thun sẽ mang lại vẻ ngoài trẻ trung, phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi làm đến dạo phố. Một đôi sneaker hoặc sandal đế bệt sẽ giúp set đồ trở nên năng động hơn. Nếu muốn tạo điểm nhấn, hãy chọn áo thun có họa tiết nhỏ hoặc logo tinh tế.

Áo sơ mi

Áo sơ mi là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giữ vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn phù hợp với thời tiết mùa hè. Khi kết hợp với chân váy suông, bạn sẽ có một outfit vừa chuyên nghiệp vừa thoải mái.

Những chiếc sơ mi chất liệu mỏng nhẹ như cotton hoặc linen sẽ giúp giảm cảm giác nóng bức. Bạn có thể chọn sơ mi trắng cơ bản để dễ phối, hoặc thử các màu sắc như xanh nhạt, be, hoặc kẻ mảnh để tạo sự mới mẻ.

Cách mặc cũng rất linh hoạt: bạn có thể sơ vin toàn bộ để tạo vẻ chỉnh chu, hoặc buộc vạt áo để tăng phần cá tính. Một lựa chọn khác là mặc sơ mi oversize như áo khoác ngoài, bên trong là áo hai dây hoặc áo thun mỏng, cách layering này vừa thời trang vừa phù hợp với những ngày nắng gắt.

Ảnh: Instagram