Michael Jackson lần đầu tiên thống trị bảng xếp hạng Billboard Artist 100

Michael Jackson là nghệ sĩ lớn nhất tại Hoa Kỳ và gần hai thập kỷ sau khi qua đời, lần đầu tiên ông thống trị bảng xếp hạng Billboard Artist 100. Thành tích này có được nhờ sự thành công liên tục của bộ phim tiểu sử về ông - phim Michael. Bộ phim này đã mang đến sự hồi sinh mạnh mẽ âm nhạc của Michael Jackson trên các nền tảng phát trực tuyến, radio và doanh số bán album.

Bảng xếp hạng Artist 100, được Billboard ra mắt năm 2014, xếp hạng các nghệ sĩ hàng đầu tại Hoa Kỳ dựa trên hoạt động của nghệ sĩ trên các nền tảng phát trực tuyến, phát sóng radio, doanh số bán album và doanh số bán bài hát. Bảng xếp hạng này kết hợp các chỉ số đó thành một bảng xếp hạng đa chiều hàng tuần về mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ.

Dưới đây là chi tiết hơn về các con số mà Michael Jackson đã giành được trong tuần qua.

Lượng stream đang tăng vọt

Theo Luminate, danh mục nhạc solo của Jackson đã thu hút 161,2 triệu lượt stream theo yêu cầu chính thức tại Mỹ trong tuần theo dõi từ ngày 8 đến 14 tháng 5 (tăng 6% so với tuần trước). Đây là tổng số lượt stream cao thứ ba trong tuần đối với tất cả các nghệ sĩ, chỉ sau Drake (248,6 triệu) và Morgan Wallen (201,4 triệu).

Lượng phát sóng trên đài phát thanh tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

Âm nhạc của Jackson tiếp tục được nghe nhiều trên đài phát thanh, thu hút tổng cộng 93,4 triệu lượt người nghe trên đài phát thanh tại Mỹ trong tuần theo dõi (tăng 2%). Vị trí âm nhạc của Michael Jackson cao thứ tám trong số tất cả các nghệ sĩ - đứng sau Bruno Mars (197,1 triệu), Wallen (172,3 triệu), Taylor Swift (143,7 triệu), Olivia Dean (139,6 triệu), Ella Langley (129,5 triệu), Luke Combs (128,3 triệu) và Justin Bieber (98,3 triệu).

Doanh số album đang tăng vọt

Các album solo của Jackson đã bán được tổng cộng 46.000 bản tại Mỹ trong tuần này (tăng 8%) và có tổng số cao thứ hai trong số tất cả các nghệ sĩ.

Doanh số bài hát kỹ thuật số đang bùng nổ

Các bài hát của Jackson đã bán được tổng cộng 20.000 lượt tải xuống kỹ thuật số trong tuần theo dõi, và con số này giúp ông vươn lên vị trí thứ 2 - chỉ đứng sau Langley (cũng khoảng 20.000) - trong số tất cả các nghệ sĩ.

Kết hợp tất cả những điều trên lại với nhau, những số liệu này đã đưa Jackson trở thành nghệ sĩ lớn nhất tại Mỹ trong tuần này. Thành tích này có được là bởi tác động văn hóa và thương mại lớn của phim tiểu sử Michael. Bộ phim này cũng đang trở thành phim có doanh thu cao thứ hai trong năm 20. Có thể thấy, phim Michael đã khơi lại sự quan tâm của công chúng đến các tác phẩm của Vua nhạc Pop Michael Jackson, giúp nhiều bài hát và album của ông trở lại bảng xếp hạng Billboard.

Trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 mới nhất, Jackson có sáu bài hát cùng lúc lọt vào bảng xếp hạng - nhiều nhất từ trước đến nay, bao gồm: Billie Jean (tăng từ 17 lên 15), Human Nature (từ 29 lên 21), Beat It (từ 32 lên 29), Don't Stop 'Til You Get Enough (từ 42 lên 36), Dirty Diana (tái xuất ở vị trí 44) và Rock With You (tái xuất ở vị trí 47). Năm trong số những ca khúc kinh điển đó đã đứng đầu bảng xếp hạng từ năm 1979 đến năm 1988, trong khi Human Nature lọt vào top 10 năm 1983.

Billie Jean cũng lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Global 200, trở thành bài hát lớn nhất thế giới trong tuần này.

Ngoài ra, Jackson còn có sáu album lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200: Thriller (hạng 5), Number Ones (hạng 6), The Essential Michael Jackson (hạng 83), Off the Wall (hạng 93), Dangerous (hạng 135) và Xscape (hạng 192).

Với kết quả trên, Michael Jackson trở thành nghệ sĩ thứ sáu đứng đầu bảng xếp hạng Artist 100 sau khi qua đời. Ông sánh vai với David Bowie, người dẫn đầu tuần sau khi qua đời vào tháng 1 năm 2016; Prince, người đã có hai tuần ở vị trí số 1 sau khi qua đời cùng năm; XXXTentacion, người đã hai lần dẫn đầu sau khi qua đời năm 2018; Juice WRLD, người đã trở lại vị trí số 1 sau khi qua đời vào tháng 12 năm 2019; và Pop Smoke, người đã đứng đầu vào tháng 7 năm 2020 sau khi phát hành album Shoot for the Stars, Aim for the Moon sau khi ông qua đời.