Nữ ca sĩ Việt phẫn nộ vì bị ăn cắp giọng hát, tuyên bố chưa từng cấp quyền cho AI remix vớ vẩn

VSTRA bức xúc vì bị dùng giọng hát AI trái phép để remix kiếm tiền

Mới đây, bài đăng của VSTRA trên mạng xã hội Threads thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi nữ ca sĩ thẳng thắn lên tiếng về việc bị sử dụng giọng hát trái phép bằng công nghệ AI. Sự việc này làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi về vấn đề bản quyền âm nhạc hiện nay.

Trên nền tảng Threads, VSTRA không giấu được sự bức xúc khi giọng hát của mình bị can thiệp bằng công nghệ AI và trục lợi trái phép. Nữ ca sĩ gay gắt lên tiếng: "Tôi chưa bao giờ cấp quyền cho ai lấy giọng mình làm vocal AI rồi remix vinahouse vớ vẩn. Vậy mà có một số đơn vị còn vô tư đăng tải lên các DSPs để kiếm tiền?” Chia sẻ thẳng thắn của VSTRA nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ động thái bảo vệ sản phẩm trí tuệ của cô.

Hàng loạt ý kiến thể hiện sự bức xúc thay cho nữ ca sĩ: - Đánh gậy bản quyền bọn họ đi chị, bản remix đó thực sự rất dở - Cứ phải để chị mình cáu lên, ủng hộ chị đánh gậy - Bữa giờ cứ tưởng ai cover lại rồi làm nhạc giật, hóa ra là dùng AI - Nhạc của VSTRA đâu thiếu những bản vinahouse chất lượng mà phải dùng AI làm ra mấy trò này - Cuối cùng chị cũng lên tiếng, em ghét mấy thể loại nhạc kiểu này lắm

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video sử dụng đoạn nhạc ghép từ ca khúc Hôn Vào Đây Đi phiên bản remix theo phong cách vinahouse. Nhiều người nhanh chóng nhận ra đây chính là các bản nhạc phái sinh mà VSTRA nhắc đến trong bài đăng. Đáng nói, phần giọng hát trong các bản phối này được xử lý lại bằng trí tuệ nhân tạo mà không hề có sự cho phép từ tác giả.

Động thái của VSTRA gây chú ý trong bối cảnh dư luận đang đặc biệt quan tâm đến vấn đề bản quyền âm nhạc tại Việt Nam. Tình trạng các cá nhân, tổ chức tự ý lấy ca khúc gốc đi remix, làm mới rồi đăng tải lên các nền tảng nhạc số kiếm tiền diễn ra tràn lan. Thậm chí, hệ lụy trớ trêu là nhiều tác giả gốc còn bị đánh gậy bản quyền ngược lại từ chính những người sử dụng trái phép tác phẩm của mình. Khán giả đồng tình rằng VSTRA hoàn toàn có quyền bức xúc khi chất xám của mình bị đem ra trục lợi công khai.

Hôn Vào Đây Đi là một ca khúc nổi tiếng nằm trong album Triệu ra mắt vào tháng 12/2025 của VSTRA do chính cô sáng tác cùng các đồng nghiệp. Ca khúc sở hữu giai điệu vô cùng bắt tai, mang âm hưởng hiện đại, lôi cuốn và có chút lả lơi, quyến rũ. Lời bài hát là lời bộc bạch của một cô gái đầy tự tin, chủ động trong tình yêu và không ngại ngùng đòi hỏi sự chú ý, yêu chiều từ đối phương. Đoạn điệp khúc với ca từ ngọt ngào lặp lại tạo cảm giác nũng nịu nhưng cũng vô cùng gợi cảm.

Ngay sau khi phát hành, đoạn điệp khúc với lời thả thính chủ động đã nhanh chóng được cộng đồng mạng sử dụng làm nhạc nền cho vô số video. Trào lưu Hôn Vào Đây Đi chủ yếu đi kèm với những video hát nhép, khoe nhan sắc biến hình hoặc các điệu nhảy chỉ tay vào má, môi cực kỳ đáng yêu.

Sức hút của bài hát không chỉ dừng lại ở khán giả Việt Nam mà còn lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của các ngôi sao quốc tế. Đáng chú ý nhất, thành viên Leeseo của IVE đã trực tiếp quay video đu trend ca khúc này trên TikTok, khiến cộng đồng người hâm mộ nhạc Việt lẫn K-pop cực kỳ phấn khích. Hiện tại Hôn Vào Đây Đi đã cán mốc hơn 2,5 triệu views trên kênh YouTube của VSTRA.

VSTRA - Từ hiện tượng Indie đến nữ ca sĩ cá tính gây bão tại Vpop

Trước khi tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ với hình tượng hiện tại, VSTRA (tên thật là Nguyễn Hạnh Ngân, sinh năm 2000) từng là một gương mặt quen thuộc của giới Indie/Underground Việt Nam. Hoạt động với nghệ danh hnhngan, cô từng chinh phục khán giả bằng sự mộc mạc và giọng hát đầy cảm xúc. Nhắc đến hnhngan, công chúng nhớ ngay đến bản hit đình đám Internet Love từng làm mưa làm gió trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Cô nàng cũng là bạn gái cũ của rapper đình đám Obito.

VSTRA từng là một giọng ca underground nổi tiếng với nghệ danh hnhngan

Vào tháng 5 năm 2022, Hạnh Ngân chính thức thông báo đổi nghệ danh thành VSTRA. Quyết định này không đơn thuần là việc thay đổi một cái tên gọi, mà là cách cô giải phóng cái tôi, bứt phá khỏi vùng an toàn để thể hiện sự quyến rũ, gai góc và táo bạo hơn. VSTRA hiện tại theo đuổi các dòng nhạc như R&B, Alternative Pop với những bản phối hiện đại, bắt tai. Về mặt hình ảnh, cô nàng mang đậm hơi hướng Y2K, Grunge/Gothic với gu thời trang cực kỳ ấn tượng và dị biệt.

Năm 2023, cô đổi nghệ danh thành VSTRA và ra mắt album cùng tên

Tháng 11/2023, VSTRA phát hành album đầu tay mang chính nghệ danh mới của mình. Album VSTRA bao gồm 10 bài hát, là dự án mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự trở lại và chính thức phát hành album đầu tay. Sản phẩm này là lời khẳng định mạnh mẽ cho cá tính âm nhạc độc bản của VSTRA, giúp cô định hình rõ nét tư duy nghệ thuật hiện đại và hình ảnh mới mẻ trong mắt khán giả.

Album Triệu ra mắt cuối năm 2025 của VSTRA tạo được nhiều dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường

Sự nghiệp của cô tiếp tục thăng hoa với album Triệu (Phase 1 of 3). Bên cạnh sự thành công của Hôn Vào Đây Đi, album còn sở hữu bản hit Ai Ngoài Anh. Ca khúc này nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ và hiện đã đạt hơn 5,3 triệu lượt xem trên kênh YouTube. Giai điệu ngọt ngào, bắt tai cùng màu sắc cảm xúc rõ rệt giúp ca khúc trở nên viral trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt trên TikTok, âm thanh của Ai Ngoài Anh được sử dụng trong hàng nghìn video, trong đó nhiều clip ghi nhận mức tương tác cực kỳ cao, tiếp tục củng cố vị thế vững chắc của VSTRA trên thị trường âm nhạc.

